Les Red-hot Cavaliers déroutent les Wizards pour une quatrième victoire consécutive

WASHINGTON – Darius Garland a récolté 32 points, 10 passes décisives et huit rebonds, et les Cleveland Cavaliers ont effectué une course de 19-0 couvrant une partie de chaque mi-temps dans une déroute 116-101 des Wizards de Washington vendredi soir.

Cleveland a remporté son quatrième match consécutif, et cette séquence a été assez catégorique. Les Cavaliers ont battu Orlando par 13, Dallas par 18 et Miami par 26.

Vendredi, Cleveland a marqué les neuf derniers points du deuxième quart et les 10 premiers du troisième, poussant un avantage de 10 points à 29. Après que le lay-up de Bradley Beal ait provoqué une sécheresse d’environ 7 minutes et demie pour Washington, Isaac Okoro et Garland ont fait 3 -pointeurs pour Cleveland qui l’ont fait 81-48.

Les Cavaliers menaient jusqu’à 36 points dans le troisième. C’était 99-72 après trois minutes avant que Washington ne coupe l’écart en quatrième.

Jarrett Allen a récolté 28 points et 13 rebonds pour son sixième double-double consécutif.

Deni Avdija a mené Washington avec 16 points.

Frustration

Kentavious Caldwell-Pope de Washington a été sanctionné pour une faute technique après la fin du deuxième quart-temps. Le lancer franc pour Cleveland est venu au début de la troisième.

Vers la fin du troisième, Aaron Holiday, Montrezl Harrell et Davis Bertans ont tous reçu des informations techniques de l’officiel CJ Washington, donnant à Garland trois lancers francs rapides. Washington a également donné à Lamar Stevens de Cleveland quelques instants techniques plus tard.

Conseils

Cavaliers : Les 13 derniers adversaires de Cleveland ont tiré sous les 40 % à 3 points, la plus longue séquence active de la NBA. Washington est allé 10 sur 31 (32%). … Les Cavaliers étaient privés de l’attaquant Dean Wade (entorse au mollet droit) et de l’attaquant Cedi Osman (douleur au bas du dos), et le gardien Collin Sexton est absent à cause d’une déchirure méniscale du genou gauche.

Sorciers : L’entraîneur Wes Unseld Jr. a déclaré avant le match que l’équipe évaluait toujours si l’attaquant Rui Hachimura devrait voyager lors du prochain voyage. Washington joue trois matchs en quatre soirs, donc le temps d’entraînement est limité. Hachimura, qui était absent pour des raisons personnelles, est maintenant en train de se reconditionner pour un retour.

L’histoire continue

Suivant

Cavaliers : Accueillez l’Utah Jazz dimanche.

Sorciers : Visitez les Raptors de Toronto dimanche soir.

Darius Garland (10) des Cleveland Cavaliers passe le ballon alors que Deni Avdija (9) des Wizards de Washington et Spencer Dinwiddie (26) défendent lors de la première moitié d’un match de basket de la NBA, le vendredi 3 décembre 2021, à Washington. (AP Photo/Luis M. Alvarez)

Jazz aux Cavaliers

Temps: 15h30 dimanche

LA TÉLÉ: Bally Sports Ohio

Cet article a été initialement publié sur Akron Beacon Journal: Darius Garland, Jarrett Allen power Cavaliers over Wizards