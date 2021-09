Les Red Hot Chili Peppers annoncent une tournée 2022 avec John Frusciante

Piments forts rouges ont annoncé leur première tournée depuis le retour du guitariste bien-aimé John Frusciante dans le groupe de rock.

Ils ont annoncé la tournée dans une vidéo parodique de la fausse station de nouvelles KHOT. Dans le clip, Anthony Kiedis (comme Johnson Hammerswaddle) et Flea (comme Todd l’écureuil) accueillent Frusciante, qui révèle que la tournée mondiale commence en juin 2022, avec des dates américaines commençant le mois prochain. Restez à l’écoute pour les détails concernant les villes et les dates. La vidéo comprend également une apparition de Chad Smith en tant que météorologue Randy Raindrops.

Frusciante a rejoint le groupe en 2019. Près d’une décennie après son départ initial, le groupe a annoncé son retour.

« Les Red Hot Chili Peppers ont annoncé que nous nous séparions de notre guitariste des dix dernières années, Josh Klinghoffer. Josh est un beau musicien que nous respectons et aimons. Nous sommes profondément reconnaissants du temps que nous avons passé avec lui et des innombrables cadeaux qu’il a partagés avec nous », a expliqué le groupe dans l’annonce, décrivant la plus grande nouvelle en ajoutant : « Nous annonçons également, avec une grande excitation et un cœur plein, que John Frusciante est rejoindre notre groupe. Merci.”

Frusciante a rejoint les rockers californiens pour la première fois en 1988, lorsque le groupe sera encore sous le choc de la perte du guitariste fondateur Hillel Slovak, décédé d’une overdose. Le phénomène de la guitare adolescent a redynamisé le groupe lors de leur enregistrement pour Lait maternel (1989) et leur album à succès croisé Magie du sexe dans le sang (1991), avant de partir et de revenir en 1998 pour leurs albums Californication (1999), By the Way (2002) et Stadium Arcadium (2006).

Frusciante a ensuite quitté le groupe en 2009, avec Klinghoffer rejoignant et jouant sur les deux prochains albums du groupe, I’m With You en 2011 et The Getaway en 2016. Pendant son absence du RHCP, Frusciante a eu une longue carrière solo, ayant sorti 12 albums solo et sept EP. En 2016, Frusciante a brièvement retrouvé Anthony Kiedis et Flea lors d’un concert-bénéfice. Maintenant, il est de retour et les fans de RHCP à travers le monde sont ravis.

