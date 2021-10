PIMENTS ROUGES PIQUANTS ont « presque terminé » l’enregistrement de leur premier nouvel album avec le guitariste John Frusciante depuis les années 2006 « Stade Arcadium ».

Dans une nouvelle interview avec Rolling Stone, le batteur Chad Smith a déclaré que les quatre membres du groupe « s’entendaient très bien » et « s’écoutaient vraiment d’une nouvelle manière ».

« Tous nos disques ne sont que de très bons instantanés de l’endroit où nous en sommes à ce moment-là », dit-il. « Vous ne pouvez pas vraiment vous dire ‘Oh, j’espère que c’est aussi bon que…’ Ensuite, vous commencez à avoir des idées préconçues sur ce que vous voulez écrire.

« Voir, John n’a pas été dans notre groupe depuis 10 ans. C’est une longue période. Alors bien sûr, ça va sonner différemment, mais ça va ressembler à nous quatre parce que nous avons cette chimie spéciale ensemble. Cela ressemble PIMENTS ROUGES PIQUANTS, mais c’est différent et nouveau, et pour moi c’est génial.

« Nous l’aimons vraiment et nous en sommes fiers et cela doit commencer par là. Si d’autres personnes l’aiment, tant mieux. Si les gens le comparent à ceci ou [say] ça ne ressemble pas à ça, nous n’avons aucun contrôle là-dessus. Mais oui, nous sommes tous très contents du disque. »

Concernant le retour de Frusciante, Forgeron a déclaré: « Il est tellement dévoué. Il est tellement dedans. Il travaille si dur. Nous travaillons tous dur, mais il est là avec tous les overdubs et la magie qu’il apporte. »

Selon Tchad, la majeure partie du nouvel album a été écrite après le début de la pandémie, les véritables sessions en studio ayant eu lieu plus tôt cette année.

« Nous pouvions simplement parcourir et écrire, et c’est ce que nous avons fait », ajoute-t-il. « C’était une sorte de bénédiction, parce que nous voulons sortir de la nouvelle musique et jouer de nouvelles chansons. Ça va être génial quand nous sortirons enfin l’année prochaine et aurons un disque à jouer, et un tas d’autres trucs, évidemment . »

Comme indiqué précédemment, PIMENTS ROUGES PIQUANTS entreprendra une tournée mondiale au printemps prochain. La randonnée du stade mondial de 32 villes débutera le samedi 4 juin à l’Estadio La Cartuja à Séville, en Espagne, avec des arrêts à Londres, Paris, Dublin, Los Angeles, Chicago, New York et bien d’autres avant de se terminer à Arlington au Globe Life Field le 18 septembre. La tournée est produite par Pays vivant.

Frusciante rejoint à l’origine PIMENTS ROUGES PIQUANTS suite au décès du guitariste fondateur Hillel slovaque en 1988. Cette formation a enregistré deux albums très réussis qui ont apporté au groupe une popularité grand public : « Lait maternel » et « Magie du sexe du sucre dans le sang ». Malheureusement, Frusciante est tombé dans une profonde dépendance à l’héroïne qui l’a amené à quitter le groupe lors d’une tournée pour soutenir « Magie du sexe du sucre dans le sang ». Frusciante rejoint PIMENTS PIQUÉS six ans plus tard, jouant sur l’album 1999 « Californication », 2002 « D’ailleurs » et 2006 « Stade Arcadium » avant de quitter à nouveau le groupe en septembre 2009.

En octobre 2020, Frusciante a déclaré à la station de radio numérique australienne Double J que jouer avec son RHCP camarades de groupe Anthony Kiedis, Puce et Forgeron une fois de plus, c’était comme « retourner dans ma famille. Je suis extrêmement à l’aise avec ces gens. Tchad et j’ai progressivement mis en place notre communication d’une nouvelle manière. Fondamentalement, nous sommes tous aussi à l’aise les uns avec les autres que nous l’avons toujours été, et c’était comme ça dès le départ. »

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).