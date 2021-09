Les Red Hot Chili Peppers se lancent dans la tournée mondiale des stades 2022

PIMENTS ROUGES PIQUANTS ont annoncé qu’ils entreprendraient une tournée mondiale des stades en 2022.

La nouvelle du retour prochain sur scène a été annoncée par KHOT personnalités des chaînes d’information Johnson Hammerswaddle, Todd l’écureuil et Gouttes de pluie Randy – alias Anthony Kiedis, Puce et Chad Smith – qui a confirmé que RHCP sera en tournée “dans le monde entier” à partir de juin de l’année prochaine.

Un communiqué de presse ajoute que “les garçons tirent à plein régime, leur cœur est plein et ils s’apprêtent à libérer une rivière infinie de créativité et à secouer votre monde.

“Le groupe est reconnaissant de travailler avec des producteurs d’événements Pays vivant dans cette entreprise.

“Toutes les dates de tournée, les informations sur les ventes, les numéros de soutien et d’autres faits seront disponibles sous peu.

“Les PIMENTS ROUGES PIQUANTS ont été autour, et ne sont pas seulement tombés du camion de navets, mais pour un homme, ils n’ont jamais été aussi ravis, débordant d’engagement et de détermination, qu’ils le sont en ce qui concerne cette tournée à venir. Ils n’ont aucun intérêt à se reposer sur des distinctions, des récompenses ou des succès commerciaux passés, c’est une mission, ils ont l’intention de canaliser les esprits les plus puissants et de donner tout ce qu’ils ont.”

En mai dernier, Forgeron a dit que “ça a été vraiment amusant” de retravailler avec le guitariste John Frusciante.

Frusciante rejoint PIMENTS ROUGES PIQUANTS en décembre 2019 après le limogeage de Josh Klinghoffer, qui faisait partie du groupe depuis 10 ans.

Forgeron discuté PIMENTS ROUGES PIQUANTS‘ collaboration renouvelée avec Frusciante dans une nouvelle interview avec SiriusXM‘s Pop Rock. Il a déclaré: “Il est de retour dans le groupe, et c’est vraiment excitant et amusant, et nous avons en quelque sorte repris là où nous nous étions arrêtés. Nous nous connaissons depuis si longtemps – évidemment, plus de 30 ans – donc c’est comme mettre sur une paire de chaussures bien portées qui se sentent vraiment bien, et vous y retournez et c’est confortable et un peu différent, mais nous faisons quand même notre truc. Donc ça a été vraiment amusant. “

Concernant PIMENTS ROUGES PIQUANTS‘ prévoit de publier le suivi de 2016 “L’Escapade” album, Tchad a déclaré: “Il n’y a pas eu d’urgence, avec ce qui s’est passé au cours de la dernière année environ. Nous avons donc en quelque sorte pris notre temps, et nous avons beaucoup de nouvelles musiques, et nous sommes très excités à ce sujet, et quand ce sera fait , c’est fait, et nous allons le sortir, et nous allons jouer quelques concerts l’année prochaine. Nous avons hâte d’être à nouveau devant les gens, comme tout le monde veut tellement être, nous y compris. Pas seulement d’avoir de la nouvelle musique jouer, mais aussi nous voulons juste jouer en live. Et c’est une partie si importante des expériences de la vie et certainement d’être un groupe. C’est vraiment important pour nous. Nous allions jouer l’été dernier. Mais nous voulons que ce soit sûr pour tout le monde et une très bonne expérience pour tout le monde, alors nous avons tout repoussé, mais nous revenons, et ça va être génial.”

Frusciante rejoint à l’origine PIMENTS ROUGES PIQUANTS suite au décès du guitariste fondateur Hillel slovaque en 1988. Cette formation a enregistré deux albums très réussis qui ont apporté au groupe une popularité grand public : “Lait maternel” et « Magie du sexe du sucre dans le sang ». Malheureusement, Frusciante est tombé dans une profonde dépendance à l’héroïne qui l’a amené à quitter le groupe lors d’une tournée pour soutenir « Magie du sexe du sucre dans le sang ». Frusciante rejoint PIMENTS PIQUÉS six ans plus tard, jouant sur l’album 1999 “Californication”, 2002 “D’ailleurs” et 2006 “Stade Arcadium” avant de quitter à nouveau le groupe en septembre 2009.

En octobre dernier, Frusciante a déclaré à la station de radio numérique australienne Double J que jouer avec son RHCP camarades de groupe Anthony Kiedis, Puce et Forgeron une fois de plus, c’était comme « retourner dans ma famille. Je suis extrêmement à l’aise avec ces gens. Tchad et j’ai progressivement mis en place notre communication d’une nouvelle manière. Fondamentalement, nous sommes tous aussi à l’aise les uns avec les autres que nous l’avons toujours été, et c’était comme ça dès le départ.”

Crédit photo: Clara Balzary