Les Red Hot Chili Peppers vendent l’intégralité de leur catalogue pour 140 millions de dollars

Les Red Hot Chili Peppers ont vendu l’intégralité de leur catalogue à Hipgnosis dans le cadre d’un accord d’une valeur au nord de 140 millions de dollars.

Le groupe de rock de 38 ans et le fonds d’investissement dans la chanson basé au Royaume-Uni ont récemment dévoilé cette transaction de haut niveau, qui représente la dernière d’une longue série de ventes de musique sur IP impliquant des actes bien connus. Certes, Paul Simon a vendu fin mars son propre catalogue à Sony Music Publishing, tandis que Linda Ronstadt et David Crosby ont conclu le même mois des accords avec Iconic Music Group d’Irving Azoff.

Au cours de leur carrière de près de quatre décennies, les Red Hot Chili Peppers ont sorti 11 albums studio, dont le plus récent, The Getaway, est devenu disponible pour les fans en 2016. Parmi les morceaux les plus populaires du groupe Rock and Roll Hall of Fame figurent ceux de 2006. «Snow (Hey Oh)» et «Dani California», «Otherside» des années 2000 et «Under the Bridge» de 1992 – tous co-écrits par Flea, John Frusciante, Anthony Kiedis et Chad Smith.

Avec cet accord, Hipgnosis hyper-endetté de Merck Mercuriadis – négocié sous le nom de SONG à la Bourse de Londres – a officiellement acquis une partie ou l’intégralité des catalogues de Shakira, Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac, Chrissie Hynde des Pretenders, Nikki Sixx de Motley Crüe, Barry Manilow, Mark Ronson et d’autres au cours de la dernière année environ.

Et il va sans dire qu’en pariant plus d’un milliard de dollars sur le potentiel de gain à long terme de la propriété intellectuelle de la musique, Hipgnosis, dont le siège est à Londres, a considérablement élevé les prix de vente des catalogues. Néanmoins, d’autres partis continuent d’acquérir leurs propres droits sur les chansons.

Outre les pièces susmentionnées de Iconic Music Group et Sony Music Publishing, Bob Dylan a profité en décembre 2020 d’une manne de 300 millions de dollars en vendant son catalogue à Universal Music Publishing Group – bien que l’accord ait déclenché une action en justice de 7,25 millions de dollars contre les 79 ans. vieille.

Primary Wave a payé 100 millions de dollars pour le catalogue de Stevie Nicks en décembre – à la suite de la résurgence de «Dreams» tirée par TikTok, il convient de le mentionner – et BMG a acquis le catalogue enregistré de 300 titres de Mick Fleetwood en janvier. En outre, la filiale de Bertelsmann s’est associée à Kohlberg Kravis Roberts (KKR) pour collaborer à la poursuite des acquisitions de propriété intellectuelle dans le domaine de la musique.

Enfin, Round Hill Music a discrètement signé plusieurs accords de catalogue remarquables pour le coup d’envoi de 2021, et Concord a acheté il y a environ une semaine le catalogue de plus de 145000 pistes de Downtown Music pour 300 millions de dollars. Ces derniers incluent des intérêts dans des œuvres d’Aretha Franklin, Maroon 5, Jay-Z, Rage Against the Machine et Stevie Wonder, pour n’en nommer que quelques-unes.