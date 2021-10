Les Red Sox battent Astros pour mener 2-1 en Championship Series

19/10/2021 à 7h43 CEST

. / Boston

Le joueur de premier but Kyle Schwarber a frappé un grand chelem – le troisième de Boston en deux matchs – et Les Red Sox ont écrasé les Astros de Houston lundi pour la deuxième fois consécutive, les battant par 12-3, dans le troisième match de l’American League Championship Series, ils dominent le meilleur des sept 2-1. Un match après que le frappeur désigné cubano-américain JD Martinez et le joueur de troisième but dominicain Rafael Devers aient chacun dégagé les buts, Schwarber a envoyé un lancer de 130 mètres (430 pieds) dans les gradins du champ droit en deuxième manche.

Boston est de nouveau entré dans l’histoire en étant la première équipe des ligues majeures à avoir trois circuits chargés de base dans une série éliminatoire. Lorsque Schwarber a frappé un home run chargé lundi contre Jose Urquidy, du Mexique, en deuxième manche, les Red Sox étaient de retour dans le livre de marque. Le coup sûr de Schwarber était le troisième grand chelem de cette série pour Boston, qui est maintenant la première équipe dans les annales des ligues majeures à frapper trois circuits à plein régime lors des séries éliminatoires / World Series. Dans le cas des Red Sox, ils l’ont fait en deux matchs consécutifs, puisque lors du match 2 samedi à Houston, JD Martinez et Devers ont frappé des circuits avec des jambières pleines.

Martinez et Devers ont de nouveau frappé des circuits, le joueur de deuxième but hispanique Christian Arroyo en a également marqué un, et le voltigeur de centre portoricain Kiké Hernandez a réussi deux autres coups sûrs avec les Red Sox. L’équipe de Boston pourrait se qualifier pour la Série mondiale si elle remporte les deux prochains matchs de l’égalité – quatrième et cinquième – sur son terrain de Fenway Park. Les Astros doivent en gagner au moins un pour que la série revienne au Houston Minute Maid.

Le partant des Red Sox Eduardo Rodriguez a accordé cinq coups sûrs, dont un circuit de trois points du voltigeur Kyle Tucker, et a retiré sept frappeurs adverses sur des prises.