Les Red Sox cherchent à voler un Cy Young

Les Red Sox Ils sont à la recherche d’un lanceur partant après le départ du Vénézuélien Eduardo Rodriguez… Et qui est le candidat le plus populaire parmi les fans et les analystes ? Le tout nouveau Cy Young de l’Americana : Rayon Robbie.

ÉVIDEMMENT!

Qui ne voudrait pas d’un Cy Young dans son équipe de lanceurs ? Et encore plus lorsque le pitch se fait rare en free agency.

Celui-ci, rappelons-le, n’est pas une agence de pitching free : il y a peu de talent et celui qui avait vite trouvé une place (E-Rod, Berrios, Syndergaard). Le tangage est une denrée rare en MLB et Rayon Robbie il sera sans aucun doute l’agent le plus recherché parmi les premières armes disponibles cet hiver.

Que voient les Red Sox dans Robbie Ray ?

Le même que toutes les franchises intéressées par Ray : le meilleur bras disponible en agence libre. Et peut-être sans trop de frais.

N’oubliez pas que Ray vient de signer un contrat pour seulement 8 millions de dollars avec les Blue Jays et, bien qu’il ait remporté cette année le Cy Young de manière écrasante, sa signature ne devrait pas dépasser de beaucoup les 100 millions de dollars. Peut-être 4-5 ans pour 120$.

Pas mal pour quelqu’un qui a été l’une des plus grandes surprises du pitch ces dernières années et, sans aucun doute, un exemple clair de ce que les équipes d’analyse et de développement de joueurs peuvent faire lorsque la matière première est bonne.

Ray a-t-il ce qu’il faut pour être la doublure d’E-Rod ? Bien sûr qu’ils le sont et, semble-t-il, les Red Sox sont plus qu’à bord à la recherche de leur signature.

Vont-ils réussir ?

On dirait que les Red Sox seront dans le concours Robbie Ray. https://t.co/QN1jlq9hgi – Andrew Sheehy (@ andrewsheehy228) 15 novembre 2021