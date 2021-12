Les Red Sox de Boston se joindront à la course pour Carlos Rodon

Les Red Sox faisaient partie des nombreuses équipes liées à Carlos Rodon, dans une récente histoire du Chicago Daily Herald, et il coche toutes les cases pour un club obsédé par les valeurs.

Premièrement, le gaucher de 29 ans est extrêmement talentueux, au terme d’une excellente campagne 2021 qui comprenait un match sans coup sûr, une MPM de 2,37 et sa première place au match des étoiles.

Le troisième choix du repêchage de la MLB 2014 s’est également développé tardivement, grâce à la chirurgie de l’épaule de 2017 et au Tommy John de 2019.

Nouveau de @Jtomase : Carlos Rodon serait une signature parfaite des Red Sox – et c’est le problème ⏬https : //t.co/SUeUphxmdC – NBC Sports Boston (@NBCSBoston) 13 décembre 2021

Pour une équipe comme les Red Sox, Rodon représente une opportunité, mais voici les « si »: s’il est prêt à signer un contrat d’un an avec une option, et s’il peut rester en bonne santé, et s’il lance à son niveau de départ . plafond de blessure, alors les Red Sox auront ajouté un partant de premier ordre sans s’engager à long terme. Cela semble être l’endroit idéal sous le directeur du baseball Chaim Bloom.

Le pari n’a pas été payant l’hiver dernier avec le droitier Garrett Richards, dont l’option a été refusée, mais peut-être que cette fois il sera payant avec le gaucher James Paxton, qui devrait manquer la majeure partie de la saison tout en se remettant de la Opération Tommy John. Il a signé un contrat d’un an avec des options pour 2023 et 2024 qui pourraient valoir entre 10 et 32 ​​millions de dollars.

Il ne fait guère de doute qu’un Rodon en bonne santé pourrait être aux commandes d’une rotation. Le fait qu’il ait retiré près de 35 % des frappeurs sur des prises jouerait mieux contre une défensive insatisfaisante des Red Sox que, disons, la machine au sol Marcus Stroman, qui a signé pour trois ans avec les Cubs.