Les Red Sox dominent les Rays

09/03/2021 à 7h28 CEST

Le partant vénézuélien Eduardo Rodríguez a lancé sept manches avec un ballon de quatre frappeurs et Les Red Sox de Boston ont battu les Rays 4-0 jeudi diviser la série en quatre matchs avec l’équipe de Tampa Bay, qui dirige la division Est de la Ligue américaine. Après avoir perdu les deux premiers matchs, Boston a mis fin à la séquence de neuf victoires consécutives de Tampa Bay mercredi avec une victoire de 3-2.

Le releveur Garrett Richards a remplacé le Vénézuélien Rodriguez (11-7), avec deux coureurs à bord et deux retraits et le droitier est sorti de la confiture avec une paire de retraits au bâton et un ballon. Richards a obtenu son deuxième arrêt, mettant fin au match de cinq coups sûrs.

La recrue des Rays, Wander Franco, a prolongé sa séquence de 33 matchs sur les buts, grâce à un but sur balles en septième manche, mais a quitté le match après ce virage en raison d’un mal de tête. Franco a égalé le Temple de la renommée Met Ott et Alex Vaught pour la troisième plus longue séquence par un joueur de moins de 21 ans.

Les Red Sox n’ont pas signalé de nouveaux cas de covid-19. Huit joueurs, dont l’arrêt-court vedette Xander Bogaerts et deux entraîneurs, ont été testés positifs ou étaient en contact étroit depuis vendredi.

Le coup de circuit de Lowrie décide de la victoire en Athlétisme

Le frappeur désigné Jed Lowrie a frappé un circuit de trois points en première manche, et le Athlétisme d’Oakland a marqué huit fois sur le partant Matt Manning avec deux retraits, pour a battu les Tigers de Detroit 8-6 ce jeudi. Après le coup sûr de Lowrie, le voltigeur Mark Canha a frappé un autre circuit qui a porté la marque à 4-0. C’était le quatorzième coup de circuit de la saison pour Lowrie et Canha, chacun allant dans le champ opposé. Lowrie a envoyé le ballon à 125 mètres entre le champ gauche et le champ central, tandis que Canha a fait disparaître le ballon entre le champ droit et le champ central. Le double RBI de Lowrie en quatrième manche a porté la marque à 8-0 avant que les Tigers ne répondent avec six points.

Le partant dominicain Frankie Montas (11-9) a couvert quatre manches sans but, accordant un seul coup sûr. Un triple du Vénézuélien Victor Reyes en quatrième manche était le seul imparable, jusqu’à ce que son compatriote Harold Castro ouvre la cinquième avec un long circuit. Le coup de circuit de Castro a envoyé le ballon à environ 145 mètres.

Manning (3-6) a été relevé de deux retraits en quatrième manche, après avoir accordé huit points et le même nombre de coups sûrs.

McCutchen mène la victoire des Phillies

Le voltigeur de gauche Andrew McCutchen a produit quatre points et le Philadelphie a surmonté un déficit de six passages contre les Nationals de Washington pour gagner 7-6 ce jeudi et balayer la série de trois matchs. Les Phillies ont surmonté un départ décevant du partant Aaron Nola et se sont ralliés contre l’enclos des Nationals pour six victoires. Philadelphie s’est rapproché d’un match et demi des Braves d’Atlanta, leaders de la National League East et de deux des Reds de Cincinnati dans la bataille pour la deuxième wild card de l’Old Circuit.

Le voltigeur dominicain Juan Soto a frappé un circuit et a produit quatre points et Lane Thomas a également touché pour Washington, qui a perdu cinq matchs consécutifs et 21 sur 27. McCutchen a approché les Phillies 6-4 en huitième avec un simple RBI sur lui. Patrick Murphy, qui a accordé un simple à Freddy Galvis deux frappeurs plus tard et a poursuivi son compatriote Andrés Machado (1-1). Après que le receveur vénézuélien Rafael Marchan ait marché avec les buts chargés, le joueur de deuxième but Luis Garcia a commis une erreur lors du retrait au sol de Nick Maton et a mené à deux points. Garcia a hésité dans un éventuel double jeu du Vénézuélien Odubel Herrera, obtenant un retrait pour Marchan pour récupérer avec le point de tête.

Sam Coonrod (2-2) a lancé un septième sans but pour les Phillies. Ian Kennedy a lancé le neuvième pour son vingt-deuxième arrêt au total et sixième avec Philadelphie.

Malgré la défaite, le bâton latino était présent avec les Nationals, qui ont reçu le soutien de Soto qui est allé 4 contre 3 avec un point marqué et quatre points produits.

Le Vénézuélien Estrada frappe un coup de circuit pour les Giants

Le joueur de deuxième but vénézuélien Thairo Estrada a frappé un circuit de trois points dans une huitième manche de quatre points pour San Francisco, Les Giants ont battu les Brewers de Milwaukee 5-1 jeudi et évité de perdre la série de quatre matchs par balayage. Un jour après avoir perdu l’avance de NL West pour la première fois depuis le 30 mai, les Giants (85-49) sont maintenant revenus au sommet à égalité avec les Dodgers de Los Angeles, qui ont obtenu un laissez-passer. Le voltigeur de droite Austin Slater a également marqué un circuit et le partant Loga Webb a lancé sept manches enflammées.

San Francisco avait perdu quatre matchs consécutifs qui lui ont coûté la perte temporaire du leadership. Milwaukee (82-53) a gâché une belle performance d’Eric Lauer, qui a lancé sept manches sur trois coups sûrs. Les dirigeants de la Ligue nationale centrale en avaient remporté quatre d’affilée.

Le voltigeur de gauche Darin Ruf a donné l’avance finale aux Giants avec un doublé RBI lorsqu’il a eu deux retraits contre le releveur Devin Williams au huitième. Estrada, qui était 1-en-4 avec un point marqué et quatre points produits, a suivi avec son coup sûr pour frapper quatre circuits jusqu’à présent cette saison. Williams (7-2) a réussi deux retraits et a accordé quatre points. La recrue de l’année 2020 de la Ligue nationale a accordé un sale point lors de ses 22 dernières apparitions, retirant 31 prises sur des prises en 21 manches.

McKenzie fait taire l’offensive des Royals

Le partant Triston McKenzie a limité les Royals à un point et deux coups sûrs en six manches et Les Indians de Cleveland ont battu Kansas City 4-2 jeudi. Le joueur de deuxième but Owen Miller a frappé un circuit de trois points en cinquième manche, fournissant suffisamment de soutien à McKenzie, qui a dominé les Royals au cours de sa jeune carrière, pour terminer son travail.

Un jour après être sorti de la liste des handicapés, McKenzie (4-5) ne semblait pas en vouloir à sa récente fatigue aux épaules, passant à 3-0 avec une MPM de 1,57 en six apparitions contre Kansas City. Il a retiré six frappeurs sur des prises jeudi et en a 38 en 28 1/3 de manche contre son rival de l’AL Central. Cleveland a remporté 11 matchs consécutifs contre les Royals. C’est la plus longue séquence de victoires consécutives sur Kansas City dans l’histoire des Indiens.

Le releveur dominicain Emmanuel Clase a franchi la neuvième manche pour atteindre 20 arrêts en 24 occasions. Mike Minor (8-12) a été intraitable au cours des quatre premières manches, n’accordant qu’un seul coup sûr, mais son travail a été interrompu en cinquième. Il a fini par accorder trois points (deux mérités) et cinq coups sûrs en cinq manches.