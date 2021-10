Les Red Sox éliminent les Rayons 6-5 avec une mouche du sac tardive

Kiké Hernandez a remporté la deuxième victoire consécutive de Boston, marquant le coureur de pincement Danny Santana avec une mouche sacrifice en neuvième manche pour envoyer les Red Sox à la série de championnat AL avec une victoire de 6-5 sur les Rays de Tampa Bay lundi soir.

Après avoir remporté le match 3 de leur série de division AL au meilleur des cinq dimanche avec le circuit de deux points de Christian Vázquez au 13e, Boston a remporté le match 4 pour sa première série de victoires consécutives en séries éliminatoires depuis les Jeux ALCS 4 et 5 de 2004, les deux gracieuseté de David Ortiz contre les Yankees.

Rafael Devers a réussi un circuit de trois points contre la recrue Shane McClanahan pour enflammer une troisième manche de cinq points qui a placé Boston devant 5-0. Tampa Bay a riposté et a égalé au huitième.

Les Red Sox wild-card attendront le vainqueur de l’autre affrontement ALDS entre les Astros de Houston et les White Sox de Chicago. Houston mène 2-1 avant le match 4 à Chicago mardi, un maquillage de la pluie de lundi.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

« Depuis le premier jour, vous avez cru en ce groupe », a déclaré le manager Alex Cora à ses joueurs avant de lancer une célébration pétillante au clubhouse. « Peu de gens croyaient en dehors de ce putain de club-house, mais nous y voilà : ALCS ! Passons au suivant ! »

Boston s’est amélioré à 15-3 dans les matchs éliminatoires potentiels et a remporté chacun de ses huit derniers. Cela met fin brutalement à la saison pour les Rays, qui envisageaient des voyages consécutifs aux World Series après avoir remporté 100 matchs au cours de la saison régulière et remporté le titre AL East.

« Il ne fait aucun doute qu’il y a de la déception », a déclaré le manager de Tampa Bay, Kevin Cash. « Nous avions de grandes aspirations pour approfondir cette chose. Nous avons rencontré une équipe des Red Sox qu’ils viennent de nous battre – pas d’autre moyen de contourner cela. Ils ont obtenu les gros succès. »

Vázquez a commencé le neuvième avec un simple dans le trou au champ gauche et est passé au deuxième rang sur un sacrifice de Christian Arroyo. Travis Shaw a ensuite frappé un ballon au sol rebondissant au troisième but qui est allé pour un simple dans le champ lorsque Yandy Díaz a rebondi son lancer difficile au joueur de premier but Ji-Man Choi. Vázquez a terminé troisième et Santana est entré pour courir pour lui.

Hernandez, qui était 9 pour 20 dans la série, a marqué Santana avec un ballon à gauche.

« Tout ce que j’ai à faire, c’est d’amener la course depuis la troisième place », a déclaré Hernandez. « Et avoir Danny au troisième rang au lieu de Vazqy m’a un peu apaisé l’esprit. »

La star des séries éliminatoires des Rays, Randy Arozarena, a réussi un simple égalisateur sans retrait à la huitième manche de Ryan Brasier et s’est hissé au deuxième rang sur le lancer. Garrett Whitlock a soulagé et a passé le huitième sans autre dommage, puis a lancé un neuvième sans but pour la victoire.

Le partant des Red Sox Eduardo Rodriguez a accordé deux points et trois coups sûrs avec six retraits au bâton en cinq manches, plus un frappeur. C’était une rédemption après qu’il n’ait duré que 1 2/3 de manche et qu’il ait accordé deux points lors de la défaite 5-1 de Boston lors du premier match.

Devers a terminé avec trois coups sûrs. Wander Franco a réussi un circuit de deux points pour les Rays.

Le match étant noué à 5 en huitième, Alex Verdugo a touché l’arrêt-court Franco, qui a lancé le ballon sauvagement dans l’abri des Red Sox, permettant à Verdugo de passer au deuxième rang. Avec un retrait, Hunter Renfroe s’est envolé vers le centre et Verdugo a tenté de toucher, mais il a été expulsé au troisième rang par Kevin Kiermaier.

Les Red Sox menaient 5-0 après trois manches, mais Tampa s’est rapproché de 5-3 sur le simple RBI d’Austin Meadows en cinquième et le circuit de deux points de Franco en sixième face à Tanner Houck.

Josh Taylor de Boston a lancé un septième sans but et l’a remis à Braiser.

Mais Braiser a rapidement cédé des doubles consécutifs à Mike Zunino et Kiermaier qui ont porté le score à 5-4. Cela a été suivi d’un single d’Arozarena pour l’attacher.

Braiser est sorti en faveur de Whitlock. Il a réussi à sortir de l’impasse, faisant s’envoler Franco, suivi des mises à terre par Brandon Lowe et Nelson Cruz.

Après avoir été solide sur le monticule tout au long de 2021 et lors d’une victoire au match 1, le lanceur de Tampa Bay a eu du mal au cours des trois derniers matchs, les Red Sox ayant dominé les Rays 26-15.

Le droitier Collin McHugh a ouvert le match lundi et a lancé deux manches sans but, accordant un coup sûr avant de remettre le ballon au partant du match 1, Shane McClanahan.

La recrue lançait sur trois jours de repos et venait de réaliser une solide performance lors du premier match de la série au cours de laquelle il a remporté la victoire après avoir lancé cinq manches sans but.

Boston avait son numéro cette fois-ci.

McClanahan a rapidement abandonné un seul Vázquez et a marché Kyle Schwarber. Il semblait sur le point de se sortir du pétrin après avoir fait s’envoler Hernández pour la deuxième de la manche.

Mais Devers a sauté partout sur une balle rapide du premier lancer et a lancé une ligne dans la première rangée des gradins du champ central pour un coup de circuit.

Xander Bogaerts est venu ensuite et a choisi. Cela a été suivi par le doublé de Verdugo sur le monstre vert qui a marqué Bogaerts. JD Martinez a continué avec un simple contre le Monster qui a amené Verdugo à porter le score à 5-0.

« Abattre 5-0 rien dans la troisième manche, c’était assez dévastateur », a déclaré Cash. « Nous avons récupéré et nous avons manqué ce soir »

McClanahan a été retiré après cela en faveur de JT Chargois.

Suite à un doublé de Renfroe, Chargois a finalement sorti les Rays de la manche, retirant Vázquez sur des prises.

La ligne de McClanahan pour la soirée : cinq coups sûrs, cinq points, une marche et un coup de circuit.

SALLE DES FORMATEURS

Red Sox: Le manager Alex Cora a déclaré que le releveur Hansel Robles, qui a cédé un coup de circuit en solo à Franco et un doublé égalisateur lors du troisième match, est resté sous le mauvais temps avant le match de lundi.

BONNE COMPAGNIE

Selon STATS, Rodriguez est le deuxième lanceur à avoir duré moins de deux manches lors d’un départ en séries éliminatoires, puis à lancer cinq manches ou plus avec trois coups sûrs ou moins lors de son prochain départ au cours des mêmes séries éliminatoires. L’autre était Don Larsen, qui a duré 1 2/3 dans le match 2 de la Série mondiale de 1956 avant son match parfait du match 5.

LONG BAT

Meadows a fait travailler Rodriguez pour la première de la troisième manche. La frappe au bâton a duré 17 lancers et comprenait 10 fausses balles consécutives avant que Rodriguez ne le frappe avec un curseur.

La bataille de 17 lancers est la plus longue en lancers dans une apparition au plateau d’après-saison depuis au moins 1988, lorsque les données sur le nombre de lancers ont commencé à être suivies.

SUIVANT

Boston prendra la route pour le match d’ouverture de l’ALCS vendredi soir.