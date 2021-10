Les Red Sox éliminent les Rays

10/12/2021 à 7h36 CEST

.

Le voltigeur de centre portoricain « Kiké » Hernández a donné à Boston la deuxième victoire consécutive en produisant le point marqué par le coureur de pincement dominicain Danny Santana avec un ballon sacrifice en neuvième manche qui a donné le Victoire 6-5 des Red Sox contre les Rays de Tampa Bay dans le quatrième match de la série Division de la Ligue américaine. Après avoir remporté le match 3 dimanche avec un home run de deux points du receveur portoricain Christian Vázquez en treizième manche, Boston a également remporté le match 4 pour sa première série de victoires consécutives en séries éliminatoires depuis les victoires des séries 4 et 5 de la Ligue américaine 2004. Championnat, tous deux gracieuseté de David Ortiz contre les Yankees.

Le joueur de troisième but dominicain Rafael Devers a frappé un circuit de trois points contre la recrue Shane McClanahan pour entamer une troisième manche de cinq points qui a donné une avance de 5-0 à Boston. Tampa Bay a riposté et a terminé huitième à égalité. Les Red Sox, wild cards, attendront le vainqueur de l’autre rencontre Division Series entre les Astros de Houston et les White Sox de Chicago. Houston mène 2-1 avant le match 4 à Chicago mardi, reporté par la pluie.

« Dès le premier jour, vous avez cru en ce groupe », a déclaré le manager des Red Sox Alex Cora à ses joueurs avant de lancer une célébration pétillante au club-house. « Peu de gens croyaient hors de ce fichu club-house, mais nous y sommes: ALCS! C’est le prochain défi! » Boston s’est amélioré à 15-3 dans les matchs éliminatoires possibles et a remporté chacun de ses huit derniers.

Cela met fin brutalement à la saison des Rays, qui cherchaient des voyages consécutifs pour les World Series après avoir remporté 100 matchs au cours de la saison régulière et remporté le titre AL East. « Il ne fait aucun doute qu’il y a une déception », a admis le manager des Rays Kevin Cash. « Nous avions de grandes aspirations pour creuser cela. Nous avons trouvé une équipe des Red Sox qui vient de nous battre, pas autrement. Ils ont obtenu les gros coups sûrs. »

Vazquez a commencé le neuvième avec un simple dans le trou au champ gauche et est passé au deuxième rang sur un sacrifice de Christian Arroyo. Ensuite, Travis Shaw a frappé un ballon au sol avec rebond au troisième but pour un simple dans le champ intérieur lorsque le troisième but Yandy Diaz a fait rebondir son tir difficile sur le premier but sud-coréen Ji-Man Choi. Vazquez a atteint la troisième place et Santana a couru pour lui. Hernandez, qui est allé 9 sur 20 dans la série, a conduit Santana à un ballon au champ gauche. « Tout ce que j’ai à faire est de ramener la course de la troisième place », a déclaré Hernandez. « Et avoir Danny à la troisième place sur Vazquez m’a mis un peu à l’aise. »

La vedette des séries éliminatoires des Rays, le voltigeur de droite cubain Randy Arozarena, a brisé un simple égalisateur sans retrait en huitième manche par Ryan Brasier et s’est hissé au deuxième rang avec le lancer. Garrett Whitlock a soulagé et a passé le huitième sans autre dommage, puis a lancé un neuvième sans but pour la victoire.

Le partant des Red Sox Eduardo Rodríguez a accordé deux points et trois coups sûrs avec six retraits au bâton en cinq manches, plus un frappeur. C’était une rédemption après avoir duré seulement 1 2/3 manches et accordé deux points dans la défaite 5-1 de Boston dans le match 1 de la série au meilleur des cinq et les Red Sox ont gagné 3-1.

Devers a terminé avec trois coups sûrs. Son compatriote Wander Franco a frappé un circuit de deux points pour les Rays. Alors que le match était à égalité à 5 en huitième, le voltigeur américano-mexicain Alex Verdugo a touché l’arrêt-court Franco, qui a lancé le ballon sauvagement dans l’abri des Red Sox, permettant à Verdugo de passer au deuxième rang. Avec un retrait, Hunter Renfroe s’est envolé vers le centre et Verdugo a tenté de marquer, mais Kevin Kiermaier l’a expulsé au troisième rang.

Les Red Sox menaient 5-0 après trois manches, mais Tampa s’est rapproché 5-3 avec un simple RBI du voltigeur Austin Meadows en cinquième et un circuit de deux points de Franco en sixième contre Tanner Houck. Josh Taylor de Boston a lancé un septième blanc et a passé le ballon à Braiser, mais Braiser a rapidement abandonné les doubles consécutifs au receveur Mike Zunino et Kiermaier qui ont porté le score à 5-4. Cela a été suivi d’un single d’Arozarena pour l’attacher. Braiser s’est prononcé en faveur de Whitlock. Il a réussi à sortir du pétrin, faisant voler Franco, suivi de balles au sol du deuxième but Brandon Lowe et du Dominicain désigné Nelson Cruz.

Après avoir été solide sur le monticule jusqu’en 2021 et dans une victoire de la série Game 1, le lanceur de Tampa Bay a connu des difficultés lors des trois dernières rencontres, les Red Sox ayant dominé les Rays 26-15. Le droitier Collin McHugh a servi de partant lundi et a lancé deux manches sans but, accordant un coup sûr avant de remettre le ballon au partant du premier match McClanahan, qui n’a pas pu supporter la pression.

Le coup de circuit de Joc Pederson donne l’avantage aux Braves

La batte opportune du frappeur de pincement Joc Pederson a été à la hauteur de son surnom «octobre» en frappant un circuit de trois points qui lui a donné le Les Braves l’emportent 3-0 sur les Brewers dans le troisième match de la série divisionnaire de la Ligue nationale. Le triomphe, le deuxième consécutif pour les Braves, les met 2-1 en tête de la série qui se dispute le meilleur des cinq, et une autre victoire ce mardi, alors que le quatrième match va être joué, les qualifierait pour les Old Circuit Championship Series. Le coup de circuit de Pederson en cinquième manche était le deuxième de la série. Pederson, 29 ans, a été touché par pincement lors de son seul autre match au bâton dans cette série et a effectué quatre des sept points d’Atlanta.

Dans un affrontement dominé par les lanceurs, Ian Anderson et l’enclos des Braves se sont combinés avec cinq coups sûrs pour réduire au silence l’offensive des Brewers. Alimenté par la défense athlétique de l’arrêt-court Dansby Swanson, Atlanta peut tenter d’atteindre sa deuxième série consécutive de championnats de la NL s’il maintient le même niveau de jeu et la même contribution que sa neuvième mardi.

Depuis qu’ils ont remporté le premier match de la série, les Brewers – les champions du centre de la Ligue nationale – n’ont pas marqué en 19 manches consécutives. Anderson a dominé les Braves, champions de l’Est de la NL, accordant trois coups sûrs en cinq manches sans buts sur balles et six retraits au bâton.

Le releveur Will Smith, le quatrième releveur des Braves, a réussi un neuvième parfait pour son deuxième arrêt de la série. Le partant de Milwaukee Freddy Peralta a lancé quatre manches sans but et a été annulé par un frappeur de pincement lorsque les Brewers ont menacé en cinquième. Peralta, 25 ans, a accordé trois coups sûrs, a marché et a attisé cinq frappeurs adverses après avoir lancé 57 lancers et placé 37 dans la zone des prises.

Houser a frappé le receveur Travis d’Arnaud et Swanson pour commencer le cinquième. Pederson, au bâton pour Anderson, a lancé une balle rapide élevée dans les sièges du champ droit pour une avance de 3-0. Le voltigeur Adam Duvall a commis une erreur cruciale sur le point de base lorsqu’il a tenté de passer du premier au deuxième, tandis qu’Austin Riley a tenté de marquer du troisième sur un ballon de d’Arnaud en deuxième. Le voltigeur de gauche Christian Yelich a cloué Duvall pour le troisième retrait avant que Riley ne traverse la plaque, ce qui a coûté un point de moins à Atlanta.

Le voltigeur du centre de Milwaukee Lorenzo Cain, courant à pleine vitesse, s’est écrasé contre la clôture grillagée en essayant de rattraper le drive de Duvall au quatrième quart. Cain a tenu le ballon dans son gant avant de toucher le sol et de perdre le contrôle. Cain est resté au sol alors que Duvall a terminé troisième avec un triple avec deux retraits. Le voltigeur des Brewers est resté dans le match après la visite du manager de l’équipe de Milwaukee Craig Counsell et d’un entraîneur. Peralta a retiré le voltigeur portoricain Eddie Rosario sur des prises pour mettre fin à la manche.

Les Brewers n’ont touché que 0,183 lors des deux premiers matchs de la série, dont une défaite de 3-0 lors du deuxième match. Counsell a modifié l’alignement en insérant le Mexicain Luis Urías au troisième but pour le Vénézuélien Eduardo Escobar. Les Brewers n’ont pas pu marquer au cinquième après avoir mis des coureurs aux deuxième et troisième sans retrait. Urías, touché par un lancer, est allé à la troisième place grâce à un doublé du receveur vénézuélien Omar Narváez. Anderson s’est échappé lorsque le roulement dur de Cain a été arrêté par un Swanson en chute libre, qui a retenu les coureurs avant de lancer au premier. Urías a été attrapé sur une course par le pivot du pinchpin Daniel Vogelbach au troisième but, et le joueur de deuxième but Kolten Wong a aligné le joueur de premier but Freddie Freeman au premier but pour mettre fin à la manche. Swanson a réalisé un double jeu acrobatique pour terminer la huitième place après que le releveur Luke Jackson a marché le frappeur pinceur Jace Peterson et a abandonné un simple avec un retrait à l’arrêt-court Willy Adames.

Milwaukee et Atlanta n’ont pas annoncé de lanceurs partants pour le match 4. Snitker a déclaré que « tout le monde est en jeu », y compris le partant du match 1, Charlie Morton, qui lancerait pendant une courte pause. Une option possible pour les Brewers est le lanceur gaucher Eric Lauer.