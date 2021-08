Les Red Sox et une cabale de baseball populaire

Par Carlos Moreta – El Moretablazo

Depuis de longues années ou toute son histoire, le phénomène populaire est connu dans le baseball selon lequel “personne ne se plaint en gagnant”. Cabale qui a aujourd’hui un contraste direct avec le Red Sox de Boston et son niveau affiché après la seconde moitié de la saison.

Compte tenu du premier semestre, Red Sox Ils avaient assuré un niveau surdimensionné sur le terrain, compte tenu du peu d’attentes que l’on avait de leur effectif en début de campagne dans le MLB.

Par conséquent, Red Sox ils s’opposaient à toutes les prédictions. C’était une machine qui fonctionnait parfaitement. Son bilan de 55-36 en 91 matchs l’a montré, à tel point qu’il a aidé l’équipe à ne pas identifier parmi tant d’autres ses principaux défauts de la seconde moitié de l’année.

Au début de la campagne, nous savions tous que dans les rangs de la Red Sox il manquait de pièces dans sa rotation de départ, à un tangage en relief qui fournirait un soutien dans les grands moments. De même des pièces offensives comme un bon joueur de premier but.

Après leur succès imminent dans la première partie de la campagne, les Red Sox sont tombés dans une position de se contenter de ce qu’ils avaient accompli avec leur liste depuis le début, ce qui a conduit à des mouvements clairement désespérés après la clôture de la date limite de transfert en MLB.

Afin de renforcer leurs rangs vers la seconde moitié de la campagne, les Red Sox Ils n’ont fait venir que le releveur Hanser Robles des Twins du Minnesota, le lanceur Austin Davis et le voltigeur Kyle Schwarber à la place, trois mouvements grâce à des échanges qui étaient nécessaires, mais pas la seule chose qui manquait à l’équipe.

Après 32 matchs de la seconde moitié de la campagne, le Red Sox Ils ont laissé une marque de 14-18. Ce qui est exacerbé après avoir été balayé dans une série de trois matchs contre les Yankees de mardi à mercredi, qui les a emmenés de la deuxième place de la division Est de la Ligue américaine et la première place dans le même circuit en tant que wild card, jusqu’à la troisième place au classement général de sa division et de rester à égalité avec l’athlétisme pour une deuxième wild card.

Comme conséquence et cause directe de cet effondrement astronomique de l’organisation aux pattes rouges, nous avons son tangage. Qui est passé d’une MPM de points mérités de 4,09 au premier semestre de l’année, avec une moyenne de buts et de coups sûrs par manche (WHIP) de 1,39, à une MPM de 4,96 en 32 matchs en deuxième mi-temps et un WHIP de 1,38.

Cet effondrement abyssal autour de son tangage est un fardeau que la partie managériale de l’organisation a clairement assumé. Tel est le cas dans les nouveaux ajouts à la liste de l’organisation, tels que l’arrivée du releveur Yacksel Ríos, en plus de la récente signature d’un contrat en Ligue mineure contre Alexander Claudio.

Aussi l’intérêt de supporter un poste de grande intermittence au milieu de son escouade comme premier but, ajoutant le vétéran Travis Shaw à son roster.

Ce ne serait pas la deuxième fois qu’en se conformant et en ayant tout réalisé avec un personnel aux lacunes manifestes, le Red Sox S’effondrer. Bien qu’ils aient été champions en 2018 avec un relief excessivement pauvre, il n’y avait aucun intérêt à améliorer cette partie l’année suivante, qu’il a récupérée en mettant un frein à la participation de l’équipe en séries éliminatoires.

Je lisais récemment un article de l’estimé collègue Juan Arturo Recio pour ESPN, qui décrivait la situation actuelle du Red Sox Avec le titre controversé : « Boston Red Sox est une victime de ses propres efforts », qui définit tout. Qu’est-ce que oui, c’est que ni la cabale : “Personne ne se plaint en gagnant” Il finit par se tromper au milieu de ce naufrage prédit.