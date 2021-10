Les Red Sox ont éliminé les Rays. Ont-ils une chance aux World Series?

Photo du personnel par Matt Stone/MediaNews Group/Boston Herald

Nous réagissons à une équipe AL East différente de celle à laquelle nous nous attendions (1:00), avant de rebondir sur les trois autres séries et de partager nos observations sur les séries éliminatoires jusqu’à présent. Ensuite, CC célèbre le départ des Raiders de Jon Gruden (35h00), et nous réagissons en temps réel à l’annonce que Kyrie Irving ne s’entraînera ni ne jouera de matchs sur la route avec les Nets jusqu’à ce qu’il soit vacciné (46h00).

Hôtes : CC Sabathia et Ryan Ruocco

Producteurs : Bobby Wagner et Sadye Zillo

