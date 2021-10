Les Red Sox ont été sauvés par une règle obscure avant le match retour contre les Rays

Les Rays de Tampa Bay et les Red Sox de Boston jouent une intense série ALDS au meilleur des 5 après s’être battus dans un AL East historiquement fort tout au long de la saison. Les Rays sont entrés dans les séries éliminatoires en tant que favoris de l’AL après avoir participé aux World Series la saison dernière et remporté 100 victoires pour la première fois dans l’histoire de la franchise au cours de cette saison régulière. Les Red Sox ont gagné leur place dans l’ALDS en remportant 92 matchs au cours de la saison régulière et en battant leur rival de toujours, les Yankees de New York dans le match Wild Card.

Tampa Bay a blanchi Boston pour remporter le premier match. Les bâtons des Red Sox ont explosé dans le match 2 pour une victoire éclatante pour égaliser la série à 1-1. Cela a préparé le terrain pour le troisième match alors que la série se déplaçait à Fenway Park, où les Rays et les Red Sox ont joué un match classique d’octobre pour une atmosphère aussi chargée. Boston a gagné sur un home run de Christian Vázquez pour les mettre à une victoire de se qualifier pour l’ALCS.

Mais avant le tir de Vazquez, une règle obscure et un étrange coup de chance pour Boston ont aidé à empêcher Tampa de marquer le feu vert en début de 13e manche.

Les équipes se sont dirigées vers des manches supplémentaires à égalité 4-4 lorsque les Rays ont monté une menace de pointage en début de 13e manche. Yandy Díaz a marqué un simple pour mettre un coureur avec deux retraits pour Kevin Kiermaier. Kiermaier a martelé le sixième lancer au bâton du lanceur de Boston Nick Pivetta, mais il a touché le haut du mur, où il a rebondi sur le voltigeur des Red Sox Hunter Renfroe et est passé par-dessus le mur.

Yandy était déjà sur le point de contourner le troisième but et était clairement sur le point de marquer le feu vert, mais au lieu de cela, le jeu a été jugé comme une règle de base double. Cela signifiait que Yandy devait revenir au troisième rang, où il serait bloqué lorsque les Rays se qualifieraient pour la finale de la manche.

Il y avait une tonne de confusion lorsque la décision a été rendue initialement, mais les arbitres ont pris la bonne décision. Selon les règles de la MLB, toute balle renversée par-dessus la clôture par un joueur de position est considérée comme un doublé au sol. Oui, les règles du baseball récompensent en fait le voltigeur pour avoir bâclé le jeu.

Voici la règle officielle qui stipule que toute bonne balle qui est déviée par le joueur défensif dans les gradins signifie que le frappeur et tous les coureurs ont droit à deux buts.

Les Rays auraient marqué un point si le ballon n’avait pas été renversé accidentellement par Renfroe, mais cela n’aurait pas été suffisant de toute façon. C’est parce que Renfroe est entré en fin de 13e pour mettre un homme à la place de Vazquez lorsqu’il est venu au marbre.

Sur le premier lancer de l’at-bat, Vazquez a frappé un circuit pour donner la victoire à Boston.

Cash a déclaré après le match qu’il connaissait la règle et qu’il n’a donc pas contesté le jeu. C’est parce que son équipe a déjà été impliquée dans ce type de situation.

Lors d’un match de 2019 contre les Blue Jays, les Rays ont accidentellement dévié le ballon dans les tribunes et cela a fini par leur sauver une course. Regardez-le ici :

En 2019, Kevin Cash est sorti pour discuter d’une balle déviée dans les tribunes que le premier coureur devrait être arrêté au 3e but. Il avait raison et les umps l’ont bien compris, comme ce soir. pic.twitter.com/8ltZ0DXgu4 – Statistiques des Red Sox (@redsoxstats) 11 octobre 2021

Ce fut une pause difficile pour les Rays, mais créditez Vazquez pour avoir terminé le match en faveur de Boston avec un coup de batte dans la moitié inférieure de la manche.

Du coup, la saison des Rays est en jeu, et les Red Sox sont en première position pour atteindre le seuil du fanion. Le baseball ne cesse de trouver de nouvelles façons de nous étonner et de nous embrouiller.