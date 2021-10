Les Red Sox perdent à nouveau contre les Orioles, à égalité pour la deuxième wild card de l’AL

in

Les Red Sox de Boston ont reçu un autre coup dur dans leur poussée des séries éliminatoires par Baltimore, dernière place, avec Ryan Mountcastle frappant un circuit de trois points lors de la troisième manche de la victoire 6-2 des Orioles jeudi soir.

Baltimore a perdu 107 matchs cette année, mais a remporté deux des trois de cette série contre Boston – une bonne nouvelle pour les Yankees, les Blue Jays et les Mariners. Les Red Sox sont tombés à égalité avec Seattle pour la deuxième wild card de la Ligue américaine. Boston traînait les Yankees par 1 1/2 matchs et menait les Blue Jays par un demi match, en attendant la conclusion du match de New York à Toronto.

Kiké Hernandez a marqué sur le premier lancer du match pour les Red Sox, mais peu de choses se sont passées pour eux par la suite. Mountcastle a donné une avance de 3-1 à Baltimore avec son 33e circuit de la saison, et les Orioles ont ajouté trois autres points au sixième.

Nick Pivetta (9-8) de Boston a retiré le côté au bâton dans le premier, mais il a finalement accordé trois points et quatre coups sûrs en 4 2/3 manches. Il en a retiré huit avec deux buts sur balles.

Alexander Wells (2-3) a accordé un point et trois coups sûrs en six manches après avoir débuté le match avec une MPM de 7,61.

Ce n’était pas aussi mauvais qu’en 2011, lorsque les Red Sox ont accordé deux points en neuvième manche à Baltimore et ont été éliminés lors de la dernière nuit de la saison régulière. Cet effondrement a mis fin au mandat du manager Terry Francona à Boston.

Une décennie plus tard, les Orioles étaient à nouveau une épine dans le pied de Boston, mais les Red Sox ont encore le temps de récupérer lorsqu’ils terminent la saison régulière avec une série à Washington.

Les lanceurs de Boston ont lancé quatre lancers sauvages dans ce match. Deux d’entre eux sont arrivés en sixième, lorsque les Red Sox ont également commis une erreur. Tyler Nevin a donné aux Orioles une avance de 5-1 avec un simple de deux points, et Pat Valaika a suivi avec un sacrifice fly.

SALLE DES FORMATEURS

Red Sox : Boston est mal placé au deuxième but. Christian Arroyo a été réintégré de la liste des blessés COVID-19 il y a plus d’une semaine, mais José Iglesias a atteint 0,339 en 20 matchs pour Boston et continue de jouer. Les Red Sox ont signé Iglesias début septembre, il ne peut donc pas jouer pour eux en séries éliminatoires s’ils réussissent. Le manager Alex Cora a déclaré qu’Arroyo, qui n’a joué que deux fois depuis son retour, fait ce qu’il peut pour rester affûté. “J’espère que nous devrons prendre cette décision, disons-le ainsi, n’est-ce pas ? Qui va jouer deuxième des séries éliminatoires ?” dit Cora.

SUIVANT

Red Sox : Eduardo Rodriguez (11-8) débute vendredi soir en match d’ouverture de la série à Washington. Josh Rogers (2-1) prend le monticule pour les Nationaux.

Orioles : Baltimore termine contre un autre prétendant aux séries éliminatoires à Toronto. Les Orioles n’ont pas encore annoncé de partant pour le match de vendredi soir contre Steven Matz (13-7) des Blue Jays.