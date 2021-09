Les rédactrices de mode seront-elles de retour aux défilés ? – WWD

Dans une récente interview avec WWD sur le retour de la Fashion Week de New York avec pas moins de 91 défilés et présentations, Steven Kolb, PDG du Council of Fashion Designers, a déclaré que « les éditeurs et les acheteurs voulaient être de retour en personne ». après deux saisons principalement virtuelles.

Mais bien qu’il soit entendu qu’un certain nombre de rédacteurs seront présents, il n’y aura pas la foule mondiale habituelle assise au premier rang des spectacles dans leurs tenues soigneusement choisies.

La majorité des éditeurs présents proviendront de publications basées aux États-Unis, et beaucoup d’autres régions du monde regardent des émissions pratiquement comme les saisons précédentes. C’est parce que les États-Unis imposent toujours une interdiction de voyager aux voyageurs non américains venant directement d’Europe, de Chine, d’Afrique du Sud, du Brésil et d’Inde en raison du coronavirus et de l’essor de la variante Delta.

Dans l’autre sens, les voyageurs américains étant pour l’instant autorisés à se rendre en Europe, certains éditeurs de publications américaines prévoient de se rendre à Milan et à Paris, bien qu’il soit entendu qu’ils surveilleront de près la situation et les taux de COVID-19.

La semaine dernière, des responsables européens ont recommandé à ses pays membres de rétablir les restrictions de voyage pour les touristes américains non vaccinés, après avoir retiré le pays de sa liste de sécurité. Il appartient toujours aux 27 États membres de prendre cette décision et l’Italie a déjà introduit de nouvelles restrictions pour les voyageurs.

Pour l’instant, certains éditeurs basés aux États-Unis, y compris de The Cut, la verticale de la culture et de la mode du New York Magazine ; Bustle Digital Group et WSJ., l’encart de luxe du Wall Street Journal, espèrent se rendre à Paris et à Milan, l’équipe de ce dernier prévoyant également de participer à la Fashion Week de Londres.

Dans le cas du New York Times, les rédacteurs espèrent se rendre à Milan et à Paris, mais surveillent de près les orientations de l’UE avant de prendre une décision. Elizabeth Paton, une journaliste de la section Styles basée à Londres, couvrira la Fashion Week de Londres.

Chez InStyle, la rédactrice en chef Laura Brown et le directeur du marché et des accessoires Sam Broekema se rendent cette année à Milan et à Paris. La dernière fois que Brown était à Paris pour la semaine de la mode, c’était en 2020 lorsque Meredith Corp. l’a rappelée tôt en raison d’inquiétudes concernant la propagation de COVID-19, ce qui signifie qu’une équipe locale a dû terminer le tournage de sa couverture de septembre 2020 face à Carey Mulligan.

Quant à Vogue, WWD a appris qu’il changeait complètement la façon dont il couvre les émissions au milieu des efforts de l’éditeur Condé Nast pour rationaliser les éditions mondiales de ses marques après avoir fusionné les opérations américaines et internationales dans le cadre d’une initiative de réduction des coûts.

“En tant que titre mondial, et afin de maximiser sa couverture de pointe sur tous les marchés, Vogue a modifié son approche de la participation aux défilés de mode”, a déclaré une source. « Des représentants mondiaux du marché de la mode, des actualités de la mode et des équipes de Vogue Runway seront collectivement responsables de la couverture des défilés de mode dans le monde entier. Dans le cadre de l’engagement de Condé Nast en faveur du développement durable, la fréquentation locale qui ne nécessite pas de déplacement sera également prioritaire. »

Reste à voir comment cela fonctionnera dans la pratique.

