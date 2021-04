Les redevances des auteurs-compositeurs sont radicalement modifiées, selon un nouveau rapport

L’économie de la musique en streaming favorise massivement les titulaires de droits de musique enregistrée par rapport aux éditeurs. Un nouveau rapport souligne à quel point cette structure de revenus est déséquilibrée pour les auteurs-compositeurs.

Intitulé «Rééquilibrer l’économie de la chanson», ce rapport de 35 pages des analystes du secteur Mark Mulligan et Keith Jopling brosse un tableau sombre. Il propose des solutions sur la façon dont les auteurs-compositeurs peuvent gagner plus de revenus pour le travail difficile d’écrire des chansons. Mais les chiffres révélés dans le rapport sont également des révélations assez surprenantes.

Les revenus de l’industrie mondiale de la musique ont chuté de 30% en 2020 en raison du COVID-19 et de la récession. Cela comprend les revenus provenant des enregistrements, de l’édition, des performances en direct, de la marchandise et des commandites. Les redevances des éditeurs de musique sont plus de trois fois inférieures aux redevances des maisons de disques. Le streaming devrait rapporter 456 milliards de dollars de revenus, mais le déséquilibre des redevances favorise les labels 3,3 fois plus.

Il met également en évidence l ‘«industrialisation» de l’écriture de chansons et la façon dont les maisons de disques créent des succès à la machine. Ces chansons sont optimisées pour bien fonctionner sur les services de streaming de musique. «Alors que l’avantage pour les auteurs-compositeurs est plus de travail, l’inconvénient est de partager un pot de redevances de streaming déjà petit avec une plus grande équipe de créateurs et de co-auteurs», indique le rapport.

Les auteurs-compositeurs comptent souvent sur des revenus supplémentaires provenant des redevances de représentation sur les émissions télévisées et radiophoniques. Mais ces formats sont en déclin car moins de gens sont abonnés au câble ou écoutent la radio pendant leurs déplacements. Les redevances de performance sont confrontées à une baisse à long terme, ce qui signifie moins de redevances pour les auteurs-compositeurs.

Alors, que peut-on faire pour rendre les redevances plus équitables pour les auteurs-compositeurs?

Les redevances de streaming pour les auteurs-compositeurs sont presque inexistantes. Sur le total des redevances payées par les services de streaming aux titulaires de droits, entre un cinquième et un quart sont payés pour les droits d’édition d’une chanson. Les artistes indépendants peuvent s’attendre à gagner environ 3000 dollars par million de flux.

Pendant ce temps, l’auteur-compositeur qui a écrit le hit peut gagner 1 200 $ à 1 400 $ – s’il est le seul auteur-compositeur sur la piste. Parce que les auteurs-compositeurs collaborent souvent, beaucoup font entre un tiers et la moitié de ce que les artistes font pour leur travail sur la «chanson».

Le rapport propose trois domaines d’action assez complexes. La tarification du streaming est mentionnée comme une solution possible, mais les augmentations de prix doivent profiter à tous les créateurs. Le rapport mentionne également une réduction de la réduction des abonnements comme solution potentielle. Actuellement, Apple, Spotify et Amazon Music proposent tous des offres d’essai gratuit de quatre mois via certaines promotions.

«Ce qui est clair, c’est que l’économie de la chanson d’aujourd’hui ne fonctionne pas comme elle le devrait et que tout le monde dans la chaîne de valeur bénéficiera d’un programme coordonné de changement», conclut le rapport.