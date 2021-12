Les redevances « I Wish » de Skee-Lo vendues pour 245 000 $

Skee-LoLe célèbre single de 1995 « I Wish » est sur le point de mettre de l’argent dans la poche de quelqu’un … parce que les redevances viennent d’être vendues sur le marché libre.

Les flux de redevances de l’auteur-compositeur pour la chanson hip-hop emblématique viennent d’être mis en vente via le Échange de redevances avec un prix demandé initial de 375 000 $ – mais, apparemment, ce nombre était trop élevé… pour tout le monde. L’acheteur éventuel a laissé tomber un simple 245 000 $ pour récupérer les droits de « I Wish ». Une bonne affaire !

L’affaire est similaire, en principe en tout cas, à la méga-transaction Bruce Springsteen réussi cette semaine – en vendant TOUS ses droits d’édition et de redevance à Sony pour 500 millions de dollars.

Quant à Skee-Lo … on nous dit que son tube à succès a récemment rapporté plus en raison de l’augmentation du nombre de lectures sur les services de streaming – « I Wish » a été diffusé plus de 103 millions de fois sur Spotify uniquement, et les redevances versées près de 28 000 $ au cours des 12 derniers mois.

Skee-Lo a sorti la chanson en 1995 et ce fut un succès instantané, grimpant dans les charts et remportant finalement une nomination aux Grammy.

Vous savez comment ça se passe… « J’aimerais être un peu plus grand, j’aimerais être un baller, j’aimerais avoir une fille qui a l’air bien, je l’appellerais, j’aimerais avoir un lapin dans un chapeau avec un chauve-souris et un six quatre Impala. »

Le single de Skee-Lo est certifié disque d’or pour s’être vendu à plus de 600 000 exemplaires.