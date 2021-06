Les redevances SoundExchange atteignent 947 millions de dollars en 2020, en hausse de 4 % par rapport à 2019

Les redevances de SoundExchange ont totalisé près de 947 millions de dollars en 2020, selon un rapport récemment publié – une augmentation d’environ 39 millions de dollars (environ 4,3%) par rapport à 2019.

L’entité de 18 ans a dévoilé ce matin les détails de la collection 2020, mettant en évidence les chiffres susmentionnés (ainsi qu’un taux administratif d’exploitation de 5,3%) et révélant que le total des redevances SoundExchange a approché la barre des 8 milliards de dollars. De plus, l’association à but non lucratif a noté qu’elle perçoit et distribue désormais des redevances numériques « au nom de plus de 250 000 comptes d’artistes et de titulaires de droits principaux ».

Abordant les collections 2020 – et la technologie qui a permis de surmonter les défis logistiques et opérationnels liés à la pandémie – dans un communiqué, le président et chef de la direction de SoundExchange, Michael Huppe, a déclaré : « C’est un témoignage de notre technologie et de nos systèmes de données et [a] point de grande fierté que SoundExchange a pu continuer à fournir des paiements ponctuels et transparents aux créateurs tout au long de 2020.

« Je suis particulièrement heureux que les paiements de l’année dernière aient été si importants à un moment où les créateurs en avaient le plus besoin. Nous ne cesserons jamais d’innover et d’étendre nos technologies et services financiers afin de pouvoir continuer à être un leader de confiance dans l’ère numérique de la musique », a conclu le vétéran de SoundExchange depuis 14 ans.

Du côté des performances publiques, l’American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) a révélé en mars qu’elle avait également vu ses revenus augmenter d’une année sur l’autre en 2020, lorsque les collections ont dépassé 1,32 milliard de dollars. Ce chiffre représente une amélioration de 53 millions de dollars par rapport à 2019, les revenus étrangers ayant augmenté de 9% et les revenus nationaux ayant augmenté de 2,5%.

Broadcast Music, Inc. (BMI), pour sa part, a annoncé en septembre 2020 que les revenus de l’exercice (pour les 12 mois se terminant le 30 juin 2020) avaient bondi de 28 millions de dollars d’une année sur l’autre, alors que les distributions réelles ont atteint 1,233 milliard de dollars. (en hausse d’environ trois pour cent/37 millions de dollars par rapport à l’exercice 2019). Les revenus des transactions directes ont augmenté de plus de 10 % en glissement annuel, pour atteindre 71 millions de dollars.

Il convient également de noter que le ministère de la Justice (DOJ) a officiellement refusé en janvier de modifier les décrets de consentement ASCAP et BMI vieux d’environ 80 ans. Par ailleurs, le Copyright Royalty Board (CRB) a augmenté la semaine dernière les taux de redevances de diffusion sur le Web pour la période 2021-2025, et les services d’abonnement aux diffusions commerciales sur le Web et les diffuseurs commerciaux sans abonnement devraient désormais transférer 0,0026 $ et 0,0021 $ par performance à SoundExchange, respectivement.

De plus, à la suite d’un lancement controversé – et après avoir ingéré 424 millions de dollars de redevances de streaming non réclamées – le Mechanical Licensing Collective (MLC) en avril 2021 a annoncé l’achèvement de sa première distribution. Mais cette distribution “n’incluait aucune redevance historique inégalée”, a précisé la MLC.