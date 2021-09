Les Reds abandonnent les options en séries éliminatoires

22/09/2021 à 6h24 CEST

Le Ranger Ben Gamel a réussi un circuit, le joueur de troisième but Ke’Bryan Hayes a ajouté trois coups sûrs et le pirates de Pittsburgh assombrit les espoirs des séries éliminatoires des Rouges de Cincinnati au les battre 6-2 ce mardi. Gamel a frappé son huitième circuit en quatrième pour effacer l’avance des Reds en quatrième. Hayes a marqué pour pousser le joueur de deuxième but Hoy Park, tandis que l’arrêt-court Cole Tucker a envoyé Hayes au registre avec un simple.

Sur le monticule, la victoire a été remportée par le partant Mitch Keller (5-11) qui s’est tiré d’affaire grâce à deux doubles jeux pour contenir les Reds, qui poursuivent les Cardinals pour le deuxième wild card de la Ligue nationale.

Les Reds étaient en baisse de trois matchs mardi. Cincinnati a encore 10 matchs à jouer pour rattraper St. Louis.

La perte a été emportée par le relève Tyler Mahle (12-6) en 5 1/3 de manches.

Victor Reyes arrête la course des White Sox aux séries éliminatoires

Les Vénézuéliens Víctor Reyes et Akil Baddoo ont chacun réalisé deux runs et Les Tigers de Détroit ont battu les White Sox de Chicago 5-3, qui ont été arrêtés dans leur course pour le titre de la division centrale de la Ligue américaine. En raison de leur défaite, le nombre magique pour que les White Sox remportent la division est resté à 2 matchs.

Les Tigers ont remporté les deux premiers matchs de la série de trois matchs. Reyes a réussi quatre des 16 coups sûrs de Detroit alors qu’il est devenu parfait à 4 contre 4, a terminé avec deux points produits et un a marqué.

Sur le monticule, la victoire est revenue au partant Bryan Garcia (3-2) en une et une troisième manche. Pour les White Sox, le releveur a battu Jace Fry (0-1) en une et deux tiers de manche.

Quantrill lance solide et bat les Royals

Le partant Cal Quantrill a travaillé 6 2/3 manches et le joueur de deuxième but Ernie Clement a frappé un circuit pour les Indians de Cleveland, qui ont battu les Royals de Kansas City 4-1. En route pour remporter la victoire, Quantrill (7-3) en 6 2/3 manches, a accordé sept coups sûrs, un circuit et un point, a marché deux et a retiré six frappeurs sur des prises, tandis que Clément (3) a frappé des quatre coins. dans le deuxième épisode, solitaire.

La défaite a été portée par le partant Daniel Lynch (4-6) en six manches.

Gallegos sort le dernier et assure le triomphe des Cardinaux

Le plus proche mexicain Giovanny Gallegos a attisé le frappeur de pincement Pablo Reyes pour la sortie finale et le Cardinaux de Saint-Louis a remporté son 10e match consécutif, augmentant son avance en séries éliminatoires de vaincre les Brewers de Milwaukee 2-1, chefs de division. Les Cardinals ont augmenté leur deuxième avance sur les wild-cards de la NL à 4,0 matchs contre les Reds. Les Padres ont commencé la journée avec 4,0 matchs de retard sur les Cardinals et les Phillies avec 4,5 matchs de retard, tandis que Milwaukee, qui a décroché une place en séries éliminatoires, a perdu son troisième match consécutif.

Les Brewers, dont le nombre magique pour décrocher le NL Central était de 3,0, et menaient les Cardinals par 9,5 matchs. Le partant Jake Woodford (3-3) et quatre releveurs ont combiné pour quatre coups sûrs alors que les Brewers approchaient de la plus longue séquence de victoires consécutives de l’histoire de la franchise, 14 matchs en 1935.

La défaite des Brewers est revenue au partant Brandon Woodruff (9-10) en six manches.

Bogaerts détient la tête des jokers des Red Sox

L’arrêt-court Xander Bogaerts a frappé un circuit de deux points en cinquième manche et un double de deux points en sixième, et le Red Sox de Boston, leaders par la wild card de la Ligue américaine, battre les Mets de New York 6-3, qui vacillent dans leur tentative d’aller en finale. Boston a remporté son sixième match consécutif et est resté 1,5 matchs devant les Blue Jays pour la meilleure wild card de l’AL avec 10 matchs à jouer. Les Red Sox sont derrière les Rays en première place par 6,0 matchs dans l’Est de l’AL.

New York a perdu pour la sixième fois en sept matchs, intensifiant la pression sur le manager Luis Rojas alors que la première saison de Steve Cohen en tant que propriétaire se termine décevante. Les Mets ont 73-78 et 6,5 matchs de retard dans l’Est de la NL et 8,5 matchs dans la deuxième wild card de la NL.

Le ranger portoricain Enrique Hernández (18 ans) a lancé le ballon dans le fairway à la cinquième manche, sans coureurs devant alors qu’il trouvait les lancers du partant Marcus Stroman.

La défaite des Mets a été portée par Stroman (9-13) en cinq manches.

Realmuto frappe un triple et les Phillies augmentent leurs chances d’aller en finale

Le receveur JT Realmuto a réussi un triple de deux points avec deux retraits à la 10e manche et Les Phillies de Philadelphie battent les Orioles de Baltimore 3-2. Avec leur victoire, les Phillies augmentent leurs chances d’aller en séries éliminatoires. Les Phillies sont entrés dans les matchs de la journée 3.0 derrière les Braves dans l’Est de la NL et poursuivent trois équipes pour la deuxième place en tant que wild card de la NL.

Realmuto a frappé un tir au champ droit devant le gant du ranger vénézuélien Anthony Santander, et le candidat MVP de la NL Bryce Harper, qui a été intentionnellement marché, a marqué le point gagnant.

La victoire a été attribuée au plus proche Ian Kennedy (3-1) en 3 1/3 de manches. Pour les Orioles, la défaite est revenue au plus proche dominicain César Valdez (2-2) dans les deux tiers de la manche.

Gurriel frappe un coup de circuit et les Blue Jays près du joker

Le ranger cubain Lourdes Gurriel a frappé un coup aux quatre coins et Les Blue Jays de Toronto ont défait les Rays de Tampa Bay 4-2, dirigeants de la division Est de la Ligue américaine. Toronto détenait une avance de 0,5 match sur les Yankees pour la deuxième wild card de l’AL. Avec leur victoire, les Blue Jays se sont améliorés à 16-4 en septembre. Tampa Bay, approchant de son deuxième titre de division consécutif, a commencé la journée avec 7,0 matchs devant les Red Sox, deuxièmes. Les Rays ont encore 10 matchs à jouer.

Gurriel Jr. (21 ans) a frappé le fairway en cinquième manche sans coureurs devant, poursuivant les lancers du partant Drew Rasmussen, sans retrait dans la manche. Le Cubain a frappé 2 sur 4, a conduit dans une course et a atteint la sonnerie deux fois. Gurriel mène les majors avec 29 points produits en septembre et est l’un de ceux qui ont égalé le plus Kelly Gruber (1990) au cours du mois de l’histoire de l’équipe.

La victoire a été attribuée au partant recrue Alek Manoah (7-2) en six manches. Pour les Rays la défaite a été emportée par le relève Nick Anderson (0-1) en un seul épisode.

Il n’y a eu aucun incident un jour après que le garde forestier de Tampa Bay, Kevin Kiermaier, a récupéré une carte de données qui est tombée du bracelet du receveur de Toronto Alejandro Kirk lors d’un match au marbre en sixième manche et a refusé de la rendre aux Blue Jays.

Le juge maintient les Yankees dans la poursuite des séries éliminatoires

Le frappeur désigné Aaron Judge a frappé un circuit de trois points et les rangers Giancarlo Stanton et Joe Gallo ont frappé des circuits en solo et Les Yankees de New York ont ​​défait les Rangers du Texas 7-1. New York, qui était à 0,5 match derrière les Blue Jays pour la dernière place des séries éliminatoires de l’AL, en a pris deux de suite à la dernière place, le Texas, après une séquence de 7-15 coups sûrs. La victoire maintient les Yankees dans la course pour la wild card de la Ligue américaine. Gallo a frappé des quatre coins contre son ancienne équipe.

Le proche en bonne santé Luis Severino a terminé avec deux manches blanches lors de sa première apparition dans une ligue majeure depuis la série de championnats de la Ligue américaine 2019. Severino, réintégré de la liste des handicapés lundi, est entré dans le huitième épisode pendant que les fans scandaient son nom. Il a accordé deux coups sûrs et en a retiré deux, lançant des balles rapides à 90 mph et des curseurs bien contrôlés. Double All-Star, le droitier de 27 ans a subi une opération chirurgicale “Tommy John” le 27 février 2020, et sa progression de rééducation chez les mineurs cette saison a été entravée par une blessure à l’aine et une raideur à l’épaule.

La défaite a été portée par le partant Dane Dunning (5-9) en 2 2/3 manches.