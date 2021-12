Les Reds accueillent Toon en difficulté lors du choc de la Premier League – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et couverture de talkSPORT

Liverpool cherchera à prolonger sa série de victoires en accueillant Newcastle en difficulté en Premier League ce soir.

Les Reds de Jurgen Klopp ont remporté leur cinquième victoire consécutive dans l’élite en battant Aston Villa samedi.

GETTY

Liverpool de Jurgen Klopp affronte Newcastle ce soir

Ils accueillent maintenant le Newcastle d’Eddie Howe ce soir.

Les Toon n’ont gagné qu’une seule fois toute la saison et ont été martelés par Leicester dimanche.

Les Magpies sont confrontés à une tâche difficile ce soir car ils n’ont pas battu Liverpool depuis décembre 2015.

Liverpool v Newcastle: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League aura lieu le jeudi 16 décembre.

Il se tiendra à Anfield et débutera à 20 heures.

Ce jeu sera en direct et exclusif sur talkSPORT avec une couverture à partir de 19h.

Adrian Durham sera votre hôte et les commentaires proviendront de Sam Matterface et de l’ancien défenseur anglais Micky Gray.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Roberto Firmino reviendra dans l’équipe de Liverpool pour affronter Newcastle Liverpool v Newcastle: Nouvelles de l’équipe

Liverpool : Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Konate, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Thiago, Henderson, Mane, Salah, Jota

Sous-titres : Kelleher, Pitaluga, Milner, Keita, Firmino, Gomez, Minamino, Tsimikas, Williams

Newcastle : Dubravka, Manquillo, Schar, Lascelles, Lewis, Hayden, Shelvey, Fraser, Murphy, Saint-Maximin, Joelinton

Sous-titres : Darlow, Clark, Wilson, Ritchie, Hendrick, Almiron, Willock, Gayle, Longstaff

Newcastle de Howe doit commencer à accumuler des points Liverpool v Newcastle : faits du match Après avoir perdu son premier match de Premier League contre Newcastle sous Jürgen Klopp en décembre 2015, Liverpool est invaincu dans chacun de ses neuf derniers contre les Magpies (W5 D4). jamais visité en Premier League à Liverpool en avril 1994, Newcastle est sans victoire lors de ses 25 dernières visites à Anfield (D5 L20). Seul contre Manchester United, ils ont eu une course à l’extérieur sans victoire plus longue dans l’histoire de leur championnat (29 entre 1973 et 2012). Liverpool n’a remporté qu’un de ses six matchs à domicile de Premier League disputés les jeudis (2-0 contre Sheffield United en janvier 2020). ), perdant ces deux matchs la saison dernière contre Burnley et Chelsea. Newcastle n’a remporté que deux de ses 14 derniers matchs en milieu de semaine (mardi, mercredi, jeudi) de Premier League (D4 L8), gagnant 4-1 à Bournemouth en juillet 2020 et 1- 0 contre Sheffield United en mai la saison dernière. Liverpool a remporté 1 999 de ses 4 226 matchs de haut niveau (D1047 L1180) et serait la première équipe à remporter 2 000 matchs de haut niveau anglais avec une victoire ici. Newcastle n’a que 10 points de 16 matchs de Premier League cette saison ; lors de la conversion à trois points par victoire, ce n’est qu’en 1977-78 (huit) qu’ils en ont eu aussi peu ou moins à ce stade d’une campagne de championnat, une saison au cours de laquelle ils ont été relégués de l’élite. Pendant ce temps, Newcastle a également récolté moins de points à l’extérieur en Premier League cette saison que toute autre équipe (trois), et est l’une des deux équipes à avoir encore gagné sur la route dans la division ce trimestre (également Burnley). Après avoir marqué à au moins deux fois en 11 matchs consécutifs de Premier League, Liverpool a remporté ses deux derniers matches de championnat 1-0. Ils ont eu plus de victoires consécutives 1-0 dans la compétition entre mai et septembre 2013 (4 de suite). Mohamed Salah a marqué lors de ses quatre matchs à domicile de Premier League pour Liverpool contre Newcastle, marquant exactement une fois à chaque fois. Contre aucune équipe, il n’a un meilleur score de 100% à Anfield dans la compétition. Depuis qu’il a pris quatre points à Liverpool lors de la saison 2016-17 (W1 D1), le patron de Newcastle, Eddie Howe, a perdu ses six derniers matchs de Premier League contre les Reds. , par un score total de 19-1. Mohamed Salah de Liverpool a marqué ou aidé un but lors de chacune de ses 14 dernières apparitions en Premier League, juste un de moins que le record de 15 de Jamie Vardy établi entre août et décembre 2015.