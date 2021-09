Les Reds cherchent à prendre la tête du classement de la Premier League alors qu’ils accueillent l’équipe de Patrick Vieira

Liverpool affrontera Crystal Palace en Premier League ce week-end et le choc sera en direct sur talkSPORT 2.

L’équipe de Jurgen Klopp a connu un excellent début de saison avec la victoire 3-0 du week-end dernier sur Leeds, les laissant en tête du classement avec Manchester United, Chelsea et Everton.

Klopp a vu son équipe prendre un départ victorieux en Ligue des champions contre l’AC Milan en milieu de semaine

Cela a été suivi d’une victoire spectaculaire 3-2 sur l’AC Milan en Ligue des champions en milieu de semaine alors que Jordan Henderson a tiré dans un vainqueur spectaculaire de l’extérieur de la surface.

Les Reds affronteront Crystal Palace qui débordera également de confiance après avoir battu Tottenham 3-0 à Selhurst Park la semaine dernière.

Les Eagles de Patrick Vieira ont été brillants contre les Spurs mais devront trouver un autre niveau s’ils veulent tirer quelque chose de leur voyage à Anfield.

Liverpool v Crystal Palace: commentaire talkSPORT

Le choc de la Premier League doit avoir lieu le samedi 18 septembre et débutera à 15 heures.

La couverture complète d’Anfield sera diffusée en direct sur talkSPORT 2 à partir de 14h30.

Les commentaires en direct proviendront de Ian Danter et Perry Groves et pour vous connecter, cliquez simplement ICI.

Nous aurons également toute l’action dans notre blog en direct qui se déroulera tout au long de l’après-midi sur le site Web de talkSPORT.

Le nouveau patron de Crystal Palace, Patrick Vieira, a pris un bon départ dans la vie à Selhurst Park Liverpool v Crystal Palace: Nouvelles de l’équipe

Liverpool sera sans Harvey Elliott, Roberto Firmino et Neco Williams pour la visite de Palace.

Elliott a subi une intervention chirurgicale sur la blessure à la cheville subie la semaine dernière contre Leeds, tandis que Firmino et Williams manquent également respectivement des blessures aux ischio-jambiers et à la cheville.

Virgil van Dijk et Sadio Mane devraient revenir dans l’équipe après s’être reposés contre l’AC Milan.

Eberechi Eze reste sur la touche pour Crystal Palace, mais Vieira a un certain nombre de dilemmes de sélection clés à considérer.

Odsonne Edouard était extrêmement impressionnant après être sorti du banc contre Tottenham et cherchera sûrement une place de titulaire à Anfield.

Will Hughes et Michael Olise espèrent également prétendre à une place dans le onze de Vieira.

Liverpool accueille Crystal Palace à Anfield ce week-end Liverpool v Crystal Palace : statistiques du match Liverpool a remporté ses huit derniers matchs de Premier League contre Crystal Palace, marquant 24 buts et n’en encaissant que cinq. Après avoir remporté trois matchs consécutifs de Premier League à l’extérieur contre Liverpool entre 2014-15 et 2016-17, Crystal Palace a perdu chacune de ses quatre dernières visites à Anfield dans la compétition.Liverpool est sur la plus longue séquence d’invincibilité de la ligue actuelle dans les quatre premiers niveaux du football anglais, avec 14 matchs de championnat sans défaite depuis un 1-0 défaite à domicile contre Fulham en mars (W11 D3). Crystal Palace a remporté sa première victoire en Premier League de la saison contre Tottenham la dernière fois. Jusqu’à présent sous Patrick Vieira ce trimestre, la place de départ moyenne des adversaires des Eagles en Premier League a été 3e, Liverpool commençant également la journée de ce match en troisième position du classement. Liverpool a eu plus de tirs que tout autre Premier ministre. Côté Ligue cette saison (100). Leurs 30 tentatives contre Leeds la dernière fois ont porté leurs 100, ce qui en fait la deuxième équipe depuis 2003-04 à avoir plus de 100 tirs lors de leurs quatre premiers matchs d’une saison, après Chelsea en 2009-10 (109). Sadio Mané de Liverpool a marqué lors de chacune de ses huit dernières apparitions en Premier League contre Crystal Palace – aucun joueur n’a jamais marqué lors de neuf matchs consécutifs contre un seul adversaire de la compétition. Le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold s’est créé plus d’occasions que tout autre joueur de Premier League. jusqu’à présent cette saison (20), avec un record de quatre d’entre eux étant également de grandes chances. Il s’est créé au moins cinq occasions lors de chacune de ses trois dernières apparitions en Premier League – depuis 2003-04, seuls trois joueurs l’ont déjà fait en quatre apparitions consécutives ou plus dans la division : Mesut Özil (novembre 2015), Emiliano Buendía (décembre 2019 ) et Kevin De Bruyne (septembre 2020). Odsonne Édouard a été directement impliqué dans 21 buts lors de ses 24 dernières apparitions en championnat (17 buts, 4 passes décisives), marquant deux fois lors de ses débuts à Crystal Palace la dernière fois. L’attaquant de Crystal Palace Christian Benteke a a marqué cinq buts en quatre matchs de Premier League à Anfield en tant que joueur adverse, plus qu’il ne l’a fait en 13 matchs au sol lorsqu’il jouait pour les Reds (4). Seul Andrew Cole (8) a jamais marqué plus de buts en tant que joueur visiteur contre Liverpool dans la compétition. Odsonne Édouard a marqué deux fois sur le banc lors de ses débuts en Premier League pour Crystal Palace la dernière fois. Le seul joueur à avoir marqué lors de chacune de leurs deux premières apparitions en Premier League pour les Eagles est Bakary Sako en août 2015.