Les Reds de retour à Anfield pour le choc de Premier League en direct exclusivement sur talkSPORT

Liverpool revient à Anfield pour son premier match à domicile de la saison contre Burnley ce week-end.

Les hôtes chercheront trois autres points pour commencer la campagne avec des victoires successives après avoir balayé Norwich 3-0 samedi dernier.

Mohamed Salah a marqué et aidé deux fois alors que Liverpool battait Norwich le week-end dernier

Burnley, qui a été battu 2-1 par Brighton lors de son premier match de premier plan, a perdu dix des 14 derniers matchs contre Liverpool en Premier League.

Cependant, l’équipe de Sean Dyche a mis fin au record d’invincibilité de 68 matches de Jurgen Klopp la dernière fois que ces deux-là se sont rencontrés à Anfield en janvier.

Liverpool v Burnley: couverture talkSPORT

Ce match aura lieu le samedi 21 août et débutera à 12h30.

Le commentaire complet d’Anfield sera diffusé en direct sur talkSPORT à partir de 11h.

Jim White sera votre hôte et les commentaires proviendront de Sam Matterface et Trevor Sinclair.

talkSPORT.com organisera également un blog en direct pour toute l’action et vous pourrez également obtenir toutes les dernières nouvelles sur l’application talkSPORT.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Alisson Becker et Virgil van Dijk ont ​​gardé une cage inviolée le jour de l’ouverture de la saison Liverpool v Burnley: Nouvelles de l’équipe

Liverpool reste sans Andrew Robertson avec Kostas Tsimikas prêt à le couvrir à nouveau à l’arrière gauche comme il l’a fait contre Norwich malgré James Milner donnant une « gifle » au défenseur.

L’international écossais Robertson serait de retour en septembre pour donner aux Reds un nouvel élan défensif.

Thiago pourrait revenir dans l’équipe contre Burnley samedi alors qu’il a raté le match d’ouverture, avec Curtis Jones, qui a subi une commotion cérébrale en pré-saison.

Pendant ce temps, Jordan Henderson est un autre joueur qui devrait faire un retour après avoir participé à un match amical à huis clos avec Aston Villa dimanche.

Kevin Long et Dale Stephens étaient les seuls joueurs absents des Clarets lors du match d’ouverture.

Le premier reste absent avec une blessure au tendon d’Achille et Stephens souffre toujours d’un problème à la cheville, car la paire a une date de retour inconnue.

Nathan Collins cherchera à faire ses débuts après son transfert estival de 12 millions de livres sterling de Stoke.

Alex Oxlade-Chamberlain a marqué lors d’une victoire 3-0 la dernière fois que ces deux équipes ont rencontré Liverpool contre Burnley: statistiques et faits du match Liverpool a perdu 1-0 à domicile contre Burnley en Premier League la saison dernière, mettant ainsi fin à leur série de 68 matches sans défaite en championnat à Anfield. Les Clarets ont remporté pour la dernière fois des matches de championnat consécutifs à l’extérieur contre Liverpool lors de leurs deux premières tentatives au cours des saisons 1894-95 et 1896-97. Burnley a subi 10 défaites en 14 matches de Premier League contre Liverpool (W2 D2), et la défaite dans ce match serait voir les Clarets perdre plus de 10 matchs de Premier League contre un adversaire pour la première fois, en perdant également 10 contre Arsenal, Chelsea et Man City.Liverpool n’a pas subi de défaites consécutives en championnat à domicile contre un adversaire depuis trois défaites en un contre Crystal Palace entre 2014-15 et 2016-17. Alan Pardew, qui a mené Palace aux deux premières de ces trois victoires consécutives, reste le seul manager anglais à remporter des matchs consécutifs de Premier League à l’extérieur contre Liverpool. Liverpool a perdu son premier match de championnat à domicile en seulement trois des 55 dernières saisons et a gagné leur premier match de championnat à Anfield dans chacun des huit derniers. Leur dernière défaite de ce type était contre Chelsea en 2003-04, s’inclinant 2-1 sous Gérard Houllier.Burnley a remporté son premier match de championnat à l’extérieur en seulement deux des 14 dernières saisons (D3 L9), battant Sheffield mercredi en 2013-14 et Chelsea en 2017-18.Liverpool est sur la plus longue séquence d’invincibilité actuelle de la Premier League (11) et a remporté ses six derniers matchs consécutifs. Les Reds ont pris 29 points lors de leurs 11 derniers matchs (V9 D2), n’ayant gagné que 10 points lors de leurs 11 précédents dans la compétition (V3 D1 L7).Burnley a perdu huit de ses 10 derniers matchs de Premier League (V2), dont chacun de leurs quatre derniers d’affilée. Ils n’ont jamais perdu cinq matchs consécutifs dans la compétition, la dernière fois dans n’importe quelle division de la campagne de championnat 2008-09.L’attaquant de Liverpool Roberto Firmino a été directement impliqué dans six buts lors de ses six dernières apparitions en Premier League contre Burnley (5 buts, 1 passe décisive), marquant le premier but des Reds lors d’une victoire 3-0 à Turf Moor lors de leur dernière rencontre en mai. Mohamed Salah de Liverpool a marqué 98 buts en 159 matchs de Premier League ; seuls quatre joueurs ont jamais marqué 100 lors de leurs 160 premiers matches de la compétition – Alan Shearer (124), Harry Kane (141), Sergio Agüero (147) et Thierry Henry (160).Mohamed Salah a été impliqué dans neuf des 19 tirs de Liverpool. contre Norwich lors de la première journée (5 tirs, 4 occasions créées), l’Egyptien ayant participé aux trois buts des Reds (1 but, 2 passes décisives). Aucun joueur n’a été impliqué dans plus de tentatives de leur équipe sur MD1.