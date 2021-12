Les Reds de retour en Premier League alors que les Foxes cherchent à riposter contre Man City

Liverpool revient en action en Premier League mardi soir lors du déplacement à Leicester.

L’affrontement du Boxing Day de Liverpool avec Leeds a été reporté en raison d’une augmentation du cas de Covid au club du Yorkshire.

Leicester et Liverpool s’affrontent en Premier League

Les Reds seront désormais de retour et auront besoin d’une victoire pour suivre le rythme des leaders de la Premier League, Manchester City.

Leicester a été battu par City le lendemain de Noël, perdant 6-3 à l’Etihad.

Les Foxes ont glissé au dixième rang dans l’élite et voudront riposter.

Leicester v Liverpool: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League aura lieu le mardi 28 décembre.

Il se tiendra au King Power et débutera à 20h.

Le jeu sera en direct et exclusif sur talkSPORT avec une couverture à partir de 19h.

Adrian Durham sera votre hôte et les commentaires viendront de Ian Danter et de l’ancien attaquant de Leicester et West Ham David Connolly.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Leicester contre Liverpool: nouvelles de l'équipe

Leicester est toujours aux prises avec plusieurs problèmes.

Caglar Soyuncu a rejoint Ricardo Pereira, Harvey Barnes, James Justin, Wesley Fofana et Patson Daka sur la touche.

Jonny Evans et Ryan Bertrand auront tous deux besoin de tests de condition physique tardifs.

Liverpool peut accueillir à nouveau Virgil van Dijk, Fabinho et Jordan Henderson.

Andrew Robertson est suspendu tandis que Nat Phillips et Harvey Elliott restent absents.

Divock Origi pourrait revenir dans l’équipe suite à sa blessure au genou.

Le match du Boxing Day de Liverpool avec Leeds a été annulé Leicester contre Liverpool: Faits du match Leicester a remporté son dernier match de championnat contre Liverpool 3-1 en février, remportant pour la dernière fois ces matchs consécutifs contre les Reds en avril 1999. Malgré la défaite exacte de ce match la saison dernière, Liverpool ont remporté trois de leurs quatre derniers matches de championnat à l’extérieur contre Leicester, plus que lors de leurs neuf visites précédentes (W2 D3 L4). Après leur match nul 3-3 en Coupe EFL plus tôt ce mois-ci, Leicester a marqué trois buts dans les deux de leurs deux dernières rencontres avec Liverpool toutes compétitions confondues. La dernière équipe à marquer plus de 3 buts en trois matchs consécutifs contre les Reds était Arsenal lors de la campagne 2006-07. Leicester a perdu son dernier match de championnat en seulement deux des 10 dernières années civiles (W5 D3), avec ces défaites contre Liverpool en 2017 et Cardiff City en 2018. Liverpool n’a perdu son dernier match de championnat au cours d’aucune des sept dernières années civiles (W6 D1), la dernière fois lors d’une défaite 2-1 à Chelsea en 2013.Leicester a remporté son dernier deux matchs à domicile de Premier League, marquant huit buts (4-2 contre Watford, 4-0 contre Newcastle). Les Foxes n’ont pas remporté trois victoires consécutives à domicile dans la compétition depuis une série de sept entre août et décembre 2019. Après avoir perdu deux de leurs quatre premiers matchs à l’extérieur de Premier League en 2021 (W2) – dont une défaite 3-1 à Leicester en février) – Liverpool n’a perdu qu’un de ses 16 derniers matchs à l’étranger dans la compétition (W12 D3). Leicester a encaissé 63 buts en 39 matchs de Premier League en 2021 – seulement en 2001 (66) et 2017 (64) ils ont expédié plus en une seule année civile dans la compétition. Diogo Jota de Liverpool a marqué quatre buts lors de ses quatre derniers matchs de Premier League contre Leicester, y compris un triplé pour les Wolves en janvier 2019. Divock Origi a marqué cinq buts lors de son dernier six matchs à l’extérieur pour Liverpool toutes compétitions confondues, plus qu’il n’en avait eu lors de ses 40 précédents sur la route des Reds (4).