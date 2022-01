Les Reds demandent que le match de demi-finale de la Coupe Carabao contre Arsenal soit réorganisé

Liverpool a demandé le report de la demi-finale aller de la Coupe Carabao jeudi contre Arsenal. L’affrontement entre les deux poids lourds de la Premier League devait se jouer aux Emirats ; cependant, le jeu est maintenant mis en doute en raison de la demande. On pense que la demande est intervenue à la suite de tests positifs présumés pour Covid-19, de maladies et de blessures. Ce serait un autre report de Liverpool après l’annulation de leur match de Premier League contre Leeds United le lendemain de Noël.

Le report de l’égalité de la Coupe Carabao à Liverpool est demandé

Session de formation annulée

La séance d’entraînement prévue mardi après-midi sur le terrain d’entraînement de Liverpool a été annulée en raison d’une nouvelle épidémie de Covid-19. Le patron des Reds, Jurgen Klopp, est actuellement isolé et a raté le tirage au sort passionnant de dimanche à Chelsea. Dernièrement, trois autres membres du staff ont également été portés disparus, ainsi que plusieurs joueurs de l’équipe première, dont Joel Matip, Alisson Becker et Roberto Firmino.

Beaucoup de personnes portées disparues avec blessure et en service international

Il n’y a pas que le Covid auquel Liverpool est actuellement confronté. Les blessures se sont multipliées avec Harvey Elliott, Thiago Alcantara, Divock Origi et Takumi Minamino et devraient rater le match nul. La Coupe d’Afrique des Nations leur a également privé de trois joueurs clés à savoir Sadio Mane, Mohamed Salah et Naby Keita.

Déclaration du club

Dans une déclaration du club via leur site officiel liverpoolfc.com, les géants de la Premier League ont déclaré: « Les Reds ont officiellement demandé à l’EFL que le match soit reprogrammé après que d’autres tests positifs suspectés aient été enregistrés parmi les joueurs et le personnel, alliés à d’autres facteurs ayant une incidence sur la sélection. , y compris les maladies et les blessures.

« En réponse, le club a interrompu les préparatifs au Centre de formation AXA, ce qui signifie que la séance d’entraînement de l’équipe première de mardi a été annulée.

«Parmi les considérations qui ont conduit à la candidature d’aujourd’hui à l’EFL, il y a la nécessité pour les supporters itinérants d’être informés le plus tôt possible de tout report potentiel.

« Avec aucune perspective d’amélioration de la situation actuelle avant le match de jeudi et le risque qu’elle s’aggrave, le club considère qu’il est à la fois prudent et raisonnable de demander le report du match.

« Liverpool FC offrira une nouvelle mise à jour sur le processus de candidature, ainsi que la reprise de la formation, en temps voulu. »

Liverpool demande de report de match nul: réponse de l’EFL

Suite à la demande de Liverpool, l’EFL a publié sa propre déclaration. Il disait : « La Ligue a reçu ce soir une demande du Liverpool FC de reporter la demi-finale aller de la Coupe Carabao jeudi contre l’Arsenal FC, qui sera désormais examinée conformément aux règles de la compétition telles qu’énoncées au début de la saison avec les informations. soumis par le Club. Nous chercherons à confirmer la position de la Ligue dès que possible une fois que les circonstances auront été entièrement examinées. »

