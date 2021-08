Les Reds dépassent les Cubs et Votto atteint les 2 000 coups sûrs

17/08/2021 à 7h50 CEST

.

Le joueur de deuxième but Jonathan India a frappé un circuit et produit cinq points, le partant Wade Miley a frappé sept manches sans but et les Reds de Cincinnati ont battu les Cubs de Chicago 14-5, qui sont en chute libre et ont subi leur douzième défaite consécutive.

joueur de premier but canadien Joey vote, 37 ans, qui a été énergique depuis la pause du All-Star, a réalisé les 2 000 imparables de sa carrière, un solide simple en septième manche. Votto s’est remis à frapper et a effectué un point avec un autre coup qui lui a permis d’atteindre le tapis lors d’une infraction de huit points des Reds.

Miley (10-4) a accordé quatre coups sûrs et a retiré sept frappeurs rivaux sur des prises avec les Reds, qui occupent la deuxième place, accumulent neuf victoires en 13 matchs et sont à sept matchs et demi des Brewers de Milwaukee, qui sont fermement en tête. de la division centrale de la Ligue nationale.

Après de nombreuses activités d’échange de joueurs à la date limite le mois dernier, les Cubs ont perdu 12 matchs de suite pour la première fois depuis 2012. Justin Steele a subi la défaite de Chicago.

Le bâton latin des Reds avait le Vénézuélien Eugenio Suárez 3-0 avec 2 points marqués. Dominicain Aristides Aquino 4-2 avec 3 points marqués et 3 points produits, tandis que le Cubain José Barrero est allé 1-0 avec 1 marqué.

Le Vénézuélien Salvador Pérez mène le retour des Royals

Le receveur vénézuélien Salvador Pérez a mené dans les points de tête avec un simple avec un retrait pour le sous-évalué Les Royals de Kansas City vont se rallier et vaincre les Astros de Houston 7-6, dirigeants de la division Ouest de la Ligue américaine.

Whit Merrifield et Nicky Lopez ont eu des simples consécutifs avec deux retraits du releveur d’Astros Yimi Garcia (3-8) avant la sortie de Perez au marbre. Le receveur tendu a frappé un curseur au bas de la batte et a envoyé la balle dans le champ droit, permettant à Merrifield et Lopez de marquer les points de tête.

Scott Barlow (5-3), qui n’a pas réussi à conserver l’avance en huitième lorsqu’il a permis à un coureur de marquer du releveur précédent, a également frappé Jason Castro en neuvième. Mais il a eu le soutien d’un jeu spectaculaire de Lóppez au deuxième but pour retirer Jake Meyers, et Jose Altuve a frappé un ballon qui a mis fin au match et a été la quatrième défaite consécutive pour Kansas City.

Hunter Dozier a réussi un circuit et Ryan O’Hearn a marqué deux touchés pour les Royals pour remporter leur première victoire contre Houston en cinq occasions.