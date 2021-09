Les Reds espèrent continuer invaincu en Premier League contre les Bees nouvellement promus

Liverpool cherchera à poursuivre son début de saison sans défaite en affrontant Brentford, nouvellement promu, ce week-end.

Les Reds sauront qu’une victoire mettra un peu d’espace entre eux et l’un de leurs rivaux pour le titre, Chelsea accueillant Manchester City plus tôt samedi.

Toney et Salah chercheront tous les deux à poursuivre leur récente forme de buteur

Un voyage à Brentford s’avérera un test intrigant pour l’équipe de Jurgen Klopp avec le match de samedi, la première rencontre de championnat entre les deux depuis 1947.

Les hommes de Thomas Frank ont ​​également connu un bon début de campagne en Premier League après avoir remporté une victoire 2-0 à l’extérieur des Wolves samedi dernier.

Shandon Baptiste est de retour pour les hôtes après avoir purgé sa suspension d’un match contre Oldham pour le carton rouge qu’il a écopé à Molineux.

Le défenseur Mads Bech Sorensen se remet toujours d’une grave blessure au genou et Josh Dasilva n’a pas encore joué cette saison en raison d’une hanche gênante.

Pour Liverpool, Thiago est toujours absent après s’être blessé au mollet lors de la victoire 3-0 des Reds sur Crystal Palace samedi dernier.

Cependant, il y a de meilleures nouvelles sur Trent Alexander-Arnold qui a raté ce match et la victoire sur Norwich pour cause de maladie.

Le défenseur anglais devrait être de retour pour affronter Brentford, tout comme Roberto Firmino, absent depuis trois semaines en raison d’un problème aux ischio-jambiers.

Klopp a également confirmé que la blessure de Naby Keita qui l’a forcé à partir à Carrow Road n’est pas grave alors que Neco Williams est sur le point de revenir.

Harvey Elliott reste un absent de longue date pour Liverpool après avoir subi avec succès une opération chirurgicale pour une cheville disloquée plus tôt ce mois-ci.

Thiago n’a pas eu un grand record de blessures depuis qu’il a rejoint Liverpool Brentford contre Liverpool: Statistiques du match Ce sera la première rencontre de championnat entre Brentford et Liverpool depuis mai 1947. Les équipes ont joué un match nul 1-1 à Griffin Park, ce qui a entraîné la relégation des Bees de l’élite, tandis que Liverpool a remporté le titre. Dans toutes les compétitions, Liverpool a remporté ses quatre dernières rencontres avec Brentford, marquant 14 buts et n’encaissant que deux buts. Cependant, il s’agit de la première rencontre entre les deux équipes depuis une victoire 4-0 des Reds à Anfield en FA Cup en mars 1989. Liverpool a marqué exactement quatre buts lors de chacune de ses trois dernières rencontres avec Brentford dans toutes les compétitions, bien que tous de ces matchs ont eu lieu entre 1983 et 1989. Les Reds ont marqué plus de 4 buts lors de matchs consécutifs contre trois adversaires – Rotherham Town (4 entre 1894-1896), Crewe Alexandra (5 entre 1895-1992) et West Ham (4 entre 2017-2018). Liverpool n’a perdu qu’un seul de ses 27 derniers matchs de Premier League contre des équipes promues (W22 D4), s’inclinant 1-0 à domicile contre Fulham la saison dernière. Pendant ce temps, la dernière fois que les Reds ont perdu leur toute première rencontre de Premier League contre une équipe, c’était en octobre 2010 (1-2 contre Blackpool). Le stade communautaire de Brentford sera le 60e terrain différent sur lequel Liverpool a disputé un match de Premier League. Les Reds ont gagné à 57 des 59 dans lesquels ils ont joué jusqu’à présent, plus que toute autre équipe de la compétition. Brentford a perdu son dernier match de championnat à domicile contre Brighton, grâce à une frappe gagnante à la 90e minute. Ils n’ont pas perdu de matchs consécutifs en championnat à domicile depuis une série de trois en décembre 2018. Liverpool est actuellement sur la plus longue série d’invincibilités du championnat anglais de football (15 – W12 D3). À l’extérieur, les Reds ont remporté leurs cinq derniers matchs sur un score total de 15-3, dont 3-0 lors de chacun de leurs trois derniers matchs sur la route – dans l’histoire de l’élite, seul Liverpool a remporté quatre championnats consécutifs à l’extérieur. matchs de plus de 3 buts à chaque fois, en décembre 2017. L’attaquant de Brentford, Ivan Toney, a le plus de buts (2), d’implications de buts (3), le plus de tirs communs (12) et le plus d’occasions créées (7) pour le Des abeilles en Premier League cette saison. Seul Steven Gerrard (13) a marqué plus de buts en Premier League à Londres pour Liverpool que Mohamed Salah (12), l’Égyptien en marquant six lors de ses cinq dernières visites dans la capitale. Pendant ce temps, aucun joueur de Liverpool n’a marqué dans des stades plus différents à Londres que Sadio Mané (6). Mohamed Salah a marqué 99 buts en 150 matchs de Premier League pour Liverpool. Un but ici le verrait devenir le joueur le plus rapide à marquer 100 buts de haut niveau pour les Reds, ce record étant actuellement détenu par Roger Hunt (152 matchs).