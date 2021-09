Les Reds gagnent et continuent dans la lutte pour la deuxième Wild Card de la Ligue nationale

17/09/2021 à 08:09 CEST

Le partant Tyler Mahle a travaillé six manches, Asdrúbal Cabrera a lancé un point avec une mouche sacrifice en tant que frappeur de pincement en septième manche et les rouges de Cincinnati évité d’être balayé dans la série de trois matchs à Pittsburgh par vaincre les Pirates 1-0 ce jeudi. Mahle (12-5) a accordé cinq coups sûrs, tous des simples, a marché et a attisé quatre frappeurs adverses alors qu’il aidait les Reds à sauver le dernier match d’un voyage sur la route de neuf matchs au cours duquel ils ont perdu du terrain dans la lutte pour le deuxième wild place de carte dans la Ligue nationale.

Le releveur Mychal Givens est sorti d’une situation difficile avec deux coureurs et un au neuvième en retirant le joueur de deuxième but sud-coréen Hoy Park avec une balle rapide au maximum pour son huitième arrêt, que les Reds ont récupéré après une paire de défaites par une course contre les Pirates, dernier de la Division Centrale du Vieux Circuit.

Cabrera a produit le dernier point du match en pinçant Mahle en début de septième manche.

Les Reds ont terminé 3-6 lors de leur voyage sur la route de neuf matchs à Chicago, St. Louis et Pittsburgh. Cincinnati reste à flot au classement avec seulement deux semaines à jouer en saison régulière et est entré dans le match de jeudi à 1,5 match derrière les Cardinals dans la lutte pour une place en séries éliminatoires.

Salvador Pérez égale le record de coups de circuit de Johnny Bench

Le Vénézuélien Salvador Pérez a égalé le record de Johnny Bench pour le plus de circuits d’un receveur en une saison, atteignant 45, ce qui ne l’a pas empêché de Les Oakland Athletics ont battu les Royals de Kansas City 7-2 ce jeudi. Le voltigeur de droite Chad Pinder a frappé un simple de deux points pour déclencher une attaque en troisième manche qui a permis aux Athletics de gagner.

Perez a frappé un home run de deux points dans la première manche pour égaler le record établi par Bench en 1970 par un joueur qui a joué au moins 75 % de ses matchs en tant que receveur. Les 45 circuits du Vénézuélien, ainsi que ses 112 points produits, constituent les statistiques majeures des Ligues majeures cette saison. “Nous assistons à une saison spéciale”, a déclaré Mike Matheny des Royals. “Et c’est un joueur spécial. Il est très rare que quelqu’un soit mentionné dans la même conversation comme l’un des meilleurs.” Le talent de Pérez n’est pas passé inaperçu face à ses rivaux. “On dirait que Salvador peut frapper un coup de circuit quotidien contre tout le monde”, a admis le directeur de l’athlétisme Bob Melvin. « Vous ne pouvez pas régner contre lui actuellement. »

Pinder a réussi un coup sûr avec deux retraits lors d’une attaque de quatre touchés en troisième manche. Oakland a ensuite mis sept coureurs sur les jambières, avec seulement une paire de coups sûrs. Les Athletics ont également marqué trois points en neuvième manche, avec un seul coup sûr. Oakland a commencé la journée de trois matchs et demi derrière Toronto, Boston et les Yankees dans la lutte pour les deux places libres pour les séries éliminatoires de la Ligue américaine.

Paul Blackburn (1-2) a travaillé un peu plus de cinq manches pour Oakland. Il a reçu deux points et six incontestés pour rester avec la victoire. Daniel Lynch (4-5) a subi la défaite. Il est parti dans le troisième épisode en raison d’un problème de raideur au mollet gauche. Il a accordé trois points (un mérité) et deux points incontestés en un peu plus de deux manches, au cours desquelles il a marché un et a frappé deux coups sûrs.

Le coup latino de l’Athlétisme a eu le Vénézuélien Elvis Andrus comme point culminant avec une fiche de 2-1 avec deux touchés, tandis que son compatriote Perez avait une fiche de 4-2 avec un but et deux points produits pour les Royals.

Les anges battent les White Sox

L’arrêt-court vénézuélien Luis Rengifo a réussi un coup de circuit, le voltigeur de droite José Rojas en a eu un autre et le partant Alex Cobb a réussi cinq manches sans but, aidant à Les Angels de Los Angeles battent les White Sox de Chicago 9-3. Cobb a été exclu de la liste des personnes handicapées pendant 10 jours après avoir subi un gonflement du poignet droit. Il a accordé deux coups sûrs dans ce qui était son premier départ depuis le 23 juillet.

Les Angels (72-74) ont remporté leur deuxième match consécutif. Les White Sox (83-63) ont chuté pour la cinquième fois en huit matchs. Chicago, le leader de l’AL Central, a perdu six séries consécutives contre les Angels depuis 2016. Il a une fiche de 4-15 lors de ses 19 derniers matchs contre Los Angeles.

Cobb (8-3) n’a permis qu’à deux coureurs d’atteindre le milieu et a mené à des doubles jeux qui ont mis fin aux deuxième et quatrième manches. Avant le match de jeudi, Cobb avait perdu 0-3 avec une MPM de 10,7 en quatre départs en carrière contre les White Sox.

Le partant dominicain Reynaldo López (3-3) a obtenu sept points, son pire record de la saison, alors qu’il atteignait son septième départ de l’année. Le droitier avait accordé deux circuits lors de ses 30 dernières manches de travail sur le monticule, mais ce jeudi, il a autorisé des circuits de Rengifo, qui était 3-en-1 avec deux points marqués et deux points produits, et Rojas.

Malgré la défaite, le Cubain José Abreu, 4-1 avec deux points produits, a livré l’offensive des White Sox.

Tatis Jr. frappe son 39e home run et les Padres battent à nouveau les Giants

L’arrêt-court portoricain Fernando Tatis Jr. a contribué son trente-neuvième circuit de la saison, leader de la Ligue nationale, ce qui l’a laissé devant l’offensive de les Padres de San Diego qui ont battu les Giants de San Francisco 7-4 jeudi, avec qui ils se sont partagé les honneurs dans la série. Les Padres sont arrivés au milieu du match des Cardinals, qui ont jusqu’à présent la deuxième place de wild card pour les séries éliminatoires de la NL. San Diego entame ce vendredi une série de trois matchs à San Luis, qui pourrait être décisif. Tatis Jr. a également marqué un simple et a marché une paire par jour après avoir égalé ses quatre meilleurs coups sûrs en carrière.

Le voltigeur de gauche Tommy Pham et le joueur de troisième but Manny Machado ont chacun produit deux points, tandis que le joueur de deuxième but Adam Frazier et le receveur large Austin Nola ont chacun réussi trois coups sûrs.

Le joueur de troisième but Evan Longoria a marqué pour les Giants, leaders de la division ouest de l’ancien circuit, dont l’avance sur les Dodgers est tombée à un match après que l’équipe de Los Angeles ait eu un laissez-passer.

Le lanceur Nabil Crismatt (3-1) a résolu quatre manches sans but en tant que releveur pour la victoire dans un match dans lequel les Padres se sont appuyés exclusivement sur l’enclos des releveurs. Le partant Kein Gausman (14-6) a chuté pour la première fois depuis le 30 juillet, accordant quatre points mérités et huit coups sûrs en cinq manches de travail.

Encore une fois, Tatis Jr. qui est allé 3-2 avec un point marqué et un point produit, et Machado qui était 5-1 avec deux points produits étaient le soutien latino dans l’offensive des Padres.

Les Orioles profitent d’une erreur de Holmes et compliquent les playoffs pour les Yankees

Le releveur Clay Holmes a lancé un lancer sauvage avec deux retraits au neuvième qui a permis deux points, et le voltigeur Austin Hays a frappé un simple RBI au 10e, qu’il a frappé jeudi. Les Orioles de Baltimore surprennent la victoire 3-2 contre les Yankees de New York.

Les Bombers du Bronx sont tombés au milieu du match face aux Blue Jays et aux Red Sox, qui se sont reposés, dans la course aux wild-cards pour les séries éliminatoires de la Ligue américaine. New York avait remporté trois matchs d’affilée.

Holmes était à un coup de créditer le premier arrêt de sa carrière lorsque sa ligne droite, haute et sortie, s’est avérée impossible à contrôler pour le receveur dominicain Gary Sanchez. Cela a permis au coureur de pincement dominicain Kelvin Gutiérrez de courir vers le marbre depuis le troisième but avec deux retraits. Le Cubain Aroldis Chapman avait lancé les deux jours précédents et n’était pas actif cette fois en tant que plus proche.

Le joueur de premier but Ryan Mountcastle a marqué pour Baltimore, mettant fin à une séquence de cinq défaites consécutives et évitant ce qui aurait été le 100e match de la saison.

Jamal Jones, qui a remplacé le porteur de ballon automatique Austin Wynns sur les sentiers, s’est hissé au troisième rang sur un simple par l’arrêt-court Richie Martin sur le releveur Wandy Peralta (5-4) en 10e manche. Le frappeur désigné Cedric Mullins a marché et Mountcastle a retiré au bâton avant que Hays ne frappe un seul joueur au sol sur un premier champ intérieur pour mettre fin au match.

Le bâton latin des Yankees a permis à Sanchez de mener 2-0 avec un but marqué et le joueur de troisième but colombien Gio Urshela a frappé imparable en quatre frappes au bâton avec un point produit, ce qui n’a pas empêché la défaite de l’équipe de New York.