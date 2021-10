Les réductions de salaire régionales de Google pour les employés qui travaillent à domicile pourraient se retourner contre eux

Google a récemment parié 2 milliards de dollars que sa main-d’œuvre new-yorkaise retournera au bureau. Mais pour encourager ses employés à tirer parti de ses investissements immobiliers massifs, certains disent que le géant de la technologie utilise des bâtons, pas des carottes : les employés de Google qui déménagent dans des régions moins chères du pays pourraient voir leur salaire baisser. En juin, l’entreprise a lancé un outil pour les employés qui montrait combien ils seraient payés de moins – de 5 à 25 %, selon . – s’ils déménageaient d’un endroit comme la Bay Area ou New York vers un endroit moins coûteux. emplacement.

De nombreuses entreprises qui emploient environ 13% de travailleurs américains qui travaillent toujours à domicile en raison de la pandémie prévoient de rouvrir leurs bureaux en janvier. Google est l’une des nombreuses entreprises technologiques notables, dont Facebook et Twitter, qui ont adopté des plans controversés visant à réduire les salaires des travailleurs à distance qui se sont éloignés des zones coûteuses où se trouve leur siège social. Mais il y a des signes que ces politiques peuvent se retourner contre eux.

Bien que les répercussions potentielles de la réduction des salaires des travailleurs ne soient pas immédiates, les humains sont très sensibles à l’aversion aux pertes – les pertes sont plus douloureuses que les gains ne sont agréables – et les réductions de salaire pourraient amener les travailleurs à quitter ou à en vouloir à l’entreprise. S’aliéner votre main-d’œuvre existante est toujours une mauvaise idée, mais c’est particulièrement mauvais alors que les entreprises technologiques ont déjà du mal à trouver les travailleurs dont elles ont besoin.

Même si Google est un employeur hautement souhaitable, 53% des 230 employés vérifiés de Google ont déclaré, dans une enquête pour Recode menée par l’application communautaire Blind, qu’ils penseraient à quitter l’entreprise s’ils déménageaient et perdaient leur salaire. C’est un peu moins que les 68% de tous les professionnels de Blind qui l’ont dit, mais c’est quand même élevé. Les googleurs sont également plus susceptibles (30%) d’avoir déménagé en dehors de leur zone métropolitaine depuis le début de la pandémie que les professionnels en général (22%), et certains googleurs ont déjà manifesté leur volonté de quitter l’entreprise pour ce que certains d’entre eux ont qualifié de télécommande hypocrite. politiques de travail.

Bien sûr, il y a d’autres raisons de garder les gens dans des entreprises technologiques comme Google – le prestige, l’innovation, les chèques de paie donc les grosses réductions de salaire n’ont pas d’importance – mais elles pourraient ne pas suffire.

Alors pourquoi ces entreprises technologiques lancent-elles cette idée en premier lieu ?

Google, comme de nombreuses entreprises, affirme avoir toujours basé le salaire des gens sur leur lieu de résidence. Mais on pourrait soutenir que l’ajustement à la baisse des salaires des employés existants était un cas plus rare avant la pandémie, et qu’avec une main-d’œuvre de plus en plus dispersée faisant le même travail, la rémunération basée sur la localisation devient une chose du passé. Grâce aux technologies de travail à distance comme Zoom et Slack, les employés travaillent à distance avec succès depuis plus d’un an et demi. Pendant ce temps, Google a enregistré des bénéfices records. À leur tour, les employés ont bénéficié d’un meilleur équilibre travail-vie personnelle, de trajets quotidiens plus courts et de la possibilité de vivre dans des endroits où leurs salaires peuvent aller beaucoup plus loin. Le travail à distance est passé d’un avantage qu’ils paieraient volontiers à un avantage attendu.

« Si nous les forçons à entrer au bureau à cause des réductions de salaire, ils deviendront hostiles, pleins de ressentiment et potentiellement furieux »

Et la plupart des autres entreprises ont reçu le mémo : environ 95 % ont déclaré qu’elles ne réduiraient pas les salaires des travailleurs entièrement à distance, quel que soit leur lieu de résidence, selon une enquête menée auprès de 753 organisations par la société de données sur la rémunération Salary.com. C’est parce qu’il est largement admis que les réductions de salaire sont mauvaises pour le moral, la performance et la rétention des travailleurs. Cela fait des entreprises technologiques comme Google des valeurs aberrantes notables.

Au-delà de ce que disent ces entreprises, les experts ont quelques théories sur les raisons pour lesquelles elles restent fermes jusqu’à présent.

Tout d’abord, les entreprises savent que le travail de bureau fonctionne. Bien qu’ils aient vu que leur main-d’œuvre peut être tout aussi productive en travaillant de n’importe où à court terme, ils ne sont toujours pas sûrs des effets à long terme du travail à distance sur l’innovation.

« Si tout ce qui vous intéresse est la productivité au jour le jour, alors le travail à distance est formidable », a déclaré à Recode Adam Galinsky, professeur de leadership et d’éthique à la Columbia Business School. « Mais si vous vous souciez de l’engagement à long terme dans une organisation et de la collaboration entre les personnes, le travail à distance est problématique. »

Les réductions de salaire – ou même la menace de réductions de salaire – pourraient aider à maintenir le statu quo en dissuadant les gens de déménager dans des endroits où ils ne pourraient pas se rendre au bureau. Mais cela aura également probablement des conséquences négatives imprévues sur l’engagement et la collaboration, ce que ces entreprises essaient de conserver en faisant venir des personnes au bureau.

“C’est particulièrement ironique parce que la seule raison pour laquelle nous voulons que les gens reviennent au bureau est qu’ils sont des membres plus engagés, engagés, fonctionnels et collaboratifs de l’organisation”, a déclaré Galinsky. “Mais si nous les forçons à entrer au bureau à cause des réductions de salaire, ils vont devenir hostiles, pleins de ressentiment et potentiellement furieux.”

Il y a une autre raison de continuer les politiques de rémunération en fonction de la localisation : l’équité dans la rémunération. Par exemple, ne pas payer d’amarrage pour un travailleur qui déménage de San Francisco à Boise, dans l’Idaho, peut sembler injuste pour la personne de l’Idaho qui gagne déjà moins.

« Qu’est-ce que je suis censé faire, payer la personne de Boise plus ou vous payer moins ? » Paul Rubenstein, directeur des ressources humaines chez Visier, qui aide les entreprises à prendre des décisions RH basées sur des données, a déclaré.

Ensuite, il y a la justification économique : les modèles de rémunération basés sur la localisation garantissent non seulement une justification cohérente pour payer les travailleurs de la technologie moins que dans d’autres, mais permettent également d’économiser de l’argent pour l’entreprise. Ne pas payer moins les travailleurs basés en Idaho ou en Inde pourrait finir par coûter très cher à une entreprise technologique mondiale.

« Une fois que vous commencez à faire cela, c’est comme tirer sur le fil d’un pull : pourquoi payons-nous les gens moins que les autres marchés ? Pourquoi payons-nous moins les gens partout? Devrait-il y avoir un salaire global pour tous ? dit Rubenstein.

En effet, la pandémie rend la rémunération basée sur la localisation obsolète, selon la société de comparaison des salaires Payscale, qui a également constaté que la plupart des entreprises ne prévoyaient pas de réduire les salaires des employés à distance.

“Ce que nous nous attendons à voir plus largement, c’est un passage des stratégies de rémunération basées sur l’emplacement de l’employeur à des stratégies de rémunération qui peuvent mieux s’adapter à une main-d’œuvre distante ou distribuée”, a déclaré Scott Torrey, PDG de Payscale, à Recode.

Cela signifie qu’au lieu de baser les salaires sur le siège social d’une entreprise et d’ajuster à la baisse si les gens vivent ailleurs, de plus en plus d’entreprises adoptent une médiane salariale nationale pour chaque poste.

Cela ne se produit nulle part plus rapidement que dans la technologie, selon Gabriel Luna-Ostaseski, co-fondateur de Braintrust, une plate-forme de talents appartenant aux utilisateurs qui relie les entreprises aux technologues, exclusivement à distance.

« Il existe désormais un marché mondial pour leurs compétences », a-t-il déclaré. « Les entreprises paieront le gros prix, peu importe où se trouvent ces personnes. »

De plus, les petites entreprises technologiques pourraient se lancer avec des politiques à distance plus généreuses comme moyen de dépasser leur poids.

« Ce n’est pas parce que vous travaillez dans la technologie que vous êtes magiquement éclairé sur les styles de gestion »

C’est tout pour dire que les employés, en particulier ceux des entreprises technologiques, ont d’autres options que la réduction de leur salaire. Et le roulement du personnel est très coûteux, coûtant à une entreprise environ un tiers du salaire d’un employé, selon le PDG de Salary.com, Kent Plunkett. Ajoutez à cela le fait qu’il a déclaré que 50 pour cent des travailleurs – contre 25 pour cent typiques – envisagent de quitter leur emploi, et cela semble être une très mauvaise décision pour les entreprises de réduire les salaires des travailleurs.

Compte tenu de la situation, il semble que Google pense avoir le pouvoir et la motivation de garder autant de personnes que possible à proximité de ses bureaux. Cependant, plusieurs des experts à qui nous avons parlé ne sont pas non plus convaincus que des entreprises comme Google poursuivront ces changements à long terme, ou pourraient appliquer la politique uniquement de manière sélective pour éliminer les personnes dont elles ne veulent pas.

“Je ne crois pas que c’est ce qu’ils vont réellement faire quand il s’agit de conserver leur top qui veut déménager”, a déclaré Plunkett à Recode. « Vous n’allez pas laisser vos meilleurs talents sortir avec un différentiel de salaire de 15 000 $ par an. »

Bien que Google ait déclaré à Recode qu’il avait toujours ajusté les salaires des employés en fonction de l’emplacement, les dommages actuels au moral des employés pourraient déjà être causés. “Ce n’est pas parce que vous travaillez dans la technologie que vous êtes magiquement éclairé dans les styles de gestion”, a déclaré Rubenstein.