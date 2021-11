Les réductions des taxes sur les carburants sont bienvenues – The Financial Express

La perte de revenus d’environ Rs 45 000 crore dans le reste de l’exercice 22 semble avoir été mise en balance avec les gains potentiels lors des campagnes électorales ; certains États clés, dont l’Uttar Pradesh, se rendront aux urnes au début de l’année prochaine.

La décision du gouvernement de l’Union d’abaisser les droits d’accises centraux sur l’essence et le diesel de 5 Rs par litre et de 10 Rs par litre, respectivement, peut avoir été motivée par des considérations politiques, mais ralentira quelque peu l’inflation, laissant les ménages et la RBI respirer plus facilement. La perte de revenus d’environ Rs 45 000 crore dans le reste de l’exercice 22 semble avoir été mise en balance avec les gains potentiels lors des campagnes électorales ; certains États clés, dont l’Uttar Pradesh, se rendront aux urnes au début de l’année prochaine.

En effet, le gouvernement a expliqué que la réduction des accises sur le diesel serait un coup de pouce pour les agriculteurs lors de la prochaine saison du rabi. Les réductions sont en retard étant donné que le gouvernement a gagné un énorme crore de Rs 3,35 lakh des droits d’accise au cours de l’exercice 21. Les cueillettes de l’année en cours, avant les coupes, ont été estimées à plus de Rs 4 lakh crore. Étant donné que les taxes ad valorem au niveau de l’État sont prélevées sur un prix comprenant les prélèvements centraux, cela permet des réductions encore plus importantes des prix de détail. En outre, plusieurs États ont réduit la taxe sur la valeur ajoutée de 2 à 7 Rs le litre afin que les prix à la pompe y baissent davantage.

Les économistes estiment que les réductions d’impôts devraient faire baisser l’inflation globale de l’IPC de 0,14 pp en raison des effets directs et jusqu’à 0,3 pp si les effets indirects sont inclus. L’essence a un poids de 2,2% dans le panier de l’IPC tandis que le diesel a un poids beaucoup plus faible de 0,15%.

Cependant, l’environnement actuel devrait rester inflationniste en raison de la grave pénurie d’intrants clés, comme les puces et l’énergie, et les prix internationaux élevés du pétrole brut. Néanmoins, les réductions des droits centraux qui les laissent à Rs 27,9/litre et Rs 21,8/litre sur l’essence et le diesel, respectivement, aideront. La réduction plus importante du diesel est logique car les niveaux de consommation sont trois fois supérieurs à ceux de l’essence et surtout parce qu’elle réduirait probablement les coûts de transport routier. La baisse du coût de la logistique a un effet salutaire sur les prix d’une gamme de produits, mais ne devrait pas augmenter la consommation de manière significative. Les dépenses de consommation privée étaient faibles bien avant la pandémie, n’augmentant que de 2 % en glissement annuel au T4FY20 et de 6,4 % et 6,5 % au T3 et au T2, respectivement. Cependant, depuis lors, la reprise de l’économie a été assez rapide et la consommation a clairement été stimulée.

Cela se reflète dans les fortes perceptions fiscales – directes et indirectes – qui ont donné au Centre la confiance nécessaire pour réduire les droits d’accise centraux. Les recettes fiscales brutes du Centre ont augmenté de 64% en glissement annuel au premier semestre de l’exercice, bien au-dessus du taux d’exécution requis de 9,5% pour atteindre l’objectif annuel de Rs 22,17 crore lakh. Plus important encore, les recettes fiscales nettes ont bondi de 101 % en glissement annuel ; à Rs 9,2 lakh crore, soit près de 60% de la somme inscrite dans les estimations budgétaires.

Dans le même temps, les dépenses ont été contenues à 35% de l’objectif au S1FY22. La perte de recettes, d’environ 0,2% du PIB, pourrait porter le déficit budgétaire à environ 6,5-6,6% contre l’objectif de 6,8%. Cependant, il est peu probable que le gouvernement augmente ses emprunts et s’en tiendra probablement au crore de Rs 5,03 lakh prévu pour H2FY22. Cela aiderait RBI autant que les baisses d’impôts et l’impact sur l’inflation. Compte tenu des fortes pressions inflationnistes et du tapering imminent de la Fed américaine, la banque centrale n’aura guère d’autre choix que de poursuivre la normalisation de sa politique ; elle a commencé par drainer l’excès de liquidités mais pourrait bientôt relever le taux des prises en pension.

