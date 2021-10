les réduira de 55% d’ici 2030

29/10/2021 à 10h04 CEST

La directrice de l’Office espagnol du changement climatique (OECC), Valvanera Ulargui, a souligné ce mercredi que le gouvernement allait revoir à la hausse l’objectif de réduction des émissions « pour atteindre 55% d’ici 2030 & rdquor; des 23% inclus dans la loi sur le changement climatique.

Ulargui a fait ces déclarations lors d’une réunion d’information avant le Sommet sur le climat (COP26) à Glasgow (Royaume-Uni), au cours de laquelle il a souligné que, bien que la loi espagnole sur le changement climatique prévoie que les émissions de l’économie dans son ensemble en 2030 devraient être réduit d’au moins 23 %, il a été jugé nécessaire de passer à un objectif plus ambitieux : « Nous allons revoir l’objectif à la hausse pour atteindre un objectif de 55 % d’ici 2030 », a-t-il déclaré.

Le directeur de l’OECC a souligné que le cadre national espagnol « est compatible avec celui ambition accrue à 55% & rdquor; d’ici 2030 par rapport à 1990, comme indiqué dans le Green Deal européen, et qu’ils mettront à jour leur engagement « tel qu’établi par la loi sur le changement climatique & rdquor ;.

« L’Espagne participe à la COP26 avec des devoirs faits & rdquor;, a-t-il assuré, car » nous avons travaillé dur pour élever l’ambition climatique & rdquor; et « aligner l’Espagne sur l’objectif climatique européen & rdquor ;.

Ulargui a souligné que la COP26 « devrait servir à valoriser le multilatéralisme & rdquor;, une » approche solidaire et inclusive & rdquor; qui doit apporter une solution aux « défis mondiaux actuels, tels que la crise climatique & rdquor ;, mais aussi pallier d’autres déséquilibres tels que ceux générés par la » crise sanitaire et les inégalités & rdquor ;.

Ulargui a souligné la nécessité de « regarder au-delà des agendas des négociateurs & rdquor; et « ouvrir la prise de décision à plus d’acteurs, comme cela a été fait à la COP25 à Madrid & rdquor; pour « combler les lacunes, accélérer l’action et faire de l’Accord de Paris un point de rencontre pour faire le point sur nos efforts & rdquor ;.

« Cette COP est l’occasion de montrer que le multilatéralisme sert à relever les défis & rdquor;, puisque le ‘paquet Glasgow’ (réduction des émissions, adaptation au changement climatique, financement des pays les plus vulnérables et renforcement des règles de l’Accord de Paris) doit « combler l’écart et rester à 1,5 degré comme limite maximale de risque que nous sommes disposé à accepter & rdquor ;.

Il a également expliqué que les dirigeants mondiaux du sommet du G20 qui tiendra une réunion à Rome ce week-end, attireront l’attention dans la première tranche de la COP, lorsqu’« ils doivent offrir un soutien politique clair à la décarbonisation de l’économie & rdquor ;.

« Des nouvelles attendues » à la COP26

A la suite de cette réunion des dirigeants, « des annonces concrètes sont attendues sur les Contributions Déterminées Nationales (CDN) de chaque pays & rdquor; et des nouvelles concernant « le financement climatique, l’adaptation et la vulnérabilité ».

En outre, selon Ulargui, il est prévu que des coalitions sectorielles seront signées qui aideront à combler l’écart d’atténuation et qui impliqueront les secteurs de l’hydrogène, de l’acier, des véhicules à zéro émission, des technologies renouvelables et du méthane.

Une attention sera également portée sur « comment combler les lacunes et les vulnérabilités laissées par l’abandon de l’exploitation des combustibles fossiles dans les économies locales ».

Le ‘Glasgow Package’, selon le directeur de l’OECC, « doit répondre aux exigences de solidarité et d’ambition des pays les plus vulnérables & rdquor; et « il doit être aligné sur le dernier rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique (GIEC), qui rappelle que nous sommes loin de contenir la hausse thermique à 1,5 degré ».

En outre, en ce qui concerne le financement climatique, il convient de souligner « On est loin de l’objectif de mobiliser 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 pour les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique & rdquor ;.

Ulargui a souligné que « le rythme que nous avons fixé en matière de financement et d’atténuation ne nous vaut plus rien & rdquor; et il a souligné qu’« un plan crédible et suffisant doit être mis sur la table & rdquor; afin que les pays en développement « aient la confiance nécessaire & rdquor ;.

Ce point « est lié à l’agenda des pertes et dommages & rdquor ;, puisque les pays en développement ont besoin » de financer des urgences immédiates pour réduire les impacts climatiques & rdquor ;, donc « davantage de financement devra être généré dans les infrastructures vertes & rdquor ;.

Enfin, Ulargui a rappelé que «à la COP25 à Madrid, nous sommes restés proches de la réglementation des marchés du carbone et maintenant c’est une question urgente& rdquor; bien que « c’est un agenda compliqué qui durera sûrement jusqu’au dernier jour des négociations & rdquor ;.

Dans tous les cas, « l’objectif principal de la COP26 devrait être d’accroître l’ambition et de respecter l’intégrité environnementale & rdquor; être « fiable et crédible ».

