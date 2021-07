Les références de Blair Waldorf dans le premier chapitre du reboot de Gossip Girl

La nouvelle version montre clairement que les bandeaux appartiennent au passé et Les écharpes (et sacs) deviennent l’accessoire vedette de Julien. Comme la reine B, elle personnalise son uniforme, seulement elle ne porte pas la jupe extra courte et elle ne porte pas d’appartements, l’influenceuse et leader de Constance misez sur des shorts de motard, des baskets et des vestes universitaires.

(HBO Max)

Comme Blair, Julien a un entourage d’amis qui l’aident à rester intacte à tout moment et de générer du contenu sur leurs réseaux sociaux. Mais attention, tout son personnage n’a pas aussi des éléments de B a un peu de sérénité, parce que c’est plus cool et détendu.

Le plus intéressant? La nouvelle Gossip Girl ne renie pas l’ancienne. Il reconnaît simplement que plusieurs années se sont écoulées depuis sa dernière comparution. Attention : alerte spoiler !