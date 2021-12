Les références suggèrent que Dimensity 9000 n’est pas un jeu d’enfant pour Qualcomm

TL;DR

Mediatek a publié une vidéo montrant des références pour le Dimensity 9000. Cela suggère que la puce Mediatek peut battre le Snapdragon 8 Gen 1 dans les tâches de processeur multicœur. Le chipset de Qualcomm semble cependant être nettement plus rapide dans les benchmarks GPU.

Mediatek et Qualcomm ont tous deux dévoilé leurs processeurs phares pour 2022, et il semble que les deux chipsets soient également capables sur papier. Qualcomm a révélé les benchmarks Snapdragon 8 Gen 1 via des journalistes lors du lancement du chipset, et Mediatek a maintenant publié une vidéo montrant les performances de référence du Dimensity 9000.

La vidéo, publiée sur le compte Weibo de Mediatek, montre les performances d’un téléphone Dimensity 9000 dans Antutu, Geekbench 5.1, GFXBench Manhattan 3.0, etc. Découvrez-le ci-dessous.

Nous vous recommandons cependant de prendre ces résultats avec une pincée de sel. D’une part, il s’agit d’une vidéo Mediatek avec des tests vraisemblablement effectués par l’entreprise plutôt que via un tiers, et des tests choisis par l’entreprise. Il n’est pas non plus clair si la société a exécuté les tests plusieurs fois, ce qui aiderait à la précision et révélerait potentiellement des problèmes de limitation. On ne sait pas non plus si l’appareil de test fonctionnait dans un mode de performance qui compromet la durée de vie de la batterie pour des raisons de puissance.

Dans tous les cas, les tests montrent un score Antutu v9 de 1 017 488 points par rapport aux 1 031 302 points du Snapdragon 8 Gen 1 rapportés par Hot Hardware (bien que pour Antutu v8).

La vidéo Mediatek montre également les scores Geekbench du Dimensity 9000, en utilisant Geekbench 5.1. Le chipset délivre un score monocœur de 1 273 et un score multicœur de 4 324 par rapport aux scores rapportés de la puce Snapdragon de 1 233 et 3 740 respectivement (bien que dans Geekbench 5).

Le chipset de Mediatek a également fourni 238 ips dans le test hors écran GFXBench Manhattan 3.0, par rapport au score de 267 ips signalé par le Snapdragon SoC.

Qu’est-ce que ça veut dire?

La vidéo de Mediatek suggère que les deux SoC sont égaux pour les charges de travail de processeur monocœur, mais que le Dimensity 9000 a un avantage significatif dans les scores multicœurs. Nous supposons que les cœurs moyens Cortex-A710 plus cadencés de la puce Mediatek et l’utilisation par Qualcomm de l’architecture de cœur fusionnée pour les petits cœurs Cortex-A510 ont aidé la société taïwanaise ici.

Le clip suggère que Qualcomm a une marge toujours aussi mince dans une charge de travail mixte comme Antutu, mais elle est suffisamment mince ici pour que nous puissions voir le pendule osciller téléphone par téléphone. La grande victoire de Qualcomm semble venir du département GPU, selon GFXBench. Mais les résultats du Dimensity 9000 dans ce test particulier seraient toujours meilleurs que ceux des téléphones iPhone 13 Pro et Snapdragon 888.

Encore une fois, vous devriez prendre la vidéo Mediatek avec une pincée de sel pour les raisons susmentionnées, et vous devriez également prendre les repères Snapdragon 8 Gen 1 avec un certain scepticisme étant donné que l’appareil de référence n’est pas réellement un téléphone commercial. Le vrai test viendra lorsque les téléphones du monde réel seront disponibles pour les tests. Mais cela suggère que Qualcomm et Mediatek sont plus proches qu’ils ne l’ont été depuis plusieurs années.

commentaires