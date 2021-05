Les réflexions de Matthew McConaughey sur l’entrée en politique ne suivent pas le scénario – RedState ⋆ .

Le «gouverneur» Matthew McConaughey peut attirer beaucoup de gens, mais la star de l’imaginaire doit finalement faire face à la réalité.

Pendant des mois, il y a eu plus que des chuchotements autour de l’acteur Matthew McConaughey qui envisage sérieusement de jeter son Stetson sur le ring en tant que candidat potentiel pour le gouverneur du Texas. Il y a des facteurs qui en font – à tout le moins – un concept alléchant; principalement, qu’il continue à être un résident de longue date et un ancien élève de l’Université du Texas. Ajoutez un peu de participation communautaire et de service public, et vous avez un rendez-vous non seulement avec les cinéphiles, mais aussi avec les résidents.

Mais, à quel point est-ce réaliste? L’idée de lui courir semble se solidifier, dépassant le stade du ballon d’essai. L’acteur a été plutôt ouvert dans son intérêt pendant un certain temps, et avec des spéculations croissantes, on nous sert maintenant un article sérieux de Politico explorant le concept.

Cela doit être considéré comme un élément d’actualité placé pour le renforcer davantage auprès des dirigeants de l’État, même si l’article affirme que son allégeance au parti est un mystère. McConaughey a montré qu’il était en quelque sorte un iconoclaste en ce qui concerne la pensée des célébrités, et cela pourrait expliquer pourquoi, bien que cela semble peu probable à première vue, il y a une possibilité réaliste derrière ses intentions.

L’une des réalités intéressantes d’Hollywood et de la politique est que, malgré toutes les postures sociales et les idées politiques qu’elles flottent perpétuellement, les célébrités entrent rarement dans l’arène politique. Considérez combien d’entre eux sont concentrés en Californie et pourtant, si peu d’entre eux sont entrés dans l’arène. Au-delà des vedettes comme Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger et Clint Eastwood, vous ne pouvez pas trouver trop d’autres exemples, et aucun n’est considéré comme des sommités de la liste A. Vous devez réduire davantage l ‘«alphabet» pour trouver Fred Grandy («Gopher», de «The Love Boat»), Ben Jones («Cooter», de «The Dukes Of Hazzard») ou le comédien Al Franken.

Ainsi, une apparition de McConaughey le jour du scrutin deviendrait un rôle de vedette rare, mais de quel parti serait-il classé en tête de liste? Le fait qu’il n’y ait pas de point d’atterrissage évident pour lui indique que, jusqu’à présent, il n’a pas encore exprimé d’opinions de position sur de nombreuses questions. Ou n’importe quoi, d’ailleurs. Politico a noté que ce trait de caractère chiffré est en jeu, pour le moment.

McConaughey a été parsemé de questions sur la politique et les nouvelles du jour tout en faisant la promotion de ses mémoires, «Greenlights», mais dans l’ensemble, il a été vague sur ses tendances politiques, en disant peu sur des questions ou des politiques spécifiques.

Un récent sondage avait des répondants disant qu’ils voteraient pour McConaughey plutôt que pour Greg Abbott – 45% à 33% – mais c’est avant que l’acteur n’ait pris position sur quelque question que ce soit. Une fois qu’il commencera à déclarer où il en est, la polarité politique naturelle entrera en jeu. Il est facile d’obtenir le soutien de la population lorsque vous n’avez pas de points de vue controversés ou opposés. Ou pas du tout.

Alors, quel candidat McConaughey deviendrait-il vraisemblablement? Une petite étude montre où son nom est probablement perché sur un bulletin de vote, s’il le déclare officiellement. Premièrement, apparaître sur le billet républicain est peu probable. Bien que le gouverneur Greg Abbott ait vu sa position solide devenir légèrement ébranlée après la crise énergétique de la tempête de verglas et certaines décisions de pandémie discutables, son soutien au parti reste élevé. On voit également un certain nombre de noms qui se sont engagés à se présenter contre Abbott, une collection de politiciens du parti d’État qui se pressent sur le terrain, et qui sont susceptibles de souligner le manque de poids politique de McConaughey.

Cependant, il n’est pas non plus un verrou en tant que démocrate – nonobstant la bonne foi d’Hollywood. Récemment, McConaughey a été enclin à critiquer de manière audible la machine hollywoodienne en ce qui concerne ses positions sociales. Il a souligné à quel point la pensée est insulaire dans cette industrie et qu’ils parviennent à se distancer d’une grande partie du pays avec leurs conférences et leur langage accusateur. Également un défi possible – il a été avoué dans sa foi, sans peur de parler ouvertement de ses opinions religieuses.

Ensuite, il faut envisager de courir en tant que choix indépendant / tiers, ce qui est stratégiquement au-delà du défi. Il aurait besoin de tirer de l’argent de différentes sources non traditionnelles pour un, et ses positions ne signifieraient pas que l’argent coulera automatiquement d’Hollywood. La probabilité d’obtenir un soutien suffisant de la part des deux parties est longue et cela réduirait en fait le sérieux de sa candidature au poste. L’étiquette Independent porterait une étiquette de marque à prix réduit qui repousse également de nombreux électeurs.

Pesant tout, s’il devait être un candidat sérieux, il semble que le ticket démocrate serait la voie la plus sensée. Ses diverses opinions conservatrices ou libertaires pourraient autrement être considérées comme disqualifiantes, mais au Texas, ces positions le rendraient plus acceptable. De plus, le domaine des Dems jusqu’à présent ne montre aucun nom avec une gravité sérieuse. Julian Castro, résident et membre de DC, est considéré comme un nom potentiel, et le candidat perpétuel et multi-perdant Beto O’Rourke est une autre considération faible. McConaughey aurait peu de problème à se faire remarquer dans cette gamme d’acteurs de personnages.

Pour le moment, cependant, McConaughey se prélasse dans la lueur chaleureuse du soutien généralisé, soutenu par le fait que peu – voire aucune – de ses opinions politiques sont connues. Il est à ce stade promotionnel précoce vu avec des films, où de courts clips et de brefs extraits de détails de l’intrigue sont publiés pour taquiner le public. Finalement, il devra révéler son intrigue et s’ouvrir à la critique et au public.

Comme le déclare Politico, pour l’instant, l’imprécision sert très bien McConaughey.