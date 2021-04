Les réformes de la SEC annuleraient le processus de vote des actionnaires ⋆ .

Le sceau de la Securities and Exchange Commission des États-Unis au siège de la SEC à Washington, DC (Jonathan Ernst / .)

La SEC doit rester un organisme de réglementation indépendant qui protège les intérêts à long terme de tous les actionnaires plutôt qu'un chien de garde environnemental.

COVID-19 a entraîné un flot de nouveaux investisseurs participant au marché. Pour beaucoup d’entre eux, les prochaines assemblées d’actionnaires peuvent être la première fois qu’ils peuvent voter pour leurs actions. Mais les actionnaires devraient s’inquiéter. Le nouveau président de la SEC de Biden, Gary Gensler, fera progresser les réformes qui annuleront le processus de vote des actionnaires et tireront les entreprises plus vers la gauche.

La Securities and Exchange Commission de Biden se prépare à abandonner son rôle traditionnel de régulateur financier indépendant pour devenir une agence militante qui cherche à réglementer la divulgation des politiques climatiques des entreprises et des questions de gouvernance environnementale et sociale. Essentiellement, le régulateur financier déterminera les paramètres environnementaux qu’il est important que les sociétés ouvertes communiquent aux investisseurs. La divulgation obligatoire va à l’encontre du processus démocratique de vote des actionnaires et invaliderait les souhaits des actionnaires qui se sont constamment opposés à des propositions d’actionnaires similaires.

Bien que l’ESG (gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise) soit encore un terme quelque peu mal défini, il est devenu un fourre-tout pour les conseils d’administration et les régulateurs fédéraux qui mettent l’accent sur le capitalisme «conscient» ou «partie prenante». Les «responsabilités sociales des entreprises» n’ont rien de nouveau, mais les entreprises s’éloignent du point de vue de Milton Friedman selon lequel les équipes de direction devraient faire passer les intérêts des actionnaires avant tout à un modèle qu’elles devraient gérer au profit de diverses «parties prenantes», y compris les communautés, les employés, les clients et, oh oui, les actionnaires.

Allison Herren Lee, l’ancienne présidente par intérim de la SEC jusqu’à Gensler, a été confirmée par le Sénat et reste commissaire de la SEC. Lee a récemment prononcé un discours au Center of American Progress décrivant des idées conçues pour faire progresser un programme progressiste grâce à la future réglementation de la SEC. Il s’agissait notamment d’élargir le cadre de divulgation actuel, d’obliger les entreprises à divulguer leurs dons politiques et de fournir des mesures de la diversité raciale dans une structure ESG plus large.

Le commissaire Lee a affirmé que la SEC tire son autorité en matière de réglementation ESG d’un document d’orientation de 2010 publié par la SEC de l’ère Obama qui encourage les entreprises à divulguer des mesures climatiques dans leurs rapports annuels. Les orientations de 2010 ne sont pas une règle formelle et n’ont jamais été appliquées, mais elles serviront probablement de point de départ pour l’élaboration des règles et les mandats futurs.

Lee a jeté les bases du mandat de Gensler au cours de ses onze semaines en tant que présidente intérimaire lorsqu’elle a créé un groupe de travail de 22 personnes pour examiner les dossiers des sociétés ouvertes et identifier de manière proactive les «fautes liées à l’ESG».

La norme de divulgation, énoncée à la section 4 (a) (5) du Securities Act de 1933, stipule que les investisseurs doivent être informés de toutes les questions importantes pour l’entreprise. Les efforts supplémentaires de la SEC peuvent être redondants et coûteux à administrer. Environ 90% des entreprises du S&P 500 publient déjà des rapports annuels de développement durable qui traitent des questions ESG spécifiques qu’elles jugent pertinentes pour leurs actionnaires.

Si les investisseurs jugent les initiatives ESG importantes, ils peuvent influencer la direction par le biais de la proposition d’actionnaire et du processus de vote aux assemblées annuelles. Auparavant, sous le président Jay Clayton, la SEC a modifié la proposition d’actionnaire et les règles de vote pour permettre aux entreprises d’exclure de l’examen les propositions qui n’ont généralement pas réussi à obtenir des exigences minimales de soutien. Souvent, ces propositions sont liées aux divulgations ESG et politiques, qui peuvent réduire les performances financières et opérationnelles ou ne pas améliorer la valeur à long terme de l’entreprise.

En 2019, les initiatives de divulgation ESG qui ont abouti au vote des actionnaires ont recueilli environ 27% du soutien des actionnaires en moyenne. Mais le Congrès et les militants politiques peuvent militariser ces divulgations de manière à faire honte et à provoquer le boycott des entreprises américaines. Les commissaires Hester M Peirce et Elad L. Roisman ont exprimé leur inquiétude quant au fait que ces politiques peuvent changer en fonction du parti qui contrôle le pouvoir exécutif et pourraient être utilisées pour cibler les entreprises pour leurs opinions politiques.

La surveillance de la divulgation climatique, la diversité du conseil d’administration et les dons politiques élargissent la mission de la commission et n’ont pas grand-chose à voir avec la protection des investisseurs contre la fraude sur le marché.

L’élaboration de règles financières axées sur l’ESG s’accélérera sous la présidence de Gary Gensler. Gensler a été président de la Commodity Futures Trading Commission entre 2009 et 2014 et a joué un rôle de premier plan dans les réformes financières du président Obama à la suite de la promulgation de la loi Dodd-Frank. Lors de son audition de nomination devant le Comité sénatorial des banques, Gensler a exprimé son soutien à la divulgation des risques climatiques et des dépenses politiques des entreprises et a souligné que les deux étaient une priorité pour lui en tant que président.

Les actionnaires peuvent déjà aborder leurs préoccupations ESG et climatiques avec la direction via le processus de proposition d’actionnaire. Une exigence normalisée de divulgation ESG représente une solution unique qui ne profite pas aux investisseurs. Les efforts visant à renverser les procédures de vote des actionnaires de l’administration précédente restreindront le choix des actionnaires et rendront le processus de vote largement sans objet. La SEC doit rester un organisme de réglementation indépendant qui protège les intérêts à long terme de tous les actionnaires plutôt qu’un chien de garde environnemental.