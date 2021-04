Les réformes du MMDR pour donner une nouvelle VIE au secteur minier

Le secteur minier du pays est resté étranglé pendant plusieurs décennies sous les régimes précédents.

Par Pralhad Joshi

Construire un monde post-Covid-19 exige du courage, de la persévérance et une vision – précisément tout ce qui compose le Premier ministre Narendra Modi. Le monde a été décontenancé par la pandémie et avait du mal à y faire face lorsque notre premier ministre a annoncé la grande vision d’une Inde autonome, l’AatmaNirbhar Bharat. En tant que ministre de l’Union des Mines et du Charbon, je réfléchis souvent à la contribution de mon ministère à cette grande initiative. Nous rassemblions des rapports quotidiens dans chaque district et nous tenions des délibérations détaillées avec nul autre que le Premier ministre lui-même.

Par conséquent, lorsque lors du lancement de la vente aux enchères pour l’extraction commerciale du charbon, le 18 juin 2020, le Premier ministre Modi a parlé de mettre fin à des décennies de verrouillage dans le charbon, le secteur n’était que trop prêt à revêtir le nouvel avatar. Dans les mois qui ont suivi, le gouvernement a galvanisé ses mécanismes pour remodeler le secteur minier.

Le secteur minier vient juste après l’agriculture en termes de création d’emplois. Le secteur emploie directement et indirectement environ 1,1 million de personnes et assure la subsistance d’environ 5,5 millions de personnes dans le pays. Un emploi direct dans le secteur crée 10 emplois indirects. De même, une croissance de 1% dans le secteur minier se traduit par une croissance de 1,5% de la production industrielle. Son importance se multiplie lorsque l’on considère d’autres secteurs alliés qui en dépendent pour leur survie et leur existence. Des secteurs tels que l’acier, l’aluminium, les véhicules commerciaux, le transport ferroviaire, les ports, le transport maritime, la production d’électricité, etc., sont étroitement liés au secteur minier. Par conséquent, un coup de pouce au secteur minier stimulera également ces secteurs, ce qui, ensemble, éclairera l’horizon économique de la nation. Avec un secteur ayant une telle importance dans la création d’emplois, le gouvernement Modi envisage d’augmenter sa contribution de 1,75% du PIB actuellement à 2,5% du PIB, dans le but d’augmenter la production minérale de 200% au cours des sept prochaines années. années.

Le secteur minier du pays est resté étranglé pendant plusieurs décennies sous les régimes précédents. Malgré un énorme potentiel minier, l’Inde avait jusqu’à présent été sous-explorée, l’exploitation minière n’étant réalisée que sur 0,25% des terres, alors que plus de 17% des terres nationales disposent de réserves minérales. Le secteur avait également sous-performé pour attirer les investissements. Alors que la production minérale s’élève à Rs 1,25 crore lakh par an, son importation est un énorme crore Rs 2,5 lakh.

À moins que l’on ne soit une autruche avec la tête enfouie sous le sable, il n’en faut pas beaucoup pour mesurer la tâche herculéenne que le pays a accomplie au cours des 10 derniers mois pour donner une nouvelle direction à la croissance économique. L’exploitation minière est l’un de ces secteurs qui a connu une série de réformes, la loi modifiant la loi de 2021 sur les mines et les minéraux (développement et réglementation) étant le dernier ajout à l’avant-garde. Ces réformes donneront une nouvelle « VIE » au secteur minier, où « L » signifie impact à long terme, « I » pour un coup de pouce immédiat à la production minérale, « F » pour l’accent sur le bien-être public et « E » pour la facilité de Faire des affaires.

Nous avons vu comment un grand nombre de blocs miniers avec des ressources de très haute qualité n’ont pas été mis en production pendant de nombreuses années, ce qui a entraîné une utilisation sous-optimale des précieuses ressources minérales nationales. La plupart d’entre eux ont été bloqués dans des cas anciens. Les problèmes hérités du secteur minier sont devenus un obstacle car de tels cas ne peuvent pas être loués parce que le délai pour les accorder est déjà écoulé, ni être mis aux enchères en raison d’une impasse juridique. Nous avons modifié la disposition actuelle relative à la réaffectation de ces blocs minéraux par le biais d’un mécanisme d’enchères transparent. De même, les mines mises aux enchères qui ne sont pas rendues opérationnelles dans un délai de trois ans seront renvoyées aux États concernés pour une réaffectation aux enchères et les mines Greenfield attribuées à des UPE qui ne sont pas mises en production sont également proposées pour être examinées et rendues aux gouvernements des États aux enchères. La mise en production de blocs minéraux inutilisés créera d’énormes opportunités d’emploi et apportera de la croissance à ces zones minières.

L’une des principales réformes consiste à transférer tous les droits, approbations, autorisations et licences valides au nouveau locataire, valables jusqu’à épuisement des réserves minérales. Cela faciliterait le transfert de la mine par les locataires à une autre entité, apportant ainsi de nouveaux investissements et de l’esprit d’entreprise pour exploiter la mine.

Depuis 2015, les rapports géologiques de 143 blocs minéraux ont été remis à divers États. Ces blocs sont prêts à être mis aux enchères, mais jusqu’à présent, seuls sept blocs pouvaient être mis aux enchères par les États. Pour s’assurer que les réserves nationales sont utilisées au mieux pour le développement de la nation, des dispositions ont été prises en vertu desquelles le gouvernement central peut mener des enchères en consultation lorsque les gouvernements des États sont confrontés à des défis ou ne parviennent pas à mener des enchères.

La suppression de la distinction entre les mines captives et non captives était longue à venir. Nous savions que cela revenait à participer à une course avec une jambe attachée. Sans une telle distinction maintenant, il y aura un jeu égal pour les enchères de blocs minéraux. De plus, les mines captives existantes ont également été autorisées à vendre du minerai en plus de leurs besoins, et une remise de 50% de la part des revenus, pour la quantité de minerai produite et expédiée avant la date de production prévue, a été accordée.

Cette loi de modification est destinée à redéfinir la norme d’exploration requise pour la vente aux enchères de blocs minéraux partiellement explorés aux fins de permis de prospection et de bail minier. Cela stimulera la transition transparente de l’exploration à la production et encouragera la participation d’acteurs privés. Les dispositions modifiées de la loi garantissent également une meilleure clarté sur «l’exploitation minière sans autorisation légale» afin de préserver les locataires de sanctions injustifiées dans le cadre d’autres litiges.

Nous répondons à une demande de longue date en faisant des députés locaux un membre du conseil d’administration de la District Mineral Foundation (DMF) afin de rendre le DMF plus axé sur les résultats. Des dispositions ont été prises pour contrôler l’utilisation abusive des fonds du DMF afin de garantir un développement inclusif des personnes touchées par l’exploitation minière.

Il y a plusieurs autres changements dans la loi MMDR qui amélioreront la facilité de faire des affaires dans le secteur minier et le rendront plus compétitif et productif. La loi modifiant le MMDR, 2021, ouvrira la voie à la création de près de 55 lakh de possibilités d’emploi tout en ayant un effet multiplicateur sur plusieurs autres secteurs. PM Modi a veillé à ce que le secteur minier minier puisse jouer son rôle réel de fondement de l’économie nationale. Au cours de plusieurs réunions, il a présenté un plan envisagé dans lequel le secteur emmène les industries alliées sur une voie de croissance vers l’Inde devenant une économie de 5 billions de dollars. Je suis heureux que ces amendements soient conformes à sa vision et je suis convaincu que le secteur a un rôle majeur à jouer pour nous définir comme une « nouvelle Inde ».

(L’auteur est le ministre de l’Union du charbon, des mines et des affaires parlementaires)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.