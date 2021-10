Les réformes saoudiennes n’auront pas de coût pour Abou Dhabi, selon le PDG d’ADGM

in

Une femme émiratie pagaie dans un canoë le long des gratte-ciel d’Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, le mercredi 2 octobre 2019.

ABU DHABI, Émirats arabes unis — Les efforts de l’Arabie saoudite pour rivaliser avec les Émirats arabes unis en tant que principal centre commercial et financier de la région n’auront pas un “impact négatif dramatique” sur Abu Dhabi, Mark Cutis, directeur général d’Abu Dhabi Global Market (ADGM ) a déclaré à CNBC dimanche dans une interview exclusive.

“Ici, il est facile de déplacer sa famille, il est facile de vivre ici, et vous avez l’état de droit, les réserves de capitaux et la situation des visas – c’est un paquet”, a déclaré Cutis.

Ses commentaires, les premiers depuis qu’il est devenu PDG d’ADGM en juin de cette année, interviennent au milieu d’une rivalité économique croissante entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, alors que les deux pays se remettent de la pandémie en cherchant à stimuler la croissance du secteur non pétrolier.

L’Arabie saoudite a déclaré que son gouvernement cesserait de faire affaire avec des entreprises internationales qui n’avaient pas de siège régional dans le royaume d’ici 2024 – une décision largement considérée comme une tentative d’attirer des multinationales à Riyad depuis Dubaï. Le mois dernier, les Émirats arabes unis ont riposté en lançant un plan visant à attirer 150 milliards de dollars d’investissements étrangers au cours des neuf prochaines années et ont réformé leurs programmes de visas pour attirer et retenir les talents étrangers.

Les Émirats arabes unis devraient également apporter 33 milliards de dollars d’investissements à l’Expo 2020 de Dubaï, ainsi qu’une augmentation de 1,5% du PIB, selon les estimations pré-pandémiques d’EY. La même société de conseil a coûté 6,8 milliards de dollars à l’Expo, mais il est trop tôt pour dire si le plus grand événement du Moyen-Orient offrira un retour sur investissement.

“Le retour non financier est très important – du point de vue de la signalisation – montrant au monde que le pays est à nouveau ouvert, nous avons traversé la pandémie et nous sommes de retour aux affaires”, a déclaré Cutis.

L’économie des Émirats arabes unis devrait croître de 2,1% cette année et de 4,2% en 2022, selon la Banque centrale des Émirats arabes unis.

“Les affaires ont été étonnamment robustes”, a ajouté Cutis. “Je nous mettrais dans la catégorie des personnes qui ont émergé du monde post-pandémique du bon côté des choses, donc dans l’ensemble, bravo”, a-t-il déclaré.

Abu Dhabi Global Markets, un centre financier international basé sur l’île d’Al Maryah dans la capitale Abu Dhabi, abrite 3 448 sociétés enregistrées au premier trimestre 2021 et gère plus de 75 milliards de dollars d’actifs, selon le site Web d’ADGM.

Consolidation à venir ?

Cutis a également offert une évaluation franche des marchés des capitaux des Émirats arabes unis, affirmant que la consolidation des trois principales bourses du pays pourrait être envisagée à l’avenir.

“En fin de compte, l’économie et les impératifs d’efficacité l’emportent sur d’autres considérations”, a déclaré Cutis à CNBC à propos de la possibilité de fusionner les trois bourses aux Émirats arabes unis à un moment donné.

La spéculation sur une fusion entre les bourses remonte à une dizaine d’années, la bourse d’Abu Dhabi (ADX) étant en concurrence effective avec le marché financier voisin de Dubaï (DFM) et le Nasdaq Dubaï pour les cotations et les activités de négociation.

Les investisseurs surveillent un écran affichant des informations boursières à la Bourse saoudienne (Tadawul) après le début de l’offre publique initiale (IPO) de Saudi Aramco sur le marché boursier de Riyad, à Riyad, en Arabie saoudite, le 11 décembre 2019.

Tarek Fadlallah, PDG de Nomura Asset Management Middle East, a fait une critique de l’arrangement actuel.

“Les bourses régionales fragmentées, chacune exploitant ses propres systèmes et selon ses propres règles, entravent leur capacité à se développer et à attirer les plus grands investisseurs institutionnels”, a déclaré Fadlallah à CNBC.

« Parmi les bourses régionales, seul le Saudi Tadawul a fait des progrès majeurs qui ont vu le nombre d’inscriptions en flèche, une augmentation constante de la propriété étrangère, le lancement d’un marché secondaire et l’introduction d’une gamme de nouveaux produits, y compris les REIT et les produits dérivés, ” il ajouta.

“En bourse, la taille compte.”

Tadawul d’Arabie saoudite est la plus grande bourse de la région en termes de capitalisation boursière.

Crypto ‘Cowboys’

ADGM se positionne également comme un hub de crypto-monnaie. Le gouvernement des Émirats arabes unis a été l’un des premiers à adopter la technologie blockchain, visant à transformer 50% des transactions gouvernementales en plate-forme blockchain d’ici 2021.

“Je pense qu’à terme, les crypto-monnaies seront plus courantes”, a déclaré Cutis, tout en suggérant également qu’ADGM adoptera une approche prudente dans l’espace. « Je pense que le rôle que doit jouer l’ADGM n’est pas de le diriger, mais de définir un cadre et d’encourager l’innovation, mais en même temps d’être prudent.

ADGM a lancé le premier cadre réglementaire des actifs cryptographiques de la région en 2018, cherchant à faire face aux risques associés aux activités d’actifs cryptographiques, telles que les initiatives de lutte contre le blanchiment d’argent.

“Vous ne voulez pas être si ouvert, que vous encouragez les cow-boys à entrer, qui finissent par arnaquer les gens. Et si vous regardez les statistiques aux États-Unis, il y a eu une quantité considérable d’arnaques”, a déclaré Cutis.