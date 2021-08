Les réfugiés afghans doivent être évacués par le monde entier et pas seulement par le Royaume-Uni, selon les Britanniques | Royaume-Uni | Nouvelles

Les talibans font du porte-à-porte à la recherche de chrétiens

Des scènes de violence émergent d’Afghanistan depuis que le pays est tombé aux mains des talibans la semaine dernière. Des femmes et des enfants ont été attaqués à coups de fouet, de coups de feu et d’objets tranchants, et des militaires qui se rendaient ont été exécutés devant leur domicile, selon des responsables américains. Des foules de milliers de personnes se sont rassemblées à l’aéroport de Kaboul dans l’espoir de s’échapper via des programmes d’évacuation aérienne américains et britanniques.

Une barricade de barbelés se dresse entre le complexe britannique de l’aéroport et les talibans, qui regardent des citoyens désespérés essayer de traverser le chaos et mendier une place à bord d’avions militaires.

Un officier supérieur de l’armée a déclaré à Sky News: “C’était terrible, des femmes jetaient leurs bébés par-dessus le fil de rasoir, demandant aux soldats de les prendre, certaines se sont retrouvées coincées dans le fil.”

Alors que la crise humanitaire se déroule, Boris Johnson prévoit de protéger 5 000 Afghans grâce à la réinstallation cette année et d’aider 15 000 autres au cours des cinq prochaines années.

Mais selon les lecteurs de l’Express, ce chiffre devrait être inférieur et les pays islamiques voisins devraient proposer d’accueillir des réfugiés afghans.

Un énorme 76% des électeurs ont déclaré que le Royaume-Uni devrait accueillir moins que les 20 000 réfugiés afghans proposés au cours des cinq prochaines années, selon un sondage mené auprès de 12 673 personnes entre 14 heures le 18 août et 14 heures le 23 août.

Un lecteur a déclaré : « Il est temps que les pays musulmans fassent preuve de compassion et accueillent ceux qui partagent leur religion !

Bors a ajouté : « Il y a 50 pays musulmans dans le monde, pourquoi est-il laissé à l’Occident de faire tout le travail ?

Des familles inondent les camps de réfugiés pour tenter de fuir la violence des talibans (Image: .)

L’État islamique du Pakistan, qui compte déjà environ trois millions de réfugiés afghans, a scellé sa frontière avec l’Afghanistan, après que le Premier ministre Imran Khan a promis de couper les voies d’accès si les talibans prenaient le contrôle.

L’Iran voisin, qui abrite déjà 780 000 réfugiés afghans, a installé des tentes d’urgence pour un afflux d’évadés, mais prévoit de renvoyer les familles en Afghanistan une fois que les conditions s’amélioreront.

Le Tadjikistan a promis jusqu’à présent le plus de soutien aux pays voisins, car il accueillera jusqu’à 100 000 réfugiés.

La Turquie, un autre pays musulman, renforce sa frontière avec l’Iran pour arrêter une vague d’Afghans en fuite, et le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie ne deviendrait pas “l’entrepôt de réfugiés” de l’Europe.

De même, Emmanuel Macron a déclaré que la France protégerait ceux qui sont en danger tout en se protégeant des “vagues importantes de migrants illégaux”.

L’Inde s’est engagée à évacuer les hindous et les sikhs qui souhaitent venir en Inde, bien que la grande majorité de la population afghane soit musulmane.

Certains lecteurs pensaient que la responsabilité des retombées de la crise afghane incombe aux États-Unis, car la décision du président Joe Biden de retirer des troupes d’Afghanistan a permis aux talibans de prendre le contrôle.

Un lecteur a déclaré : « Les États-Unis ont provoqué cela et devraient faire plus. »

Les États-Unis n’ont pas précisé le nombre de réfugiés qu’ils accueilleront, mais le président Biden a autorisé 364 millions de livres sterling d’un fonds d’urgence pour répondre aux besoins « urgents imprévus » des réfugiés, y compris pour les demandeurs de visa d’immigration spéciaux afghans.

Des documents gouvernementaux dévoilés par Fox News révèlent des plans pour relocaliser 30 000 réfugiés afghans et demandeurs de visa sur des bases militaires à travers le pays au Texas et au Wisconsin.

Un soldat américain tire en l’air alors qu’il monte la garde derrière des barbelés à l’aéroport de Kaboul (Image : .)

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a déclaré que le pays n’accueillerait aucun réfugié afghan, car le pays en a déjà accueilli plus de 40 000 au cours des années précédentes, selon les données de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR.

De même, le président Poutine a déclaré que la Russie n’accepterait pas « que des militants se présentent ici sous le couvert de réfugiés » et n’accepterait donc pas d’évacués.

L’Allemagne, qui compte déjà 148 000 réfugiés afghans – le plus grand nombre d’Europe – en accueillera 10 000 de plus.

L’Ouganda a également accepté d’accueillir 2 000 Afghans alors qu’il compte déjà le plus grand nombre de réfugiés de tous les pays d’Afrique.

Des combattants talibans déposent leurs armes et prient lors des prières islamiques du vendredi à Kaboul (Image : .)

De nombreux lecteurs ont profondément sympathisé avec le sort du peuple afghan, mais ont déclaré que le Royaume-Uni était déjà confronté à trop de problèmes avec sa population actuelle, comme la crise du logement et la pauvreté des enfants.

Un lecteur a déclaré : « Tous nos conseils ont déjà trop de sans-abri et ne peuvent plus héberger d’immigrants.

Un électeur a fait écho: “Je pleure pour eux, mais je pleure aussi pour la chère vieille Angleterre avec ce qui se passe.”

Tandis qu’un autre lecteur a commenté : « Nous devons nous rappeler la taille de notre pays par rapport à beaucoup d’autres.

“Nous devrions en prendre autant que possible en veillant à ce qu’ils ne finissent pas par vivre dans la misère.”