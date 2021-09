Les réfugiés afghans recevront 39,63 £ par semaine pour vivre au Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les 20 000 réfugiés afghans qui doivent se réinstaller au Royaume-Uni recevront une allocation d’État de 5,64 £ par jour. Cet argent, alloué par le gouvernement britannique, devrait couvrir les coûts des produits essentiels tels que la nourriture, les vêtements et les articles de toilette.

Le logement est fourni gratuitement et les options incluront des maisons du conseil que d’autres locataires potentiels ont refusé d’emménager, rapporte MyLondon.

Les réfugiés ne sont pas autorisés à travailler ou à demander des prestations au Royaume-Uni.

Des organisations caritatives ont été appelées pour aider à fournir aux réfugiés des biens de première nécessité, car beaucoup d’entre eux descendent de l’avion d’Afghanistan avec seulement des vêtements sur le dos et aucun élément de base comme des brosses à dents et du savon.

LIRE LA SUITE : Joe Biden EN DIRECT : « Nouvelle crise » alors que des dizaines d’étudiants américains sont bloqués à Kaboul

Le ministère britannique de la Défense a évacué plus de 15 000 personnes d’Afghanistan, dont 8 000 ressortissants afghans, et prévoit d’accepter 20 000 réfugiés afghans à long terme.

Le programme de réinstallation des citoyens afghans du gouvernement britannique visera à permettre à 5 000 Afghans de s’installer au Royaume-Uni la première année et se concentrera sur les femmes, les enfants, ainsi que les minorités religieuses et autres, les plus menacées par les talibans.

Le Royaume-Uni s’est également engagé à réinstaller d’anciens interprètes et d’autres civils employés localement.

Reportage supplémentaire de Finn Byrne.