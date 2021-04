Les réglementations californiennes menacent la vie privée des donneurs ⋆ .

(Luis M / iStock / . Plus)

L’obsession malavisée du gouvernement de l’État de Californie pour «l’argent noir» menace la cause de la philanthropie dans tout le pays.

Juste à temps pour la saison des déclarations de revenus – lorsque de nombreux Américains expliquent combien ils ont donné à des œuvres de bienfaisance – la Cour suprême des États-Unis se saisira d’une affaire en Californie qui pourrait avoir un impact majeur sur les dons de bienfaisance et les personnes qui préfèrent garder leurs activités caritatives, en particulier les dons, confidentielles.

American for Prosperity Foundation c. Rodriquez (anciennement .F c. Becerra) oppose une bête noire du Parti démocrate – une organisation à but non lucratif ayant des liens étroits avec les fondations de la famille Koch – contre le bureau du procureur général de Californie. L’État de Californie veut obliger toutes les organisations à but non lucratif à déclarer les noms de leurs principaux donateurs non seulement à l’IRS, mais au gouvernement de l’État. Cela pourrait avoir des implications importantes qui réduiraient les dons de bienfaisance en général; empiètent sur les libertés d’expression, de religion et d’association des Américains; menacer la capacité des donateurs individuels et des organisations à but non lucratif à mener à bien leur travail; et potentiellement exposer les citoyens à un risque de harcèlement ou pire.

L’État insiste sur le fait qu’il a besoin de ces informations au cas où certaines organisations à but non lucratif et leurs donateurs seraient mêlés à des fraudes ou à d’autres activités criminelles néfastes. Mais les États peuvent déjà faire appel à l’IRS pour obtenir de l’aide dans de tels cas, et le bureau de California AG n’a recherché des informations sur les donateurs que dans moins d’un pour cent de ses enquêtes sur des organismes de bienfaisance – un total de cinq – au cours des dix dernières années. Au lieu de cela, il semble que la vraie motivation derrière les demandes de la Californie est la plus grande croisade libérale contre la soi-disant «argent noir» – une expression que la gauche aime utiliser pour décrire les dons privés destinés à des causes conservatrices.

Bien que ce signalement puisse sembler simple, il a des conséquences graves, d’autant plus que dans le passé, le bureau de California AG a eu la malheureuse habitude de ne pas protéger les informations qu’il exigeait. L’affaire judiciaire – un appel du neuvième circuit qui a confirmé le statut de la Californie – aura probablement aussi des implications du premier amendement. Dans le mémoire amicus de la table ronde sur la philanthropie déposé à l’appui des Américains pour Prosperity Foundation, nous exhortons la Cour à protéger ces droits des Américains, «qui souhaitent garder leurs dons confidentiels pour diverses raisons bonnes et valables, y compris la conviction religieuse, la peur des représailles , les problèmes de confidentialité et éviter les sollicitations indésirables. »

La simple possibilité que les informations des donateurs privés deviennent publiques pourrait avoir un effet dissuasif sur les dons de bienfaisance et est une source de préoccupation pour de nombreux donateurs et organismes de bienfaisance à travers le pays. Cela est particulièrement vrai à l’ère actuelle de la culture de l’annulation, mais cela remonte également à un précédent clé de la Cour établi il y a plus de 60 ans. Dans l’affaire NAACP c. Alabama de 1958, l’organisation de défense des droits civiques craignait que céder à la demande de l’Alabama de rendre publics les noms de ses membres ne les mettrait en danger. À une époque de lynchage, ce n’était pas une mince affaire.

En plus des préoccupations du premier amendement, la publication des noms des donateurs peut causer des dommages collatéraux pour les dons de bienfaisance. Il n’y a aucun moyen de savoir quelle portion des 310 milliards de dollars de dons de bienfaisance faits annuellement – par ceux qui ont détaillé leurs déclarations de revenus – est donnée de façon anonyme. Mais Vanguard Charitable et le National Philanthropic Trust – deux des plus grands gestionnaires de placements de comptes de bienfaisance individuels – rapportent chacun que quatre pour cent de leurs donateurs préfèrent donner de manière anonyme.

Si ces donateurs choisissaient tous de cesser leurs dons – par crainte de représailles personnelles, pour des raisons religieuses ou simplement par modestie – cela pourrait signifier une réduction de 12 milliards de dollars de l’ensemble des dons. Mais cela pourrait sous-estimer le succès de la charité: il n’y a aucun moyen de savoir si les dons anonymes peuvent être plus importants que la moyenne, mais ils pourraient bien l’être.

Considérez l’impact sur la Californie elle-même. Là-bas, le don de bienfaisance moyen est d’environ 5 400 $. Réduire cette moyenne de 4% – soit 216 $ – peut sembler sans conséquence. Mais Feeding America, qui exploite 18 banques alimentaires en Californie, rapporte que le coût moyen d’un repas dans cet État est de 3,28 $. Il est peu probable qu’un fournisseur de produits alimentaires veuille bénéficier d’une réduction globale de ses fonds de 4%. Ou envisagez des services juridiques à but non lucratif qui aident les immigrants à obtenir la citoyenneté ou un statut juridique: une consultation privée de base avec un avocat spécialisé en immigration peut coûter aussi peu que 75 $. Ce type de don pour les services juridiques à but non lucratif peut aider encore plus d’immigrants.

Encore une fois, nous ne pouvons tout simplement pas savoir à quel point un don de bienfaisance serait un succès si ceux qui donnent actuellement de manière anonyme devaient craindre que leurs informations personnelles soient rendues publiques. La possibilité que leurs dons soient excessivement généreux pourrait bien signifier que l’impact sur la charité serait disproportionné.

Et dans quel but cette liste d’organisations soutenues par la soi-disant monnaie noire sera-t-elle révélée? Jugons les organisations par leurs activités ou leurs arguments, plutôt que par des affirmations non fondées selon lesquelles elles sont contrôlées par des maîtres de marionnettes.

Les risques potentiels pour la vie privée liés à la divulgation des noms et adresses des donateurs augmentent le risque que les Américains soient ciblés et harcelés en raison de leurs croyances et valeurs personnelles. Cela est arrivé aux groupes conservateurs et libéraux. Protégeons le droit de chaque Américain de donner librement et en privé afin de protéger la charité américaine dans son ensemble.