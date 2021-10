Les réglementations cryptographiques pour les banques espagnoles pourraient être inutiles

Les banques espagnoles se préparent pour les prochaines réglementations cryptographiques. Mais conformément à la réglementation, la Banque d’Espagne doit d’abord dresser une liste de fournisseurs de services d’actifs virtuels d’ici le 29 octobre. Or, cela ne serait naturellement pas un défi majeur en soi, mais pour la nature factice de l’ensemble de la situation.

Les banques espagnoles confrontées à l’incertitude alors qu’elles se précipitent pour se conformer aux réglementations cryptographiques

Dans le sillage des récentes réglementations cryptographiques, les banques espagnoles qui ont intérêt à proposer des services de crypto-monnaie directement à leurs clients, commencent à prendre des dispositions pour se conformer aux réglementations à venir. Cependant, la plupart de ces institutions financières ne savent toujours pas si elles doivent même présenter une demande.

Pour commencer, les banques sont déjà en conformité avec d’autres lois anti-blanchiment. Aujourd’hui, tout comme ces banques, de nombreux experts croient fermement que se ré-enregistrer serait une pure perte de temps.

En plus de la confusion qui régnait déjà, la Banque d’Espagne n’a pas non plus été à la hauteur de son annonce précédente – de publier les documents et les instructions pour les parties intéressées dans le prochain registre. Cela a encore accru les incertitudes de ces banques alors qu’elles attendent de savoir si elles doivent s’inscrire à nouveau en vertu des lois applicables.

Certaines banques espagnoles n’attendent pas

Certaines des banques opérant en Espagne sont impatientes de commencer leurs transactions liées à la cryptographie. BBVA ayant déjà établi un actif cryptographique commercial en Suisse, comme l’a rapporté Coingape. Il y a aussi Caixabank, une autre banque qui, en partenariat avec Onyze, lance un programme pilote proposant des services de cryptographie.

Que peuvent faire les banques dans cette situation

En toute honnêteté, cela n’a vraiment pas beaucoup de sens pour ces banques d’avoir à passer par toutes les exigences imposées par la norme de réglementation de la cryptographie. Et vu qu’aucun document ou instruction clair n’a été émis par les régulateurs, ce n’est vraiment pas nécessaire à mon avis. Cependant, pour éviter les complications qui pourraient survenir à l’avenir en offrant des services de cryptographie, il est conseillé aux banques de modifier leurs politiques et lois en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

