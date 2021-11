Les réglementations étendues de la Formule 1 ont «brisé l’esprit combatif»

Jacky Ickx, huit fois vainqueur du Grand Prix, se dit frustré par le règlement de la Formule 1 qui traite les accidents comme des «accidents de la circulation».

Le championnat de cette année a vu les commissaires de Formule 1 souvent critiqués pour ne pas avoir autorisé les pilotes à courir, et pourtant quand ils l’ont fait, comme au Brésil, ils ont également été fustigés pour leurs choix.

Ce n’est pas une tâche facile car, comme l’a souvent dit le directeur de course de F1, Michael Masi, chaque incident doit être jugé sur ses mérites.

Cela a conduit à des appels à la limite, et des appels qui ont souvent divisé l’opinion publique.

L’ancien pilote de F1 Ickx estime que les règles sont allées trop loin car la Formule 1 est un sport dans lequel les pilotes ont « librement accepté » de se battre à « 300 km/h et plus ».

« Personnellement, je suis frustré par la Formule 1, et en particulier par les règles actuelles de ce qui devrait être, pour moi, philosophiquement parlant, un combat », a-t-il déclaré à l’édition française de Motorsport.com.

« C’est une bataille entre des hommes qui assument un risque librement consenti. Et des hommes qui se battent à 300 km/h et plus.

« Le déroulement des épreuves est arbitré par des gens qui ont certainement de bonnes intentions mais qui, à mon avis, et peut-être je me trompe mais, à part l’un d’eux à chaque course, sont des gens qui n’ont jamais conduit de voitures de course.

« Je ne suis pas sûr qu’on puisse, en termes d’épreuve, de déroulement de la course, au nom d’une sécurité renforcée, traiter le Grand Prix comme un accident de la circulation.

« Nous avons brisé l’élan essentiel de la course, la combativité et la nature même de ce sport et de ces pilotes, par une succession de pénalités et d’amendes. «

Les règles de course ne sont pas les seules réglementations avec lesquelles le joueur de 76 ans, qui a terminé deux fois deuxième du championnat du monde de Formule 1, n’est pas d’accord.

Le leader du championnat, Max Verstappen, a reçu 50 000 € pour avoir touché et examiné l’aileron arrière de son rival pour le titre Lewis Hamilton dans le parc fermé après s’être qualifié pour le Grand Prix de Sao Paulo.

Plus tard ce même week-end, Hamilton a reçu une amende de 5 000 €, avec une autre suspension de 20 000 € pour 2022, pour une brèche de ceinture de sécurité ayant desserré sa ceinture sur son tour après avoir remporté la course.

« Je trouve ahurissant qu’on ose sanctionner une amende de 50 000 €, oser le faire pour avoir mis le doigt sur le becquet de la voiture de son adversaire », a déclaré Ickx.

« Je trouve ahurissant que vous osiez infliger une amende de 25 000 € à Hamilton pour avoir décroché sa ceinture avant de revenir au stand pour porter le drapeau brésilien en l’honneur de Senna.

«Ça ne marche pas, il n’y a pas la joie de la victoire. Il n’y a que des contraintes qui, pour moi, sont inexplicables.

Il estime que les règles étendues de la Formule 1 nuisent au sport.

« Pourquoi y a-t-il un tel succès aujourd’hui en MotoGP ? » Ickx ajouté. « Il y a encore la liberté, il y a des hommes qui s’apprécient, qui sont heureux de se voir, qui ont pris le risque de tomber, qui n’ont pas peur d’attendre la remise des trophées.

« Quel enthousiasme pour le public ! Quel enthousiasme de voir les champions qui n’ont pas peur du burn-out avec leur machine, qui n’ont pas peur de faire des wheelings, qui n’ont pas peur de s’arrêter ici et là.

« Je souffre de me voir si loin du plaisir de cette communion avec le public. Même public qui a ses supporters, qui est la base même de notre sport.

« Valentino [Rossi] c’est 25 ans de bonheur, quoi, d’enthousiasme, de fantaisie. La fantaisie existe-t-elle encore en Formule 1 ? «