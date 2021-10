Fernando Alonso a déclaré que l’application par les stewards des règles de limitation de piste de la Formule 1 était «aléatoire» lors du Grand Prix des États-Unis.

Le pilote Alpine a été impliqué dans trois rangées sur les limites de la piste impliquant les pilotes Alfa Romeo. Il s’est plaint à plusieurs reprises à la radio après avoir été dépassé par Kimi Raikkonen, qui a raté le premier virage et a été autorisé à conserver la position.

Plus tard dans la course, on a dit à Alonso de donner une place à Antonio Giovinazzi après avoir couru à côté. Dans un autre incident, le conducteur d’Alfa Romeo a reçu l’ordre de faire de même après son départ.

« C’était des batailles normales mais les règles sont un peu aléatoires », a déclaré Alonso après la course.

Une conversation entre son équipe et le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi au sujet de l’incident de Raikkonen a été diffusée lors de la diffusion de la course. Cependant, Alonso, qui a critiqué les décisions des stewards plus tôt cette année, a déclaré qu’il n’était pas intéressé à en discuter davantage.

« C’est comme ça, dit-il. « Malheureusement pour les fans en Amérique, ils ont vu un spectacle qu’ils ne méritaient pas. »

La piste d’Alonso limite les incidents à Austin

Raikkonen a dépassé Alonso à l’extérieur du premier virage au 16e tour. La paire a pris contact et Raikkonen a couru jusqu’au deuxième tour. Alonso s’est immédiatement plaint que son rival avait pris l’avantage sur le circuit.

« Raikkonen m’a dépassé à l’extérieur du premier virage, j’ai besoin de la position rapidement », a-t-il déclaré. Plusieurs tours se sont écoulés sans réponse, après quoi il a répété « J’ai besoin de la position rapidement, que font-ils ? »

« Ils étudient la question », a déclaré son ingénieur de course Karel Loos. « Il n’y a rien à regarder, » répondit Alonso.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Les stewards ont donné raison à Raikkonen, au grand dam d’Alonso. « D’accord, mon pote, apparemment, c’est autorisé », a déclaré Loos. « Aucune autre mesure. Nous devons le mettre sur la bonne voie. »

« D’accord, allons-y sur la piste », a répondu Alonso. « Putain de règles. C’est clair. »

Quelques tours plus tard, Alonso se retrouve dans une bataille pour la position avec l’autre Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi. Il a plongé à l’intérieur de son rival au virage 12, a couru bien large et a conservé la position après avoir rejoint la piste. Giovinazzi s’est plaint du déménagement d’Alonso à la radio.

Le pilote Alpine estimant clairement que l’absence de pénalité pour Raikkonen démontrait qu’il devrait être autorisé à conserver son poste, le directeur sportif de l’équipe, Alan Permane, a soulevé la question avec le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi, qui a clairement indiqué qu’il n’était pas d’accord.

PermaneAlors Michael puis-je juste confirmer que nous pouvons dépasser hors de la piste si nous contournons l’extérieur d’une autre voiture, ouais ?AlonsoNon, tu ne peux pas dépasser hors de la piste. , ça ne va pas.PermaneMais ça va pour Raikkonen ?AlonsoNon, ça ne va pour personne.

Peu de temps après, on a conseillé à Alonso de rendre la position qu’il avait acquise. « On nous a demandé de rendre la place à Giovinazzi ou nous obtiendrons une pénalité de cinq secondes », a déclaré Loos.

Alonso a insisté pour commencer, essayant apparemment de prendre suffisamment d’avance sur son rival pour que la pénalité ne lui coûte pas une position lorsqu’il s’est arrêté.

« Pour le moment, nous avons 2,4 secondes d’avance sur Giovinazzi », lui a dit Loos plus tard. « Il nous en faut cinq avant l’arrêt.

« Fernando, nous aimerions le rendre, s’il vous plaît », a ensuite ajouté Loos. « D’accord », a répondu Alonso, et le poste a été abandonné.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Il a finalement repassé Giovinazzi, mais non sans une nouvelle controverse sur les limites de la piste. Encore une fois, Alonso a dépassé son rival au virage 12, mais cette fois Giovinazzi est sorti large et est resté devant.

« Je suppose qu’il doit me rendre ? » a déclaré Alonso sur sa radio. « Pour la même chose. Il était à l’extérieur du même coin.

« Il était à l’extérieur du virage 12 », a insisté Alonso. Cette fois, on a dit à Giovinazzi de céder la place. « On lui a dit de le donner », a confirmé Loos.

Grand Prix des États-Unis 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des États-Unis 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :