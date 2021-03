Les règles cardinales pour être ajouté en toute sécurité aux listes de lecture Spotify

Les avantages potentiels pour la carrière de l’obtention de placements sur des listes de lecture Spotify très convoitées sont plus grands que jamais, tout comme les pièges associés à la consultation de tiers peu fiables pour obtenir des flux rapides. Dans cet esprit, nous nous sommes associés à Playlist Streams pour aider les artistes et les labels indépendants à trouver comment ajouter en toute sécurité leur travail aux playlists Spotify.

Quelques jours à peine après 2021, des milliers d’artistes indépendants ont reçu une mauvaise surprise lorsque leur musique a été supprimée de Spotify en raison de violations présumées de flux artificiels. La purge rapide et inattendue a affecté des centaines de milliers de pistes, et plus de quelques créateurs ont déploré publiquement de perdre l’accès aux plus de 345 millions d’utilisateurs de la plate-forme.

Tout aussi important, une partie substantielle des artistes touchés ont nié avoir utilisé un service interdit pour gonfler le total de leur flux – pour se rendre compte, en y regardant de plus près, qu’eux-mêmes et / ou leur équipe avaient exploité une entreprise ou une personne non fiable à la recherche de Succès.

L’épisode malheureux a souligné l’importance de travailler exclusivement avec des fournisseurs de services de confiance, en particulier en ce qui concerne les listes de lecture Spotify – un point sur lequel PlaylistStreams, l’un des principaux moteurs des placements de listes de lecture organiques, a longtemps souligné. En plus de préparer le terrain pour un engagement authentique des fans et une croissance de carrière, les entreprises de promotion de la musique au-dessus de la carte protègent les créateurs contre les démantèlements inattendus et les obstacles professionnels débilitants.

PlaylistStreams a alimenté le succès de la plate-forme de streaming pour une gamme d’artistes à succès sur une période de plusieurs années – ils n’ont donc pas été surpris de voir la récente purge de Spotify. Mais comment un artiste ou un label peut-il s’assurer que la promotion de la playlist ne sera pas pénalisée par Spotify (ou d’autres plateformes)?

Pour répondre à cette question, nous avons demandé à PlaylistStreams de nous aider à répertorier les règles cardinales pour une intégration en toute sécurité dans les listes de lecture Spotify. Continuer à lire.

1. Tout ce qui semble trop bon ou pas cher pour être vrai est trop bon ou bon marché pour être vrai

Toute offre de placement de listes de lecture Spotify qui semble trop bonne et / ou bon marché pour être vraie l’est probablement – ce qui signifie que les créateurs qui utilisent un tel service risquent de perdre un peu d’argent à l’avance et, plus urgent, de rencontrer des obstacles de carrière sur toute la ligne.

Il serait sage de renoncer à acheter un nombre extrême de flux pour 5 $, par exemple; en cas de doute, désinscrivez-vous. Les flux vides et pilotés par les robots sont moins chers (et plus faciles à produire) que l’engagement réel des fans, et il va sans dire qu’ils comportent des risques considérables et aucun des avantages potentiels qui viennent avec un réel intérêt.

«Avec le temps, les gens se rendront compte qu’il n’y a pas de raccourcis vers le succès. Vous devez faire le travail », a déclaré le fondateur de PlaylistStreams, Nigel Sparkes, à Digital Music News. «C’est un fan à la fois.»

2. Évitez les services impliquant des robots ou des interactions non humaines

S’appuyant sur ce point, les services de listes de lecture impliquant des bots et / ou une interaction non humaine comportent beaucoup de risques et peu d’avantages. En fin de compte, ce sont les fans qui soutiennent la musique, alors que les placements de listes de lecture peu recommandables et les fausses pièces de théâtre sont uniquement capables de faire interdire les morceaux des principales plateformes et de ternir la réputation des artistes.

Dans ce contexte, PlaylistStreams s’efforce d’éliminer les listes de lecture mises en bouteille, en veillant à ce que chaque liste de lecture de son réseau soit réelle, organique et alimentée à la fois par un conservateur engagé et des fans dévoués.

3. Si un service ne semble pas légitime, il ne l’est probablement pas

Les services de playlist Spotify qui ne semblent pas légitimes ne le sont probablement pas. Des interfaces mal conçues, l’absence d’options de support client et, peut-être plus particulièrement, le manque d’explication sur le fonctionnement de la plate-forme en question sont des indications révélatrices d’opérations non dignes de confiance.

N’hésitez pas à poser une multitude de questions lors de la sélection d’un service de placement de listes de lecture, y compris des demandes clés telles que « Vérifiez-vous personnellement les listes de lecture? » et « Y a-t-il un humain et / ou une équipe analysant et plaçant les pistes, par opposition à un algorithme? »

4. S’il y a même une chance qu’un service de liste de lecture ne soit pas légitime, ne prenez pas le risque

En remarquant le moindre signe qu’un service de playlist n’est pas légitime, il est préférable d’éviter le risque et de rechercher une option plus appropriée – en particulier parce qu’il est plus facile de se concentrer sur les avantages promis par les services (flux et fans) que de le faire. évaluer objectivement leurs inconvénients potentiels.

Comme c’est le cas pour de nombreux composants de l’industrie de la musique – de la signature de contrats à l’optimisation des métadonnées et bien plus encore – il vaut mieux prévenir que guérir.

5. Si une chanson ne gagne pas en traction, elle pourrait ne pas convenir aux services de liste de lecture

Certaines pistes sont intrinsèquement bien adaptées aux services de playlist (et au succès de diffusion en continu), tandis que d’autres chansons, pour des raisons impliquant tout, du timing au style, ne parviendront pas à obtenir des résultats à partir des placements. Cette possibilité est un sous-produit naturel de la promotion de listes de lecture organiques qui mérite d’être prise en compte dès le départ.

«Nous mettons votre musique devant de vraies personnes – elles vont aimer le morceau ou pas», a déclaré Sparkes sans détour à DMN.

Pour être sûr, PlaylistStreams analyse chaque chanson qu’il reçoit – et transmet respectueusement ceux qui, selon lui, n’ont pas un chemin clair vers la proéminence à travers une campagne. Cependant, lorsque l’entreprise accepte une piste, ses responsables de compte utilisent une stratégie de playlist personnalisée pour trouver des mixs organisés par des personnes qui sont enthousiastes à l’idée d’ajouter le travail à leur playlist.

Cette excitation, à son tour, peut être transférée aux abonnés de la playlist et stimuler encore des emplacements supplémentaires. «Nous avons vu nos clients passer de 10 listes de lecture à plus de 400 listes de lecture en utilisant notre stratégie organique», a ajouté Sparkes.

6. 20 000 flux de nuit représentent généralement un moyen rapide d’être banni – pas une opportunité

Les services de listes de lecture qui offrent 20000 flux (ou plus) pendant la nuit, probablement pour un prix irréaliste, représentent généralement un moyen rapide d’être banni de Spotify – pas une opportunité de promouvoir efficacement la musique.

La seule exception à la règle, bien sûr, est lorsque le service est légitime et ses auditeurs sont organiques. Gardez à l’esprit, cependant, que ce type de livraison à haut volume aura un prix élevé, car les robots sont bon marché à mobiliser et les fans potentiels ne le sont pas.

7. Concentrez-vous toujours sur les vrais fans organiques

Les vrais fans organiques devraient être le seul objectif des artistes en ce qui concerne les services de playlist Spotify. Les jeux dirigés par des robots sont faciles et peu coûteux à trouver, mais ils sont exempts de résultats réels et sont incapables de susciter un véritable intérêt des fans.

Il n’est pas difficile (ou rare) pour un grand nombre de flux potentiels d’attirer l’attention d’un artiste, mais ces pièces artificielles ne peuvent pas utiliser les médias sociaux, acheter de la marchandise ou assister à des concerts. De l’autre côté de la médaille, une croissance organique modeste a le potentiel d’atteindre toutes sortes de supporters potentiels et d’ouvrir la voie à des réalisations de carrière à l’avenir.

8. Si vous êtes signalé, il y a peu de recours – il est donc préférable de s’en tenir aux services légitimes

Comme mentionné initialement, les pièges associés à (même involontairement) l’utilisation d’un service de playlist Spotify non fiable et piloté par les robots sont plus importants que jamais. À toutes fins utiles, Spotify est le juge, le jury et le bourreau, supprimant l’intégralité des chansons d’un artiste – pas seulement celles qui ont été enrichies – lorsque des pièces manipulées sont découvertes.

Augmentant encore les enjeux, les artistes n’ont plus la possibilité de lutter contre les fausses allégations et les suppressions de musique, qui passent désormais directement par les distributeurs. Et même si cela ne nécessite pas de renoncer aux services de playlist, cela signifie que les créateurs doivent être sûrs de la fiabilité d’un service dès le départ.

À condition qu’un service de liste de lecture Spotify coche toutes les cases et met l’accent sur les jeux réels, vérifiables et organiques, il n’y a aucune raison pour que les artistes retardent leur préparation pour réussir dans le paysage musical actuel axé sur le streaming.

