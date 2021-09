Les règles changent, ce qui a créé une guerre d’enchères pour les derniers sièges de F1 en 2022 · .

L’annonce de la retraite de Kimi Raikkonen a déclenché une série d’événements extraordinaires qui verront son compatriote Valtteri Bottas transféré à Alfa Romeo en tant que remplaçant, laissant à son tour de la place à Mercedes pour promouvoir George Russell de Williams – avec sa place prise par le rapatrié Alexander Albon, temporairement publié par Red Bull pour prendre le poste avec l’équipe propulsée par Mercedes. Des annonces à cet effet sont attendues prochainement.

Mais la lutte pour les deuxièmes sièges chez Williams et Sauber concentre actuellement l’esprit de la plupart des chefs d’équipe. Une guerre d’enchères est en cours, avec les meilleurs payeurs susceptibles d’obtenir le feu vert, et deux équipes indépendantes marquant pour une fois aux dépens des majors, qui ont une offre excédentaire de moteurs de développement prometteurs et nulle part pour les accueillir.

Mercedes a Nyck de Vries sous contrat, Renault a trois pilotes bouillonnants – Guanyu Zhou, Oscar Piastri et Christian Lundgaard – tandis que Red Bull a tout un tas de jeunes prometteurs, notamment Albon, Dennis Hauger, Jüri Vips et Liam Lawson. Ferrari a Callum Illot dans ses livres, plus Antonio Giovinazzi et Mick Schumacher déjà placés avec des équipes de F1.

Analyse : Alpine a « trop » de juniors F1, mais ont-ils une solution 2022 ?On pourrait faire valoir que n’importe lequel d’entre eux mérite un siège en F1, à des degrés divers. Mais 11 pilotes sur deux sièges est une impossibilité mathématique. Le problème est aggravé par le fait que Mercedes ne bénéficie plus de la relation chaleureuse qu’elle entretenait avec la famille Williams après la vente de l’équipe au groupe d’investisseurs endurcis Dorilton, tandis que Renault n’a pas d’alliés en F1. Certes, Red Bull a quatre sièges dans deux équipes, mais a sept pilotes en compétition en F2 et F3.

Ferrari détenait traditionnellement des options sur un siège chez Sauber, qui dirige Alfa Romeo, d’où le placement de Giovinazzi via ce dernier. Mais la relation entre les deux constructeurs automobiles italiens est plus éloignée maintenant que Ferrari est une entité cotée et Alfa Romeo fait partie de l’écurie Stellantis, n’ayant en commun que le président John Elkann. De plus, les propriétaires milliardaires de Sauber sont en phase de récupération, ayant investi des dizaines de millions de dollars dans la mise à niveau de l’équipe.

Par conséquent, les chefs d’équipe, qui ont dépensé de petites fortunes pour développer ces talents, sont confrontés à deux choix : les confier à des équipes indépendantes sur des options de rétention ou les larguer aux étapes les plus prometteuses de leur carrière.

Cependant, ces patrons n’ont qu’eux-mêmes à blâmer après avoir collectivement exclu toutes les équipes entrantes en insistant sur un paiement anti-dilution de 200 millions de dollars à l’entrée, à partager entre les 10 équipes existantes. Dans le processus, ils ont fermé la porte à au moins deux, probablement quatre sièges, et les pilotes de développement en paient le prix.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a défendu la restriction d’entrée vendredi à Zandvoort lorsque . lui a demandé sa position sur la question, mais a reconnu que le système devait changer.

La F1 a besoin de plus d’équipes, déclare Horner.

“Mais je suis d’accord, nous devons nous assurer que les jeunes pilotes talentueux ont la possibilité de monter. Ce à quoi j’ai toujours été favorable n’était pas seulement de rendre obligatoire [first practice] séances [for young drivers] mais en ajoutant une course ou deux où ces jeunes pilotes doivent courir et faire partie, par exemple, du championnat des constructeurs », a-t-il déclaré, ajoutant que les troisièmes voitures inscrites uniquement pour les recrues devraient être envisagées.

Cependant, l’homologue de Wolff chez Red Bull Christian Horner pense qu’il manque “probablement une équipe ou deux à la F1”.

“Il y a une pléthore de jeunes en Formule 2 qui méritent une opportunité et il n’y a tout simplement pas les sièges pour le moment”, a-t-il expliqué, “donc vous attendez qu’un Kimi prenne sa retraite pour ouvrir un siège pour un jeune quelque part en bas de la chaîne pour entrer.

“Vous avez ce problème séculaire que dès que vous commencez à diviser le gâteau entre plus de membres, il se dilue et il y aura donc des réticences à le faire, d’où le sujet de la troisième voiture.”

Pourquoi, cependant, restreindre la “franchise” aux 10 équipes existantes, pas 12 ? Quant aux voitures FP1 et troisièmes, ces concepts ont été envisagés et rejetés il y a près d’une décennie. Avec au moins deux nouveaux venus prêts à entrer en F1 à condition que les frais de 200 millions de dollars soient supprimés, la solution semble évidente. De plus, cela pourrait potentiellement faire économiser aux grandes équipes une fortune en frais de « payer le pilote » aux rivaux.

L’affaire est encore compliquée par le désir de la F1 d’un plus large éventail de nationalités. Ainsi un pilote comme Zhou est plus recherché par le détenteur des droits commerciaux que disons, de Vries ou Leclerc, tout simplement parce que leurs drapeaux sont déjà représentés en F1, alors qu’aucun pilote chinois n’a encore commencé un grand prix alors que le pays est le territoire de prédilection pour le sport et le promoteur de la course payant l’un de ses frais d’hébergement les plus élevés. Ainsi, Zhou bénéficie du soutien tacite de la F1.

Analyse : Pas de nouvelles équipes avant 2026 ? Le coût probable du «fonds anti-dilution» de 200 millions de dollars de la F1L’essentiel est que les deuxièmes sièges sont désormais un produit recherché, Alfa Romeo et Williams étant capables de «mettre aux enchères» un lecteur. Cependant, il ne s’agit pas de gagner le plus offrant, mais de faire les sommes : les revenus attendus du sponsor qu’un pilote peut générer via son profil plus tout ce que son bienfaiteur fournit en espèces et/ou en nature, plus le prix en argent attendu que le pilote pourrait offrir via les résultats est égal à l’entraînement. Un calcul complexe…

Ainsi, cela peut prendre un certain temps avant que les derniers sièges restants ne soient pourvus, car les équipes indépendantes sont suffisamment intelligentes pour en tenir plus, tandis que les grandes équipes sont confrontées à une période de renouvellement de contrat. Tout cela signifie que les chauffeurs payants tels que Nicholas Latifi et Nikita Mazepin, dont les familles s’assurent auprès de leurs chauffeurs via leurs sociétés, ne sont pas assurés d’avoir une place pour l’année prochaine à moins qu’ils n’entrent dans une inévitable guerre d’enchères.

L’argent intelligent revient à Zhou et de Vries à trouver des sièges pour les raisons décrites, tandis que les autres attendent la retraite de certains ou d’autres conducteurs seniors ou espèrent que la grille s’étendra dans un avenir très proche. En attendant, la F1 court le risque de rater une nouvelle récolte de pilotes talentueux, principalement en raison de la redevance « anti-dilution » myope.

