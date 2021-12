Les règles d’achat de Covid Plan B changent – toutes les restrictions jusqu’à présent | Royaume-Uni | Nouvelles

Alors que les cas de coronavirus continuent d’augmenter à travers le pays et que des restrictions plus strictes sont introduites pour limiter la propagation de la variante Omicron, beaucoup se demandent si le Premier ministre sera contraint de changer de stratégie et d’adopter le « plan B ». Voici tout ce que nous savons sur le Plan B et ce qu’il signifiera pour les commerces et les entreprises.

Les rapports indiquent que le gouvernement pourrait envisager de mettre en œuvre sa stratégie de « Plan B » pour réduire le risque de transmission de Covid dès demain, jeudi 9 décembre.

Le gouvernement suit actuellement le «plan A», tel qu’il a été présenté par Boris Johnson en septembre, dans l’optique de contrôler la propagation du coronavirus et de minimiser la pression sur le NHS cet hiver.

Dans une déclaration qui devrait arriver à 18 heures ce soir, Boris Johnson pourrait annoncer de nouvelles règles connues sous le nom de » Plan B «

Les actions clés du Plan A ont été de :

Offrir des rappels de vaccins aux personnes plus âgées et cliniquement vulnérablesVacciner les jeunes enfantsEncourager les masques faciaux à l’intérieurEncourager la socialisation à l’extérieur dans la mesure du possible, et sinon garder les espaces intérieurs bien ventilés en ouvrant les fenêtres et les portesVaccins contre la grippe offerts au plus grand nombre de personnes possibleContinuer le programme de test et de traçabilité

Malgré ces mesures, le pays est confronté à une augmentation des cas de coronavirus et de nouveaux cas de la variante Omicron.

Le gouvernement a déjà commencé à introduire de nouvelles règles pour freiner l’augmentation des cas, notamment en rendant à nouveau le couvre-visage obligatoire dans les transports publics et dans les magasins.

Afin d’arrêter la propagation d’Omicron, le gouvernement a introduit de nouvelles restrictions sur les voyages : ajouter 11 pays à la liste rouge et faire en sorte que tous les voyageurs arrivant au Royaume-Uni présentent un test de coronavirus négatif.

Jusqu’à présent, le gouvernement a évité de basculer sa stratégie vers le plan B, mais des rapports suggèrent que cela pourrait changer dans les prochains jours.

Qu’est-ce que le plan B ?

En septembre, une déclaration de Downing Street a déclaré: «Comme le Premier ministre l’a également indiqué, l’automne et l’hiver pourraient poser de nouveaux défis et il est difficile de prédire avec certitude la trajectoire du virus.

« Donc, comme le public s’y attend, il y aura une gamme de mesures » Plan B « à l’étude pour aider à contrôler la transmission du virus tout en minimisant les dommages économiques et sociaux. »

Downing Street répertorie les mesures du plan B comme suit :

Introduction obligatoire du vaccin uniquement Certification de statut Covid dans certains contextes plus risqués. Obliger légalement le couvre-visage dans certains contextes, tels que les transports en commun et les magasins. Communiquer clairement et d’urgence au public si le niveau de risque augmente.

Le gouvernement a également déclaré qu’il envisagerait de demander aux employés de travailler à domicile, bien qu' »une décision finale à ce sujet soit prise à ce moment-là, en fonction des dernières données – reconnaissant les perturbations supplémentaires que cela cause aux particuliers et aux entreprises ».

En ce qui concerne les magasins, si de nombreux employés sont contactés par test and trace, ou doivent s’absenter pour cause de maladie, cela pourrait entraîner des pénuries de personnel et donc des fermetures.

De nombreux magasins proposent un désinfectant pour les mains aux clients à leur arrivée, ce qui peut devenir encore plus courant.

Les clients peuvent devoir s’enregistrer à l’aide de l’application NHS COVID-19, ou présenter une preuve de leur vaccin ou un test Covid négatif, si les magasins adoptent le NHS COVID Pass.

Comme le gouvernement n’a pas encore confirmé s’il passe aux restrictions du plan B, nous pouvons nous attendre à des directives plus détaillées sur toute nouvelle restriction possible.