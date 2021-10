Les règles de confidentialité d’Apple sont responsables de la croissance trimestrielle inférieure aux attentes de Facebook, déclare Zuckerberg

Les règles de confidentialité d’Apple « affectent négativement » Facebook et ses activités, a affirmé le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, lors de son dernier appel de résultats.



À titre de rappel rapide, à partir d’iOS 14.5 et de toutes les versions plus récentes d’iOS et d’iPadOS, Apple exige que les applications demandent l’autorisation des utilisateurs pour les suivre sur d’autres applications et sites Web. Dans le cadre du cadre de transparence du suivi des applications (ATT), la dernière modification donne aux utilisateurs le choix s’ils souhaitent être suivis à des fins publicitaires ou à d’autres fins.

Dans les semaines qui ont précédé le lancement d’ATT, Facebook a exprimé son mécontentement face au changement, le décrivant explicitement comme défavorable aux petites entreprises qui utilisent sa plate-forme pour cibler les clients. Lorsque les utilisateurs refusent le suivi, Facebook et d’autres fournisseurs de publicité disposent de moins de données pour la publicité ciblée, peut-être, dans un exemple fourni par Facebook, ce qui rend plus difficile pour les entreprises locales de cibler les publicités sur des clients potentiels à proximité.

Poursuivant sa campagne anti-Apple sur les règles de confidentialité, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, n’a pas tardé à blâmer Apple pour la croissance plus faible que prévu de son entreprise au troisième trimestre de l’année. En donnant le coup d’envoi de l’appel aux résultats, Zuckerberg a déclaré qu’Apple « affectait négativement » Facebook, mais qu’il pensait que la société serait en mesure de « naviguer » les défis qu’Apple présente grâce à ses investissements à long terme.

Comme prévu, nous avons connu des vents contraires au niveau des revenus ce trimestre, notamment en raison des changements d’Apple qui affectent non seulement notre activité, mais également des millions de petites entreprises dans une période déjà difficile pour elles dans l’économie. Sheryl et Dave en parleront plus tard, mais en fin de compte, nous nous attendons à ce que nous soyons en mesure de surmonter ces vents contraires au fil du temps grâce aux investissements que nous réalisons déjà aujourd’hui.

Bien que Zuckerberg et l’équipe de direction de Facebook tiennent les changements d’Apple pour responsables des performances de ce trimestre, cela peut également être un atout. Zuckerberg a déclaré dans le passé qu’ATT pourrait finalement aider Facebook, et c’est un sentiment qu’il a de nouveau répété lors de l’appel du gain.

Les changements d’Apple, selon Zuckerberg, rendent « le commerce électronique et l’acquisition de clients moins efficaces sur le Web ». Néanmoins, Facebook pourrait bénéficier d’une efficacité moindre, car « les solutions permettant aux entreprises de s’installer directement dans nos applications deviendront de plus en plus attrayantes », a ajouté Zuckerberg.

La directrice des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg, a également critiqué Apple et ses règles de confidentialité, allant jusqu’à affirmer que les nouvelles règles ont un impact négatif sur Facebook tout en profitant à la propre activité publicitaire d’Apple.

Nous avons été ouverts sur le fait qu’il y avait des vents contraires à venir – et nous l’avons vécu au troisième trimestre. Le plus important est l’impact des changements apportés à iOS14 par Apple, qui ont également créé des obstacles pour d’autres dans l’industrie, des défis majeurs pour les petites entreprises et ont favorisé la propre activité publicitaire d’Apple.

Bien que Facebook soit confronté à une avalanche de pressions au milieu de documents internes divulgués et d’un examen minutieux, Sandberg a pointé du doigt Apple pour les performances médiocres de Facebook ce trimestre. « Dans l’ensemble, sans les changements apportés à iOS 14 par Apple, nous aurions connu une croissance positive des revenus d’un trimestre à l’autre », a déclaré Sandberg.

Un document faisant partie d’une mine de documents internes divulgués à la presse cette semaine indique que Facebook est de plus en plus préoccupé par la démographie des jeunes sur sa plate-forme. Plus précisément, Facebook souhaite prendre des mesures supplémentaires pour rendre sa plate-forme plus attrayante pour les jeunes utilisateurs, une partie de l’audience en ligne qui se détourne de plus en plus de Facebook, selon des documents divulgués par l’entreprise.

Un domaine dans lequel Facebook espère obtenir un look plus attrayant pour les jeunes utilisateurs est de les éloigner de la plate-forme iMessage d’Apple. Zuckerberg a déclaré lors de l’appel sur les résultats qu’iMessage « gagnait en popularité », posant potentiellement un risque pour certaines des plates-formes de messagerie de Facebook, telles que Messenger.

Apple a maintes fois défendu la transparence du suivi des applications, affirmant qu’il voulait simplement donner aux utilisateurs le choix d’être suivis ou non. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube après le lancement d’ATT, Apple a déclaré que « certaines applications contiennent des trackers intégrés qui prennent plus de données qu’il n’en faut. Les partager avec des tiers, comme des annonceurs et des courtiers en données… Cela s’est produit à votre insu ou sans votre permission. Vos informations sont à vendre. Vous êtes devenu le produit. »

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a également parlé de Facebook dans le passé. Lors d’un discours prononcé lors d’une conférence sur la protection de la vie privée plus tôt dans l’année, Cook a laissé entendre que des plateformes telles que Facebook conduisaient à la polarisation et à la violence. « Si une entreprise est fondée sur des utilisateurs trompeurs, sur l’exploitation de données, sur des choix qui n’en sont pas du tout, alors elle ne mérite pas nos éloges. Elle mérite une réforme », a déclaré Cook.