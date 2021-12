Les règles de la FIA qui ont régi les protestations de Mercedes

Les manifestations de Mercedes après le GP d’Abou Dhabi sont au centre de la communauté de la Formule 1 depuis dimanche et continueront probablement de l’être, mais sur quoi étaient-elles basées et quelles règles la FIA a-t-elle utilisées pour les régir ?

Lewis Hamilton perdant face à Max Verstappen dans le championnat des pilotes de F1 2021, après une finale de saison très dramatique et discutable, Mercedes a déposé deux protestations au lendemain de la course, qui ont toutes deux été abattues par la FIA et les commissaires sportifs, confirmant ainsi le résultat de la course et confirmant Verstappen en tant que champion du monde 2021 de F1.

Alors, quelles étaient les protestations exactement?

Protestation 1 :

La première protestation est intervenue après la manière dont le directeur de course de la FIA a géré la voiture de sécurité qui a été déployée après la chute de Nicholas Latifi au virage 14 au 53e tour de la course pour retirer la Williams touchée et dégager la piste.

Mercedes n’était pas satisfaite de la façon dont la période de Safety Car a été administrée par le directeur de course et a déposé sa protestation contre le classement final du résultat de la course.

Vous trouverez ci-dessous un instantané du document FIA 55 du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021.

Document 55

Résultat de la protestation 1 :

La protestation a été rejetée, les détails sont dans les instantanés ci-dessous du document FIA 58 du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021.

Document 58

Règlement sportif de la FIA sur lequel le protêt 1 était basé et régi

La protestation contre le mode d’administration de la période de Safety Car était basée sur les articles 15.3, 48.12 et 48.13 du règlement sportif de Formule 1 2021, ci-dessous un aperçu de ces articles.

Article 15.3

Article 48.12

Article 48.13

Article 48.13-Suite

Protestation 2:

Mercedes a affirmé que Max Verstappen (voiture n°33) a dépassé Lewis Hamilton (voiture n°44) pendant la période de la voiture de sécurité. Ci-dessous un instantané du document FIA 53 du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021.

Document 53

Résultat de la protestation 2:

La protestation a été rejetée, les détails sont dans les instantanés ci-dessous du document FIA 57 du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021.

Document 57

Règlement sportif de la FIA sur lequel le protêt 2 était basé et régi

La protestation affirmant que le Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton pendant la période de la voiture de sécurité était basée sur l’article 48.8 du règlement sportif de Formule 1 2021, sous un aperçu de l’article 48.8.

Article 48.8

Article 48.8-Suite

Avis juridique de tiers

Duncan Bagshaw, associé du cabinet d’avocats Howard Kennedy et expert en arbitrage et contentieux internationaux, a fourni le commentaire ci-dessous sur le résultat de la F1 de dimanche d’un point de vue juridique et sur le résultat de la protestation de Mercedes.

« Il y a eu un défi à la FIA hier soir qui a été résolu très rapidement. La FIA, marquant ses propres devoirs, a peut-être déclaré sans surprise qu’elle s’en tenait à la décision du directeur de course Michael Masi. Mercedes a une affaire et je pense qu’il est fort probable qu’elle la portera devant un tribunal d’arbitrage car l’issue de ces courses dépend tellement de l’issue de ces courses qu’elle peut penser qu’elle n’a vraiment pas le choix.

« Cette décision a été prise par le directeur de course lui-même en appliquant une règle du règlement qui est, je dirais, très claire et assez explicite sur ce qui doit se passer dans cette situation.

« Tout le monde voulait voir cette course se terminer dans des conditions de course, mais la règle indique très clairement que toutes les voitures qui ont été doublées par le leader doivent être autorisées à dépasser les voitures de tête et la voiture de sécurité avant le redémarrage de la course et il ne l’a pas fait. permettre que cela se produise. Il est très important pour Mercedes de faire passer le message que la course est la chose la plus importante pour ce sport et qu’ils respectent le résultat de la course sur la piste, mais ils doivent aussi accepter le fait que commercialement c’est un sport qui tourne autour de l’argent. Ils ont des obligations envers Lewis Hamilton, leur équipe, leurs sponsors et bien d’autres personnes, ce n’est peut-être pas tant qu’ils veulent contester cette décision, qu’ils veulent que cette saison soit décidée devant un comité d’arbitres mais simplement qu’ils ne avoir le choix.

Conclusion

Cet article est simplement un écrit informatif, dans lequel nous nous sommes efforcés de rechercher tous les documents relatifs qui ont été diffusés dans les médias F1 qui ont couvert la débâcle Mercedes/Red Bull/FIA du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021.

Il sert de guichet unique pour ceux qui souhaitent s’informer davantage sur le règlement sportif de la Formule 1 2021.

Pour plus de détails, consultez la page Web de la FIA ici.