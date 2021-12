Les règles de l’Ecosse Covid déclenchent la fureur du propriétaire du bar alors que la position draconienne de Sturgeon est critiquée | Politique | Des nouvelles

Nicola Sturgeon a dévoilé de nouvelles mesures pour freiner l’augmentation des cas Omicron la semaine dernière, y compris de nouvelles règles pour les lieux d’accueil et des directives pour les Écossais afin d’éviter de se réunir dans la mesure du possible. Le propriétaire du bar, Jo De Sylva, a déploré le moment choisi pour l’introduction, notant que la plupart des entreprises comme la sienne gagnent près de 30% de leurs revenus annuels pendant la période de Noël. Elle a également dénoncé le soutien financier actuellement disponible pour les entreprises contraintes de changer leur façon de servir les clients.

S’adressant à BBC Breakfast, Mme De Sylva a déclaré: « L’ensemble de l’industrie hôtelière a été dévastée par ces restrictions.

« Je pense que pour beaucoup d’entre nous, ces restrictions sont arrivées, et elles sont arrivées très soudainement.

« Je comprends d’un certain point de vue, mais ce qui n’a pas été réfléchi, c’est comment ceux-ci allaient être mis en œuvre s’il y avait une compensation financière pour les entreprises qui devaient fermer.

« Bien sûr, c’est cette incertitude qui est très, très difficile. Les directives auraient dû être plus claires, sont-elles nécessairement correctes ? Une question pour les experts mais en termes d’effet financier, décembre-janvier représente environ 30% de notre revenu annuel arrive et il est clair que cela n’arrivera pas. »

Elle a poursuivi: « Bien que toute aide financière soit incroyablement bienvenue, elle ne compense vraiment pas du tout les mois de janvier et février.

« L’hospitalité en janvier, février est notoirement calme, nous pourrions être au bar et n’avoir que 10 personnes à franchir la porte parce qu’elles s’accroupissent pendant la période de janvier et février.

« Il fait froid, il neige, la météo n’est pas au rendez-vous donc vous avez eu vos grands événements, vous avez eu vos rendez-vous en décembre.

« Nous verrons probablement un assez grand nombre d’entreprises choisir de ne pas rouvrir. Nous avons vu avant Noël un certain nombre d’entreprises, en raison de la baisse de la fréquentation et aussi en raison de problèmes de personnel, les empêchant d’ouvrir. «

Mme De Sylva a ajouté qu’elle espérait que les restrictions commenceraient à être assouplies à partir de janvier et conduiraient les Écossais à retourner dans les bars.

Elle a ajouté : « Les directives et l’augmentation du virus vont être dévastatrices pour de nombreuses entreprises hôtelières.

« Le seul espoir que j’ai, c’est que les gens qui n’ont pas eu la chance de sortir en décembre, janvier, février seront le moment pour eux de dire ‘tu sais, j’ai un peu plus d’argent dans ma poche, je n’est pas sorti à Noël et au Nouvel An.

« Nous devons nous assurer que l’hospitalité a des choses vraiment intéressantes et excitantes dans l’espoir qu’elle inspirera les gens à sortir. »

À partir de lundi, les boîtes de nuit seront fermées et les entreprises hôtelières devront recommencer à offrir uniquement un service à table si elles servent de l’alcool.

Les bars, les restaurants et les installations de loisirs intérieures telles que les gymnases, les théâtres et les musées devront également rétablir les règles de distanciation sociale d’un mètre.

Les restrictions interviennent après que des plafonds ont été placés sur les grands événements à partir de dimanche.

Le premier ministre Nicola Sturgeon a annoncé la semaine dernière que seulement 100 personnes pourraient assister à un événement intérieur debout et 200 personnes assises.

Les événements en plein air seront également limités à 500 – une règle qui a le plus touché les matchs de football.