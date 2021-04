Les règles de limite de piste incohérentes prêtent à confusion pour les fans, disent les pilotes · .

Les pilotes de Formule 1 ont remis en question la décision d’imposer des règles différentes concernant les limites de piste pour la course et les qualifications à Bahreïn.

Le maintien de l’ordre des limites de voie au virage quatre a été un sujet de débat tout au long du week-end. Les pilotes ont été informés que leurs temps au tour seraient supprimés s’ils passaient derrière le trottoir rouge et blanc à la sortie du virage pendant les qualifications. Cependant, lors de la course, les pilotes ont été informés que la même limite ne serait pas imposée.

Charles Leclerc a déclaré que même si la règle était claire, il était perplexe face à la décision d’utiliser des normes différentes pour les sessions de différence.

«Je dois être honnête, je ne comprends pas vraiment pourquoi cela a été changé [between qualifying and the race], » il a dit.

«La règle était claire, cependant, pour nous, pour la course, que nous pouvions sortir, mais pas si c’était pour un dépassement ou quelque chose du genre. Mais je n’ai pas vraiment compris pourquoi il a changé de [Saturday]. Je pense qu’il aurait probablement été plus simple de garder les règles comme [they were]. »

La bataille pour la tête a été décidée par un appel concernant les limites de piste. On a conseillé à Max Verstappen de laisser Lewis Hamilton le dépasser après avoir dépassé le pilote Mercedes alors qu’il sortait de la piste au quatrième virage.

Carlos Sainz Jnr a convenu que la règle était claire en ce qui concerne le dépassement, mais il a également exprimé des doutes quant aux normes incohérentes appliquées et au potentiel de confusion qu’il créait.

«Pour moi, en tant que pilote, c’était clair ce que nous étions autorisés à faire aujourd’hui et ce que cela ne l’était pas. Ce que je ne comprends vraiment pas, c’est pourquoi cela change de jour en jour.

«De toute évidence, pour les fans et tout le monde à la maison, je suppose qu’il est également difficile de se tenir au courant de tous ces changements et de savoir exactement ce qui se passe.

«Mais pour les pilotes au moins, je savais que si je devais faire quelqu’un en utilisant les limites de la piste, je devrais laisser passer l’autre voiture, alors au moins c’était clair.

Daniel Ricciardo de McLaren, qui a enfreint les règles lors des qualifications, a déclaré qu’il était plus difficile de rester dans les limites de la piste tout en effectuant un dépassement.

«C’est un coin bizarre parce qu’il est tellement ouvert», a-t-il déclaré. «Mais vous savez où se trouve la ligne et vous devez simplement essayer de rester à l’intérieur.

«Je suis parti en Q2, et je savais que j’étais parti, donc je n’ai pas été surpris d’entendre la pénalité, ou mon temps au tour supprimé. C’était donc clair.

«Mais je suppose que lorsque vous courez côte à côte, il est difficile de savoir où se trouve la limite absolue.»

Le problème s’est encore compliqué lorsque Hamilton a été averti de la ligne qu’il prenait au virage pendant la course, bien que les pilotes se soient fait dire que les limites de la piste ne seraient pas surveillées à ce moment-là sur la piste. Le directeur de course Michael Masi a nié que l’interprétation des règles n’a pas changé à mi-course.

